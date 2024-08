Umfrage.World – Ein Zivilgesellschaftliches Projekt

Das zivilgesellschaftliche Projekt umfrage.world startet

eine Möglichkeit zur real anonymen und unverfälschten

Erfassung der Stimmung vor der Nationalratwahl 2024

Purkersdorf, 22. August 2024

Motivation: Umfragen und Wahlerhebungen aller Art dienen in erster Linie dem, der sie bezahlt. Eine Tatsache die sowohl logisch, wie auch fair ist. Wir finden daran keinen Anstoß, denn schließlich ist es jedes Menschen und jeder Organisation – wie etwa auch politische Parteien – Recht solche durchzuführen oder durch Dritte durchführen zu lassen und ebenso die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu veröffentlichen.

Wir unterstellen, daß die Daten vor der Veröffentlichung mitunter gefiltert oder zumindest in ein – innerhalb statistischer Schwankungsbreiten – für den Auftraggeber der Studie günstigeres Fenster gestellt werden aus Gründen die weder unverständlich noch verwerflich sind. Trotzdem nützt diese Erkenntnis dem Wahlbürger nichts, denn er kennt weder das Ausmaß noch die genaue Motivation einer etwaigen Filterung.

Die Lösung – wenn es eine zufriedenstellende gibt – kann nur sein, daß jeder/jede Rohdaten zur Verfügung erhält und sich selbst eine Meinung bildet und zuvor durch die Abgabe seiner/ihrer Stimme zur Genese der Daten beiträgt.

Die Technologie basiert auf einem spin-off eines kommerziellen Software Projektes, das ähnlich strukturierte Fragestellungen in closed user groups zum Thema hat. Die umfrage.world wurde lediglich um die offene und anonyme Teilnahme an Abstimmungen erweitert.

Für ein alltagstaugliches Benutzererlebnis wurde die umfrage.world für Smartphones, IPhones und Tablets optimiert. Die Verwendung auf PC und Laptop läuft selbstverständlich genauso.

Finanzierung: Die Synergieeffekte mit kommerzieller Software ermöglichen die Bereitstellung der umfrage.world ohne Finanzierung durch Werbung oder Sponsoren.

Anonymität: Die umfrage.world verwendet nur ein technisch notwendiges cookie um mehrfaches Abstimmen auf einem Endgerät zu vermeiden. Es ist keine Registrierung notwendig. IP-Adressen werden nicht gespeichert.

Mitmachen: Click auf umfrage.world. Anonym teilnehmen.

System Software Engineering

Kontakt

C++ World KG

Franz Brandel

A.W.Pragergasse 7-9 2/8

3002 Purkersdorf

+4366473984169



http://www.cplusplusworld.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.