Ukrainischer Zauberwürfel auf der Leipziger Buchmesse

Einblick in die ukrainische Literatur als Teil der Babel Matrix Anthologie

Auf der Leipziger Buchmesse stellen der Schenk Verlag und seine Kooperationspartner ihr neuestes Projekt vor. Im Rahmen einer Veranstaltung auf der Messe präsentieren wir es am 21. März um 11 Uhr am Forum Literaturlandschaft (Halle 4, C205) , Teilnehmende sind Michael Pietrucha – Moderator und Übersetzer, Prof. Dr. Oleh Feschowetz – Astrolabe Verlag, Susanna Bazing – Schenk Verlag.

Wir freuen uns sehr, unser neues Literaturprojekt „Ukrainischer Zauberwürfel“ vorzustellen, eine digitale Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt der ukrainischen Literatur. In Form einer mehrsprachigen Web-Anthologie eröffnet das Projekt neue Perspektiven auf eine reiche literarische Tradition und macht diese einem internationalen Publikum zugänglich.

Die Plattform Babel Matrix fungiert dabei als mehrsprachiger, multidimensionaler LeseRaum, in dem Originaltexte und Übersetzungen nebeneinander präsentiert werden. So können Nutzer:innen nicht nur in fremde Literaturen eintauchen, sondern auch spannende sprachliche Wechselwirkungen entdecken. Im Zentrum steht unser Kooperationsprogramm, das den literarischen Austausch zwischen Ländern und Sprachräumen fördert. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit kleinerer Literaturen und eröffnet gerade auch Verlagen, die mit weniger verbreiteten Sprachen arbeiten, neue Möglichkeiten.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Digitalisierung des Buch- und Verlagswesens – mit dem Ziel, mehrsprachige Literatur niederschwellig zugänglich zu machen und so den europäischen Literaturraum enger zu vernetzen. Geplant ist die Übersetzung ausgewählter Werke ins Deutsche, Polnische und Ungarische – insgesamt sollen rund 450 Übersetzungen entstehen.

Das Projekt wird von Kreatives Europe Programm der Europäischen Union kofinanziert.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.

Kontakt

Schenk Verlag

Susanna Bazing

Martin-Seitz-Str. 8

94036 Passau

085149095271



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