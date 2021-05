ULTRASONE AG mit Produkt-Offensive und neuer Website

Wielenbach, 25. Mai 2021 – Die ULTRASONE AG steht seit nunmehr 30 Jahren für innovative Audio-Technologien und erlesenen Kopfhörer-Klang auf höchstem Niveau. Die Manufaktur startet in diesem Jahr eine große Produkt-Offensive, deren Entwicklung gerade stark an Fahrt aufnimmt. Die ersten Modelle werden schon bald verfügbar sein und können auf der neuen Website von allen Seiten betrachtet werden. Der Launch des komplett überarbeiteten Onlineauftritts kann schon jetzt mit einem Countdown verfolgt werden. Anspruchsvolle Musikliebhaber und auch professionelle Anwender sollten ein Auge auf die Neuigkeiten werfen.

Produktoffensive für HiFi-Fans und professionelle Anwender

ULTRASONE sorgt dieses Jahr für einige neue Klang-Highlights. Dabei werden die audiophilen HiFi-Produkte für zuhause und unterwegs sicher wieder viele Musikliebhaber begeistern. Denn bei der Entwicklung standen den Kopfhörerspezialisten über 100 Patentanmeldungen zur Seite und Nachhaltigkeit sowie Langlebigkeit spielen wie gewohnt eine große Rolle. Der Kern eines jeden Kopfhörers der bayrischen Manufaktur ist seit 30 Jahren die S-Logic™ Technologie, bei der Schallwandler versetzt angeordnet werden, um eine noch bessere Räumlichkeit des Klangs zu erzeugen. Zudem schützt ULTRASONE die Benutzer seiner Kopfhörer mit einer MU-Metall-Abschirmung vor elektromagnetischer Strahlenbelastung. Diese maßgeblichen Technologien werden stetig weiterentwickelt und in den kommenden Produkten in ihrer neusten Iteration Einzug halten. So ist S-Logic 3 schon zum Patent angemeldet und bereit für audiophilen Sound.

ULTRASONE Website in neuem Gewand

Ein modernes und übersichtliches Design sowie interessante Produkte von Gut Raucherberg: Die ULTRASONE AG präsentiert ihre Website im neuen Look. Besucher von www.ultrasone.com sehen ab heute einen Countdown für den Start des neuen Onlineauftritts, der schon bald die frischen Audio-Highlights des bayerischen Herstellers zeigen wird. Die neue Internetseite der ULTRASONE AG wird aber nicht nur die hochwertigen Produkte des Unternehmens präsentieren, sondern Besuchern auch weiterführende Informationen zu Technologien und Neuigkeiten bieten. Zusammen mit einem ansprechenden Layout und intuitiver Navigation wird die neue Website ebenso hohe Standards setzten wie die Kopfhörer der Manufaktur.

Als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kopfhörern hat sich die Ultrasone AG seit ihrer Gründung im Jahr 1991 einen guten Namen bei audiophilen Hörern auf der ganzen Welt gemacht. Ultrasone-Kopfhörer sind im Pro-Audio-Bereich bei angesagten DJs und in renommierten Tonstudios genauso zu finden wie bei HiFi-Liebhabern in über 50 Ländern. Einen exzellenten Ruf genießen zudem die exklusiven Manufaktur-Modelle, die hierzulande in Handarbeit hergestellt werden. Seit einigen Jahren kommen auch MP3-Player- und Smartphone-Besitzer in den Klanggenuss von portablen Kopfhörern in Ultrasone-Qualität. Das Unternehmen vom Starnberger See hält mehr als 60 Patente; eine Besonderheit der Ultrasone-Modelle ist die patentierte S-Logic-Technologie, die über eine dezentrale Anordnung der Schallwandler für einen räumlichen wie natürlichen Klang sorgt und gleichzeitig das Gehör schont. Die 1997 entwickelte ULE-Abschirmung ist ein weiterer Meilenstein der Ultrasone-Historie, die die elektromagnetische Strahlenbelastung des Kopfes bei der Nutzung eines Kopfhörers um bis zu 98 Prozent reduziert.

