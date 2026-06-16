Über 250.000 Euro KfW-StartGeld für Amazon-FBA-Unternehmen AYVANA GmbH erfolgreich umgesetzt

Wachstumsfinanzierung mit dem KfW Gründerkredit Startgeld mit der imc Unternehmensberatung umgesetzt

Die imc Unternehmensberatung hat für die AYVANA GmbH eine Wachstumsfinanzierung von über 250.000 Euro erfolgreich strukturiert und umgesetzt. Die Finanzierung erfolgte über das Förderprogramm KfW-StartGeldund dient der weiteren Finanzierung von Warenbeständen, Betriebsmitteln und dem weiteren Unternehmenswachstum.

Die AYVANA GmbH ist im Bereich Amazon FBA und E-Commerce tätig. Das Unternehmen wird von zwei Gesellschaftern geführt und verfolgt eine konsequente Wachstumsstrategie im Onlinehandel.

Gerade im Amazon-FBA-Geschäft stellt die Finanzierung von Warenbeständen häufig eine zentrale Herausforderung dar. Zwischen Bestellung der Ware, Produktion, Transport, Zollabwicklung und Verkauf über Amazon vergehen oftmals mehrere Wochen. Gleichzeitig müssen Lieferanten häufig Anzahlungen oder Vorkasse erhalten. Dadurch entsteht ein erheblicher Liquiditätsbedarf, obwohl das operative Geschäft erfolgreich läuft.

Vor diesem Hintergrund entwickelte die imc Unternehmensberatung gemeinsam mit den Gesellschaftern der AYVANA GmbH eine langfristig ausgerichtete Wachstumsfinanzierung.

Ziel war es, die Finanzierung frühzeitig aufzubauen und damit die Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen.

Im Rahmen des Projektes übernahm die imc Unternehmensberatung unter anderem:

– Analyse des zukünftigen Kapitalbedarfs

– Entwicklung eines bankfähigen Finanzierungskonzeptes

•- Strukturierung der Finanzierung

•- Aufbereitung sämtlicher Finanzierungsunterlagen

•- Gezielte Bankenansprache

•- orbereitung und Begleitung der Bankgespräche

•- Begleitung des gesamten Finanzierungsprozesses bis zur finalen Kreditzusage

Das Ergebnis ist eine Finanzierung von über 250.000 Euro über das KfW-StartGeld-Programm.

Andreas M. Idelmann, Inhaber der imc Unternehmensberatung:

„Viele wachstumsstarke E-Commerce-Unternehmen verfügen über erfolgreiche Produkte und eine hohe Nachfrage. Gleichzeitig entsteht durch Warenbestände und Lieferketten ein erheblicher Kapitalbedarf. Entscheidend ist deshalb, Finanzierung und Wachstum frühzeitig gemeinsam zu planen. Genau diesen Ansatz haben wir gemeinsam mit der AYVANA GmbH erfolgreich umgesetzt.“

Die Finanzierung ermöglicht dem Unternehmen, zukünftige Warenbestände professionell zu planen, Lieferketten abzusichern und weiteres Wachstum auf einer soliden finanziellen Grundlage umzusetzen.

Über die imc Unternehmensberatung

Die imc Unternehmensberatung mit Sitz in Düsseldorf begleitet Unternehmen bundesweit bei Unternehmensfinanzierungen, Wachstumsprojekten, Unternehmensnachfolgen und Unternehmenskäufen. Der Schwerpunkt liegt auf Finanzierungsvorhaben ab 200.000 Euro bis in den mehrstelligen Millionenbereich. Zu den Leistungen gehören Finanzierungskonzepte, Businesspläne, Bankenansprache, Fördermittelberatung sowie die Begleitung von Finanzierungs- und Nachfolgeprojekten.

Unternehmensberatung für Finanzierung und Fördermittel seit 1996

Als Finanzierungsexperte, Berater und Mentor betreut Andreas M. Idelmann mit seinem Team sowohl angehende als auch aktive Unternehmer dabei, auch in der aktuellen Situation anstehende Finanzierungs- und Wachstumsvorhaben vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Expertenwissen macht er sie auch im jetzigen Marktumfeld fit.

Firmenkontakt

imc Unternehmensberatung

Andreas Idelmann

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0211 – 911 82 196



https://www.imc-services.de

Pressekontakt

imc Unternehmensberatung

Andreas Idelmann

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0211 – 911 82 196



https://www.imc-services.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.