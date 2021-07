ULTRASONE: S-Logic®3 und neue Signature Kopfhörer

Wielenbach, 07. Juli 2021 – Die Kopfhörermanufaktur ULTRASONE von Gut Raucherberg unweit des Starnberger Sees präsentiert mit S-Logic®3 eine grundlegend überarbeitete Version seiner preisgekrönten S-Logic® Technologie. Die speziell geformten, innovativen Double Deflector Fins verteilen den Schall direkt am Treiber und sorgen damit für ein noch naturgetreueres räumliches Klangbild am Ohr. S-Logic®3 kommt erstmals in drei neuen, speziell auf den Profimarkt ausgelegten Signature Kopfhörermodellen zum Einsatz: Signature Natural und Signature Master wenden sich an professionelle Tonstudios und anspruchsvolle HiFi-Gourmets, während Signature Pulse auch Club-DJs mit Referenzklang versorgt.

S-Logic®3: DDF-Technologie bringt den Konzertsaal direkt ans Ohr

ULTRASONE präsentiert mit S-Logic®3 die neueste Generation seiner preisgekrönten S-Logic® Technologie und setzt damit die Messlatte für authentische Kopfhörerwiedergabe abermals nach oben. Durch eine speziell entwickelte Hörergeometrie bezieht das innovative S-Logic® Konzept die Ohrmuschel in das Klangbild mit ein und ermöglicht damit ein Hörerlebnis ganz wie im Konzertsaal – mit frappierender Räumlichkeit, perfekter Ortbarkeit aller Instrumente und faszinierender Tiefenstaffelung. Basierend auf intensiven Studien konnten die erfahrenen Akustiker vom oberbayrischen Gut Raucherberg das Prinzip mit S-Logic®3 noch weiter perfektionieren: Dank ihrer einzigartigen flossen-ähnlichen Form, verteilen die neu entwickelten Double Deflector Fins (DDF) den Schall direkt am Treiber und sorgen für ein noch realistischeres Abstrahlverhalten innerhalb der Hörmuschel. Das Ergebnis ist eine authentische Reproduktion der Raumreflektionen und ein Klangbild, das erstmals eine objektive Beurteilung der Spatialverteilung einzelner Signale ermöglicht, wie sie bisher nur über Lautsprecher realisierbar war. Die neue Signature Serie von ULTRASONE gibt dem Tontechniker damit ein unbestechliches Werkzeug an die Hand, das auch anspruchsvolle Mixing- und Mastering-Aufgaben mühelos bewältigt – völlig unabhängig von der Akustik des Abhörraumes und egal an welchem Ort.

Signature Master: Die präzise Abhörreferenz

Der neue Signature Master Kopfhörer von ULTRASONE wurde als ultimative Abhörreferenz für Tonstudios mit höchsten Ansprüchen konzipiert. Mit seiner 40 Millimeter Titan-Mylar-Membran liefert er eine ähnliche Klangtreue wie die bekannten Referenzkopfhörer der Edition-Serie von ULTRASONE, setzt aber beim geschlossenen Gehäuse auf äußerst widerstandsfähigen Kunststoff, der auch einen harten Studioeinsatz mühelos übersteht. Die bequemen Ohrpolster des in Deutschland handgefertigten Referenzhörers passen sich automatisch der Kopfform an und die neue S-Logic®3 Technologie gewährleistet eine akkurate Beurteilung der räumlichen Verteilung verschiedener Schallereignisse. Gleichzeitig erlaubt das Prinzip eine maßgebliche Reduzierung des Abhörpegels, was zusammen mit der ULE-Technologie zur Abschirmung von Magnetstrahlen für nachhaltig gesundes Arbeiten auch über lange Zeiträume sorgt. Das echt vergoldete Typenschild des Signature Master Kopfhörers von ULTRASONE weist seinen Besitzer als wahren audiophilen Gourmet mit Sinn für bleibende Werte aus – egal ob im Studio oder in einer anspruchsvollen HiFi-Umgebung.

