UL Solutions lädt zum Girls‘ Day ein, um berufliche Karrieren in der Sicherheitswissenschaft vorzustellen

Das Produktprüfungs- und Inspektionsunternehmen UL Solutions erweckte an dem jährlichen Aktionstag die Sicherheitswissenschaft zum Leben und begeisterte für die Berufe der Elektronikerin und Mechatronikerin

Neu-Isenburg, 6. Juni 2024 — UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, empfing im Rahmen des Girls“ Day acht Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren in seinem Labor in Zeppelinheim (Neu-Isenburg). Die Mädchen erhielten nicht nur einen Einblick in die Tätigkeit des Unternehmens, sondern beobachteten auch praktische sicherheitsrelevante Tests und nahmen an diesen teil.

„Mit dem diesjährigen Girls‘ Day wollten wir zeigen, dass eine Karriere in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen für alle möglich ist“, erklärt Marcel Prickartz, Senior Director, Lab Operations für Europa. „Wir haben den Mädchen die Ausbildungen zur Elektronikerin und Mechatronikerin vorgestellt und die vielfältigen Aufgaben der beiden Berufe gezeigt. Es ist wichtig, dass die Teilnehmerinnen ihre Interessen und Stärken erkennen und sich für einen Beruf entscheiden, der sie am meisten begeistert.“

Sich in der Praxis ausprobieren

Einen Tag lang tauchten die Mädchen in die Welt eines Prüflabors ein, in dem zahlreiche Produkte für Kunden in aller Welt getestet werden, und führten unter Aufsicht verschiedene Tests durch. Zu den Stationen zählten der Wasserraum, in dem verschiedene Dichtigkeitstest durchgeführt, und der Flammenraum, in dem Produkte auf ihre Entzündlichkeit geprüft wurden. Auch erneuerbare Energien waren ein wichtiger Bestandteil des Girls‘ Day. Unter Anleitung und Aufsicht des Laborpersonals löteten die Mädchen ihre eigenen Messgeräte. Sie nutzten ihre selbstgebauten Geräte, um den Stromfluss zu messen, nachdem sie das Gerät an ein mobiles Solarpanel zum Aufladen ihres Mobiltelefons anschlossen.

Andere Tests vermittelten den Mädchen weitere Einblicke in wissenschaftliche und technische Berufe. Im Vorführbereich Elektrizität im Alltag lernten sie das Innenleben von Komponenten eines Handyladekabels kennen. In der Kühlkammer, in der die Temperaturen auf minus 65 Grad sinken, beobachteten die Mädchen, wie sich ein Produkt unter diesen extremen Bedingungen verändert.

Das Feedback zum Tag war durchweg positiv, die Mädels haben sich sehr gefreut, dass sie so viel entdecken und ausprobieren konnten.

UL Solutions: stark in der Ausbildung

Die Möglichkeiten in den Bereichen Prüfung, Inspektion und Zertifizierung bieten auch in Zukunft vielfältige und spannende Karrieremöglichkeiten.

UL Solutions mit Hauptsitz in Northbrook, Illinois (USA), hat Standorte in ganz Deutschland, darunter München, Stuttgart, Bremen und in Zeppelinheim (Neu-Isenburg) bei Frankfurt. Am Frankfurter Standort bietet das Unternehmen im Jahr 2024 zwei Ausbildungsplätze zum Mechatroniker an. Interessierte können sich auf der Karriereseite von UL Solutions näher informieren und direkt bewerben.

Informationen zu UL Solutions

Als weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft verwandelt UL Solutions die Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 100 Ländern. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen zusammen mit Softwareprodukten und Beratungsangeboten, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL-Zertifizierungszeichen dienen als anerkanntes Symbol des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für die Weiterentwicklung unserer Sicherheitsmission wider. Wir unterstützen unsere Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ul.com

