Udo Lindenberg eröffnet das Neue Kunstmuseum Tübingen mit großer Ausstellung

Panikrocker meets Kunst: Prominenz, Panik und Likörelle zum Auftakt

Tübingen, 5. April 2025 – Mit einer mitreißenden Eröffnungsfeier ist das Neue Kunstmuseum Tübingen am 8. März 2025 in das kulturelle Leben der Universitätsstadt gestartet – und das mit einem echten Paukenschlag: Udo Lindenberg, Musiker, Maler und Kultfigur, gab sich die Ehre und präsentierte zur Premiere rund 200 seiner Kunstwerke.

Rund 700 Gäste strömten zur Eröffnung, bei der nicht nur Lindenbergs Werke für Staunen sorgten, sondern auch der rote Teppich reichlich Prominenz anlockte. Neben dem „Panikpräsidenten“ selbst zeigten sich unter anderem TV-Legende Thomas Gottschalk, Schauspieler Philipp Danne, Alt-Kommunarde Rainer Langhans, Moderator Fritz Egner und CDU-Landeschef Manuel Hagel. Auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ließ sich die Feier nicht entgehen und genoss sichtlich den unerwarteten Glanzmoment seiner Stadt.

Die Ausstellung zeigt Udo Lindenberg von einer Seite, die vielen bislang verborgen geblieben sein dürfte. Seine „Likörelle“, Bilder gemalt mit ungewöhnlichen Zutaten wie Eierlikör oder Blue Curaao, sind ebenso Teil der Schau wie klassische Panik-Kunstwerke aus seinem legendären „Spitzwegstüble“ im Hamburger Hotel Atlantic. Dort, in seiner sogenannten Panikzentrale, entstehen seit Jahren humorvolle, tiefgründige und schräge Bildwelten, die seinen unverwechselbaren Stil verkörpern.

Kurator und Museumsgründer Bernhard Feil, der das private Museumsprojekt mit 8,9 Millionen Euro selbst finanzierte, kennt Lindenberg seit zwei Jahrzehnten. Bereits in der Planungsphase sprach er den Künstler auf eine Ausstellung an – mit Erfolg. „Ja, lass mal gucken. Warum denn nicht“, so Lindenbergs Antwort, die nun zum fulminanten Auftakt einer neuen Kunstadresse in Süddeutschland geführt hat.

Die Ausstellung läuft bis zum 15. Juni 2025, im Anschluss übernimmt Karikaturist Peter Gaymann die Ausstellungsräume. Weitere geplante Highlights in diesem Jahr: die weltweit bekannte Baby-Fotografin Anne Geddes und der bunte Pop-Art-Künstler James Rizzi, dessen Nachlass ebenfalls von Feil betreut wird.

Auch wenn es im Vorfeld Diskussionen um die Namensgebung des Museums und dessen öffentliche Wirkung gab, ist der Auftakt ein klares Statement: Tübingen hat ein neues kulturelles Juwel – und Udo Lindenberg liefert den passenden Auftakt dafür.

