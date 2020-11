TYAN präsentiert neue Cloud- und Speicherserver auf der SC20

Mit speicherbasiertem Computing, Scale-Out-Anwendungen und Software-Defined Storage mit Unterstützung für AMD EPYC™ Prozessoren der 2. Generation für Rechenzentren

Eureka, Calif.- 12. November 2020 – TYAN®, branchenführender Hersteller von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, wird auf der virtuellen SC20 Veranstaltung vom 17. bis 19. November seineneuesten Plattformen für Cloud- und Speicherserver vorstellen, die auf Prozessoren der AMD EPYC™ der 2. Generation basieren und auf moderne Rechenzentren und Unternehmensmärkte abzielen.

“Der immer schneller wachsende Einsatz von KI-, Deep Learning- und 5G-Technologien braucht Cloud-Dienste, die wir tagtäglich nutzen. Daher müssen Rechenzentrumsbetreiber auf diese Herausforderungen und Chancen reagieren”, sagte Danny Hsu, Vizepräsident der TYAN Business-Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. “Die neuen Cloud- und Speicherplattformen von TYAN bieten eine Vielzahl extrem leistungsfähiger Optionen für die Anforderungen an moderne Anwendungsleistung und Energieeffizienz.”

Speicherbasiertes Computing in einem 1U-Dual-Socket-Server

Der Transport CX GC79-B8252 und der Transport CX GC79A-B8252 sind 1-HE-Serverplattformen auf Basis der AMD EPYC 7002 Prozessorserie mit zwei Sockeln, 32 DDR4-DIMM-Steckplätzen, zwei Standard-PCIe Gen.4 x16-Erweiterungssteckplätzen und einem OCP 3.0-LAN-Mezzanine-Steckplatz. Die GC79-B8252-Plattform bietet vier 3,5-Zoll-SATA-Laufwerksschächte und vier 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerksschächte mit werkzeuglosen Trägern, während die GC79A-B8252-Plattform zwölf 2,5-Zoll-Laufwerksschächte bietet mit Unterstützung für bis zu zwölf NVMe U.2 Geräte. Diese beiden Systeme bieten Platz für zwei interne NVMe M.2 Steckplätze für die Installation eines abgesicheren Startlaufwerks. Sowohl GC79-B8252 als auch GC79A-B8252 sind ideal für den Einsatz in Rechenzentren mit hoher Dichte und einer Vielzahl von speicherbasierten Computeranwendungen.

High-density 2U-Serverplattform mit vier Rechenknoten für Frontbedienung

Der Transport CX TN73-B8037-X4S ist eine 2U-Serverplattform mit mehreren Knoten und vier Front-Service-Nodes, die eine bessere Wartungsfreundlichkeit bieten und die Wartungsstunden vor Ort minimieren. Jeder Knoten unterstützt einen Prozessor der AMD EPYC 7002 Serie, vier werkzeuglose 2,5-Zoll-NVMe/SATA-Laufwerksschächte, acht DDR4-DIMM-Steckplätze, drei interne Lüfter, zwei Standard-PCIe Gen.4 x16-Erweiterungssteckplätze und zwei interne NVMe M.2 Steckplätze sowie einen OCP 2.0 LAN Mezzanine-Steckplatz. Die TN73-B8037-X4S-Plattform wurde entwickelt für für den Einsatz in Servern mit hoher Dichte und Skalierbarkeit in HPC- und CSP-Serveranwendungen (Cloud Service Provider) für Front-End-Verarbeitung.

Kostenoptimierter 1U-Computerserver

Für Einsatzbereiche, die kostenoptimiertes Computing und Anwendungs-Caching erfordern, ist der Transport CX GC68-B8036-LE als 1-HE-Serverplattform auf Basis der AMD EPYC 7002 Serie mit einem CPU-Sockel und vier werkzeuglosen 3,5-Zoll- sowie vier 2,5-Zoll-NVMe U.2-Laufwerksschächte die passende Lösung. Die Erweiterungsfähigkeit des Servers umfasst zwei PCIe Gen.4 x16-Steckplätze und einen OCP 2.0 LAN-Mezzanine-Steckplatz. Die GC68-B8036-LE-Plattform unterstützt bis zu 4 TByte Speicher, wenn 16 x 256 GByte DDR4-DIMMs eingesetzt werden. Daneben verwendet der Transport CX GC68A-B8036 das selbe Motherboard wie der GC68-B8036-LE in einem 1U-Gehäuse mit Platz für zwölf werkzeuglose 2,5-Zoll-Laufwerksschächte mit Unterstützung von bis zu zwölf NVMe U.2-Geräten für extreme IOPS-Speicheranforderungen.

2U Hybrid Software-definierter Speicherserver

Der Transport SX TS65-B8253 ist ein 2-HE-Speicherserver auf Basis der AMD EPYC 7002 Serie mit zwei CPU-Sockeln, der 16 DDR4-DIMM-Steckplätze und sieben Standard-PCIe Gen.4-Erweiterungssteckplätze unterstützt. Die Plattform ist mit bis zu zwei integrierten 10-GbE- und zwei GbE-Netzwerkverbindungen, zwölf vorderen 3,5-Zoll-SATA-Laufwerksschächten, die ohne Werkzeug bedienbar sind, bis zu vier NVMe U.2-Geräten und zwei werkzeuglos nutzbaren, hinteren 2,5-Zoll-SATA-Laufwerksschächten ausgestattet für die Installation der Startlaufwerke. TS65-B8253 ist eine eigenständige Hybrid-Speicherserverplattform, die für den Einsatz als Software-definierte Massenspeicher in Rechenzentren und Unternehmen entwickelt wurde.

TYAN, als eine der führenden Servermarken der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC-Gruppe (TSE: 3706), entwirft, fertigt und vertreibt fortschrittliche x86- und x86-64-Server/Workstation-Board-Technologien, Plattformen und Serverlösungen. Die Produkte werden weltweit an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Wiederverkäufer für eine Vielzahl von Anwendungen geliefert. TYAN ermöglicht seinen Kunden, technologisch führend zu sein, indem skalierbare, hochintegrierte und zuverlässige Produkte für eine breite Palette von Anwendungen wie Server-Appliances und Lösungen für HPC-, Hyper-Scale- / Rechenzentrums-, Server-Storage- und Security-Appliance-Märkte bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der MiTAC-Website unter http://www.mic-holdings.com oder auf der TYAN-Website unter http://www.tyan.com