Signature Natural: Spitzenklang an jedem Ort der Welt

Moderne Mobilgeräte machen Musikproduktion ortsungebunden und der neue Signature Natural Kopfhörer von ULTRASONE trägt dem in besonderer Weise Rechnung. Sein ultrastabiles geschlossenes Kunststoffgehäuse steckt selbst harte Schläge mühelos weg und ermöglicht ungestörten Musikgenuss auch in lauten Umgebungen. Dank der Mylar-Titanmembran reicht sein Frequenzgang bis 40 kHz, so dass auch feinste Obertonstrukturen unmittelbar erlebbar werden. Dabei sind die Entwickler von ULTRASONE im permanenten Austausch mit Musikern und Tonprofis aus aller Welt – so ist der Signature Natural mit einer Impedanz von lediglich 32 Ohm auch an Kopfhörerausgängen von Smartphones und Laptops zu betreiben, ohne seine Referenzqualitäten einzubüßen – denn schließlich verfügt auch der Signature Natural über die wegweisende neue S-Logic®3 Technologie für bahnbrechende Räumlichkeit. Das Echtmetall-Typenschild in edlem Silber strahlt dezente Noblesse aus und macht das professionelle Arbeitsgerät gleichwohl zu einem zeitlosen Kleinod von bleibendem Wert.

Signature Pulse: Clubsound neu definiert

DJ-ing hat sich längst zur eigenständigen Kunstform etabliert. Als innovatives Unternehmen am Puls der Zeit präsentiert ULTRASONE mit Pulse einen neuen Signature-Kopfhörer, der nicht zuletzt anhand der brandneuen S-Logi®3 Technologie beweist, dass man auch im Club nicht auf Referenzqualität verzichten muss. Auch wenn ihn seine drehbaren Ohrmuscheln und das robuste Gehäuse als praxisgerechtes Arbeitsgerät ausweisen, zeigt das bronzefarbene Metall-Typenschild, was in ihm steckt: ein echter ULTRASONE – handgefertigt im Herzen Bayerns aus hochwertigen Materialien, bringt er eine Klangqualität, die den Namen “Signature” in jeder Hinsicht verdient. Anspruchsvolle Künstler sollten sich nicht mit weniger zufrieden geben.

Edle Produktverpackungen

Die neuen Signature Kopfhörer von ULTRASONE kommen in einer grundlegend überarbeiteten Produktverpackung, die unmissverständlich auf ein edles Manufakturprodukt hinweisen. Gleichzeitig verkörpern die neuen Kartons in beispielhafter Weise die Philosophie von ULTRASONE als nachhaltig agierendes Unternehmen mit hohem Verantwortungsbewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz: Sie sind nicht nur langlebig und widerstandsfähig, sondern zudem vollständig recyclebar und aus nachwachsenden Materialien gefertigt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Signature Kopfhörer von ULTRASONE mit S-Logic3 Technologie sind ab Sommer 2021 verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen 549,00 Euro für den Signature Pulse, 649,00 Euro für den Signature Natural sowie 949,00 Euro für den Signature Master.

Zusammenfassung

ULTRASONE präsentiert S-Logic®3 und neue Signature Kopfhörer

Preise (UVP inkl. MwSt)

549,00 Euro (Signature Pulse)

649,00 Euro (Signature Natural)

949,00 Euro (Signature Master)

Verfügbarkeit

Ab Sommer 2021

Als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kopfhörern hat sich die Ultrasone AG seit ihrer Gründung im Jahr 1991 einen guten Namen bei audiophilen Hörern auf der ganzen Welt gemacht. Ultrasone-Kopfhörer sind im Pro-Audio-Bereich bei angesagten DJs und in renommierten Tonstudios genauso zu finden wie bei HiFi-Liebhabern in über 50 Ländern. Einen exzellenten Ruf genießen zudem die exklusiven Manufaktur-Modelle, die hierzulande in Handarbeit hergestellt werden. Seit einigen Jahren kommen auch MP3-Player- und Smartphone-Besitzer in den Klanggenuss von portablen Kopfhörern in Ultrasone-Qualität. Das Unternehmen vom Starnberger See hält mehr als 60 Patente; eine Besonderheit der Ultrasone-Modelle ist die patentierte S-Logic-Technologie, die über eine dezentrale Anordnung der Schallwandler für einen räumlichen wie natürlichen Klang sorgt und gleichzeitig das Gehör schont. Die 1997 entwickelte ULE-Abschirmung ist ein weiterer Meilenstein der Ultrasone-Historie, die die elektromagnetische Strahlenbelastung des Kopfes bei der Nutzung eines Kopfhörers um bis zu 98 Prozent reduziert.

Firmenkontakt

ULTRASONE AG

ULTRASONE AG

Gut Raucherberg 3

82407 Wielenbach

0881/901150-0

info@ultrasone.com

https://www.ultrasone.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0) 911 – 310 910-0

+49 (0) 911 – 310 910-99

ultrasone@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pressecenter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.