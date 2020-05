Übergrößen Herrenschuhe bei schuhplus entdecken

Großes Online – Angebot für Herren mit großen Füßen

Für Männer mit den Schuhgrößen 46 bis 54 gibt es gute Nachrichten. Haben sie sich vorher beim Schuhkauf oft schwergetan, können sie bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen aus einem riesigen Sortiment an ganz unterschiedlichen Herrenschuhen in großen Größen wählen. Damit für jede Lebenssituation die passenden Schuhe vorhanden sind, präsentiert der Webshop des Unternehmens hochwertige Modelle für jede Gelegenheit. Das Angebot reicht von eleganten Businessschuhen und klassischen Halbschuhen über Sportschuhe und Outdoorschuhe bis hin zu lässigen Freizeitschuhen.

Erstklassige Qualität und schnelle Lieferung

schuhplus bietet ausschließlich Übergrößen Herrenschuhe, die mit einer herausragenden Qualität überzeugen können. Diese wird durch eine sorgfältige Auswahl der Marken gewährleistet. So stehen im Webshop beispielsweise Schuhe von Nike, Grünwald, Vans oder Puma zur Verfügung. Doch auch die Eigenmarke von schuhplus begeistert mit einer hohen Strapazierfähigkeit und mit einem erstklassigen Komfort. Neben der Qualität spielt der Kundenservice eine wichtige Rolle. Das Unternehmen berät seine Online-Kunden gerne am Telefon oder per E-Mail. Außerdem wird eine schnelle Lieferung geboten. In Deutschland dauert es meist nur ein bis drei Werktage, bis die Ware beim Kunden ankommt.

Klassische und lässige Übergrößen Herrenschuhe

Im Berufsalltag können Männer mit großen Füßen zu den eleganten Businessschuhen aus dem Webshop greifen. Diese begeistern mit schlichten und zugleich seriösen Designs und bringen eine hohe Qualität mit sich. Darüber hinaus bietet schuhplus jede Menge klassischer Übergrößen Herrenschuhe, die vielseitig kombinierbar, und somit exzellente Basics für jeden Schuhschrank sind. Dazu gehören beispielsweise Chelsea Boots oder Halbschuhe aus Leder. Auch Sneakers in zeitlosen Farben, wie Schwarz oder Braun fallen in diese Kategorie. Doch selbstverständlich gibt es auch lässige Übergrößen Herrenschuhe, die hervorragend mit entspannten Casual-Looks harmonieren. Diese Modelle sind die perfekten Kombinationspartner zu Jeans und Hoodie oder zu einer Chinohose und einem Parka. Passendes Zubehör, wie Einlegesohlen und Socken in großen Größen können ebenfalls online bestellt werden.

Sportschuhe und Outdoorschuhe in großen Größen

Für sportbegeisterte Herren gibt es im Webshop zahlreiche Übergrößen Herrenschuhe zu entdecken, die mit einer hohen Funktionalität begeistern können. In diese Kategorie fallen beispielsweise die Laufschuhe, die mit einer gedämpften Sohle und atmungsaktiven Materialien ausgestattet sind. Zudem gibt es jede Menge Outdoorschuhe, die zum Wandern und Bergsteigen wie gemacht sind. Diese Modelle zeichnen sich durch besonders robuste Obermaterialien, gut profilierte Sohlen und einen festen Halt aus. Abgerundet wird das Sortiment durch ein großzügiges Angebot an Schlittschuhen und Inlineskates in den Größen 46 bis 54.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

