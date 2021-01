Übernahme von Catana Capital durch LEHNER INVESTMENTS

Das führende Asset Management Unternehmen in Europa für KI und Big Data Anlagelösungen

Frankfurt am Main, 21. Januar 2021. Die Anteile des deutschen FinTech-Unternehmens Catana Capital GmbH (Catana), einem Pionier in der Big Data und Künstlichen Intelligenz (KI) gesteuerten Vermögensverwaltung, werden vollständig von seinem strategischen Partner der LEHNER INVESTMENTS AG (LIAG) übernommen. Die Übernahme erfolgt gegen Ausgabe von 11,5 Mio. neuen Aktien der an der Frankurter Wertpapierbörse notierten LIAG (ISIN: DE000A2DA406) zu einem Ausgabekurs von 1,64 EUR je Anteilsschein für die rund 71% der bisher noch nicht von der LI-AG gehaltenen Geschäftsanteile der Catana.

“Ich freue mich sehr, dass Catana Capital nun Teil der LEHNER INVESTMENTS Gruppe wird. Dies wird uns gemeinsam ermöglichen, noch effizienter und erfolgreicher die Positionierung als das führende Asset Management Unternehmen in Europa für KI und Big Data Anlagelösungen voranzutreiben auf Basis des Know-Hows von Catana und der Erfahrung und des Netzwerks von LEHNER INVESTMENTS”, so Bastian Lechner, Gründer und Geschäftsführer von Catana Capital.

Die Eintragung der Transaktion im Handelsregister erfolgte am 20. Januar 2021 nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafter von Catana sowie der Zustimmung der Hauptversammlung der LIAG. Die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht hat im Rahmen eines Inhaberkontrollverfahrens der Transaktion ebenfalls bereits zugestimt.

“Als Gründer von LEHNER INVESTMENTS freue ich mich, die Gesellschafter und Mitarbeiter von Catana als Teil von LEHNER INVESTMENTS willkommen zu heißen. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Catana in den letzten zweieinhalb Jahren sind wir vom erheblichen Potential in der Anwendung von KI und Big Data für die Geldanlage überzeugt. Mit Catana verfügen wir nun über einen Innovationstreiber, der das zukünftige Wachstum von LEHNER INVESTMENTS maßgeblich mit voranbringen wird”, sagt Markus Lehner, Gründer und Hauptaktionär von LEHNER INVESTMENTS.

Catana wird zukünftig als der zentrale Asset Manager der Gruppe agieren, neben der Vertriebseinheit LEHNER INVESTMENTS SALES AGENCY und der Entwicklungs- und Verwaltungseinheit LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING. Der Außenauftritt wird für alle gemeinsamen Produkte und Dienstleistungen zukünftig einheitlich unter der Marke “LEHNER INVESTMENTS – The Art of Artificial Intelligence” erfolgen. Entsprechend wird zukünftig die Catana Capital GmbH unter LEHNER INVESTMENTS MANAGEMENT GmbH firmieren.

“Die vollständige Übernahme von Catana Capital stellt für die LIAG als börsennotierte Gesellschaft einen Meilenstein für die Vervollständigung unserer Equity Story als operative Finanzdienstleistungsholding dar. Der erste Schritt unseres Reverse-IPOs durch die Einbringung der drei Gesellschaften ist damit abgeschlossen”, so Siddharath Lugani, Vorstand der LEHNER INVESTMENTS AG.

Neben der Übernahme von operativen und gruppen-übergreifenden Tätigkeiten übt die LIAG auch die Funktion einer Finanzdienstleistungsholding-Gesellschaft aus. Langfristig ist als nächster Schritt des Reverse-IPOs geplant, nach einer weiteren Steigerung des verwalteten Vermögens, den Streubesitzanteil der Aktien zu erhöhen. Schon jetzt ist die LIAG attraktiv aufgestellt und wird zukünftig dividendenfähig sein.

Über Catana Capital

Die Catana Capital GmbH ist ein nach § 32 KWG lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Frankfurt am Main. Das FinTech wurde im August 2015 gegründet und berät u.a. den LI Data Intelligence Fund (ISIN: DE000A2H9A76), einen vollständig auf Big Data und künstlicher Intelligenz basierten Publikumsfonds. Catana Capital versteht sich als Pionier in der Entwicklung neuer Ansätze im Asset Management und bietet innovative Anlageprodukte für Privatanleger & institutionelle Kunden an.

Über LEHNER INVESTMENTS

Die LEHNER INVESTMENTS AG ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Finanzdienstleistungsholding-Gesellschaft (ISIN: DE000A2DA406) und Initiator des LI MULTI LEADERS FUND (ISIN: DE000A0MUW08). Die Gesellschaft erwirbt und managed internationale Beteiligungen an im Fondsgeschäft tätigen und spezialisierten Gesellschaften. LEHNER INVESTMENTS verfügen über mehr als 30 Jahre bewährtes Know-How im Bereich der gesamten Wertschöpfungskette für Investment Fonds.

