UKG erwirbt Quorbit, Startup für Personalplanung

Durch die Integration von Quorbit in die Intelligence Suite hilft UKG den Unternehmen, proaktiver mit Schulungen, Fortbildungen und beruflicher Entwicklung umzugehen

LOWELL, Mass., and WESTON, Fla., 6. Dezember 2022 – UKG, ein führender Anbieter von HR-,

Gehaltsabrechnungs- und Workforce-Management-Lösungen, gab heute die Übernahme von

Quorbit bekannt. Das britische Startup hat sich auf langfristige Personalplanung für Mitarbeiter im

Frontline- und Stundenbereich spezialisiert. Diese Übernahme hilft Unternehmen, durch die

Verbindung von strategischer Planung und Mitarbeiterentwicklung ein neues Niveau an operativen

Höchstleistungen zu erreichen, und stärkt die Marktführerschaft von UKG, Lösungen zu entwickeln,

die im Dienste der Menschen stehen.

Das in Oxford, Großbritannien, ansässige Unternehmen Quorbit unterstützt große und komplexe

Organisationen bei der strategischen Planung zukünftiger Personalentscheidungen durch

detaillierte Modellierungen, zugehörige Personalbudgets und Einstellungsstrategien. Quorbit

wurde auf der Google Cloud Plattform entwickelt, die auch die Lösungen von UKG unterstützt. Das

Programm prognostiziert den Personalbedarf Jahre im Voraus. Außerdem ermöglicht es

Unternehmen, ihre Abläufe zu optimieren und gleichzeitig proaktiv Wachstums- und

Lernmöglichkeiten für alle Mitarbeitenden zu schaffen.

„Menschen sind zufriedener mit ihrer Arbeitsumgebung, wenn sie zielgerichtet geschult,

weitergebildet und beruflich weiterentwickelt werden. Das Quorbit-Team und seine Lösung

ergänzen das Angebot von UKG und bringen unseren Life-Work Technology-Ansatz voran. Dieser

hilft den Unternehmen dabei, sowohl die Bedürfnisse ihres Unternehmens als auch die ihrer

Mitarbeiter zu erfüllen“, so Hugo Sarrazin, Chief Product and Technology Officer bei UKG. „Mit mehr

als einer halben Milliarde Dollar, die wir jährlich in Forschung und Entwicklung investieren, wird

UKG Quorbit vollständig in unsere Intelligent Suite integrieren. Außerdem werden neue

Möglichkeiten erkundet, wie die von Quorbit gewonnenen Erkenntnisse in den Bereichen Betrieb,

Talentmanagement und Mitarbeiterentwicklung genutzt werden können.“

„Ich bin stolz auf das, was das gesamte Team von Quorbit erreicht hat, und wir freuen uns, das

nächste Kapitel unserer Innovationsreise mit UKG zu beginnen, die allgemein als ein TopTechnologieanbieter und einer der besten Arbeitgeber der Welt gelten. Dieser Zusammenschluss

bedeutet, dass Quorbit und UKG sich gemeinsam darauf konzentrieren können, an der Spitze der

Innovationen auf dem HCM-Markt zu bleiben“, sagte Matt Brown, Mitbegründer und CEO von

Quorbit. „Unsere gemeinsame Vision wird Unternehmen dabei helfen, einen strategischen und

durchdachten Ansatz für die künftige Arbeitsplatzplanung zu wählen und den Menschen in den

Mittelpunkt der betrieblichen Leistung zu stellen.“

UKG, ein führender Anbieter von intelligenten Workforce-Lösungen, wird sein umfassendes

Fachwissen im Bereich der künstlichen Intelligenz einsetzen, um die Fähigkeiten von Quorbit

weiter zu verbessern. Neue Funktionen werden voraussichtlich 2023 für UKG-Kunden in der

Gastronomie, im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Logistik, in der Fertigung und im

Einzelhandel verfügbar sein.

„Wir wissen, dass Unternehmen mehr erreichen können, wenn sie ihre Mitarbeiter schätzen. Unsere

Akquisition von Quorbit spiegelt unser Engagement wider, jedem Arbeitgeber das umfassendste

Lösungspaket zur Verfügung zu stellen, um dieses Ziel zu erreichen“, so Chris Todd, CEO von UKG.

„Indem wir Organisationen auf der ganzen Welt herausfordern, sich vorzustellen, was möglich ist,

wenn Menschen befähigt werden, ein starkes Gefühl der Zielsetzung haben und sich wirklich

zugehörig fühlen, verändert UKG die Beziehung zwischen Menschen und Arbeit.“

Über UKG

Bei UKG stehen die Menschen im Mittelpunkt. Das Unternehmen glaubt fest an die Kraft von Kultur

und Zugehörigkeit als Erfolgsgeheimnis und setzt sich für großartige Arbeitsplätze ein. Es baut

lebenslange Partnerschaften mit seinen Kunden auf, um zu zeigen, was möglich ist, wenn

Unternehmen in ihre Mitarbeitenden investieren. Der einzigartige Life-Work-Technologie-Ansatz

für HR-, Gehaltsabrechnungs- und Workforce-Management-Lösungen für alle Menschen hilft 70.000

Unternehmen auf der ganzen Welt und in allen Branchen, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden

über die Arbeit hinaus zu antizipieren und zu erfüllen. Mehr dazu unter ukg.de.

Urheberrecht 2022 UKG Inc. Alle Rechte vorbehalten. Eine vollständige Liste der UKG-Marken finden Sie unter ukg.com/trademarks. Alle anderen Marken, sofern vorhanden, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Spezifikationen können geändert werden.

