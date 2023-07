Tiny Hygge GmbH erweitert Übernachtungsangebot durch Übernahme von Sleeperoo Schlafwürfel

Sörup, 6. Juli 2023 – Die Tiny Hygge GmbH, ein Anbieter nachhaltiger mobiler Tiny Houses, gibt die Übernahme der aus „Die Höhle der Löwen“ bekannten Marke Sleeperoo bekannt, und schafft dadurch weitere bemerkenswerte Unterkunftserlebnisse.

Mit dieser Akquisition kann Tiny Hygge sein bereits erfolgreiches Portfolio auf dem Markt für innovative Ferienunterkünfte weiter ausbauen und seinen Status als Vorreiter in diesem Sektor festigen. Die Akquisition der Assets wird in Zusammenarbeit mit Felix Hiebeler, Gründer und Geschäftsführer der Firma Heiuki aus Österreich durchgeführt, und die Vermarktung der Schlafwürfel wird ebenfalls kooperativ umgesetzt – Tiny Hygge ist für den nordeuropäischen Markt zuständig, während Felix Hiebeler in Süd- und Mitteleuropa tätig ist.

Das Markenzeichen von Sleeperoo, das für futurische Design-Schlafwürfel bekannt ist, bieten den Gästen einzigartige Aufenthalte inmitten faszinierendster Naturlandschaften. Zukünftig werden Übernachtungen in den Schlafwürfeln auf den Tiny Seaside Resorts möglich sein.

Die Übernahme der Marke und Schlafwürfel verspricht eine Erweiterung des Angebots der von Tiny Hygge entwickelten Tiny Seaside Resorts. Durch die Einbeziehung des außergewöhnlichen Sleeperoo-Inventars ist Tiny Seaside in der Lage, seinen Gästen weitere außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in ihren Resorts direkt am Meer zu bieten. Das Sleeperoo-Konzept wird um vorhandene Dusch- und Toilettenanlagen erweitert.

„Diese Übernahme fügt sich nahtlos in unser Ziel ein, unvergessliche Urlaubserlebnisse zu schaffen, und ermöglicht es uns, unser Angebotsspektrum zu erweitern und die Urlaubserlebnisse unserer Gäste zu verbessern“, erklärt Ulrik Ortiz Rasmussen, Mitbegründer und CEO von Tiny Hygge und Tiny Seaside.

Die Tiny Hygge GmbH ist ein führender Entwickler und Anbieter von Tiny Houses in ganz Europa, der für seinen Schwerpunkt auf nachhaltige, innovative Lebensräume bekannt ist. Jedes Tiny House wird sorgfältig entworfen, um modernen Komfort, Zweckmäßigkeit und eine harmonische Verbindung mit der Natur zu bieten. Die Tochtergesellschaft Seaside Camping ApS betreibt die als Tiny Seaside bekannten Tiny House Resorts und zeichnet sich durch die Entwicklung, den Betrieb und die Modernisierung der Standorte aus. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht unvergessliche Urlaubserlebnisse.

Kontakt

Tiny Hygge GmbH

Ulrik Rasmussen

Schulstrasse 86

24966 Sörup

046359969677



http://tiny-hygge.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.