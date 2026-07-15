TVPeCee Wireless HDMI-Adapter, Sender & Empfänger Full HD

HDMI-Signale kabellos auf Beamer, Fernseher oder Monitor übertragen

• Transmitter und Receiver zur kabellosen Übertragung von HDMI-Signalen

• Unterstützt Full-HD-Auflösung (1080p) mit bis zu 60 Hz

• Dualband-Funk-Übertragung mit 2,4 GHz & 5 GHz für stabile Verbindung

• Sehr geringe Latenzzeit: <0,1 Sek., bis zu 50 m Reichweite

• Einfache Stromversorgung von Transmitter und Empfänger über USB

• Übertragung von Media-PC, Laptop, Handy, Receiver, DVD/Blu-ray, TV-Box u.v.m.

HDMI-Übertragung ohne lange Kabelwege: Der Wireless-HDMI-Adapter von TVPeCee überträgt Bild- und Tonsignale kabellos vom Laptop, PC oder Receiver auf Fernseher und Beamer. Sender und Empfänger werden direkt mit den jeweiligen HDMI-Anschlüssen verbunden – ideal für Räume, in denen sichtbare Kabel stören oder eine feste Installation nur schwer möglich ist.

Flexible Platzierung von Zuspielgerät und Bildschirm: Während Fernseher oder Beamer fest installiert bleiben, lässt sich die Signalquelle frei im Raum positionieren. Lange HDMI-Kabel, Kabelkanäle und aufwendige Verlegungen entfallen. Besonders bei Wandfernsehern, Deckenbeamern, Präsentationen und wechselnden Arbeitsplätzen sorgt die kabellose Verbindung für mehr Bewegungsfreiheit.

Dualband-Funk für eine stabile Übertragung: Die Signalübertragung erfolgt über das 2,4- und 5-GHz-Band. Dadurch steht auch in Umgebungen mit mehreren Funknetzwerken eine zuverlässige Verbindung für Filme, Videos und Präsentationen zur Verfügung.

Direkte Bilddarstellung mit geringer Verzögerung: Das HDMI-Signal wird nahezu in Echtzeit übertragen. Präsentationen reagieren unmittelbar auf Eingaben, während Bild und Ton bei der Videowiedergabe synchron bleiben. Der angeschlossene Bildschirm zeigt den Inhalt der Signalquelle kabellos und in stabiler Qualität.

Schnell eingerichtet und sofort nutzbar: Für den Betrieb sind weder Netzwerkzugang noch App oder Softwareinstallation erforderlich. USB-Stromversorgung anschließen, Sender und Empfänger per HDMI verbinden – anschließend steht die Funkverbindung bereit. Damit eignet sich der Adapter für Wohnzimmer, Heimkino, Schulungsräume, Meetings und temporäre Installationen.

• Dualband-Funk-Übertragung mit 2,4 GHz und 5 GHz: für besonders stabile Verbindung

• Ideal geeignet für PC, Laptop, Beamer, Handy, Media-Player, Receiver, DVD/Blu-ray u.v.m.

• Kein WLAN-Netzwerk oder Bluetooth nötig

• Sehr geringe Latenzzeit: <0,1 Sek.

• Hohe Funkreichweite: bis zu 50 Meter

• Für Video-Signale bis Full HD 1080p: 1920 x 1080 Pixel, mit bis zu 60 Bildern/Sek.

• Plug & Play: einstecken, mit Strom versorgen und losstreamen

• Stromversorgung Transmitter und Empfänger: per USB-C (Netzteile bitte dazu bestellen)

• Maße (jeweils): 26 x 12 x 70 mm, Gewicht: ca. 14 g

• HDMI-Transmitter und -Empfänger inklusive 2x USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A), 2x Adapter (HDMI auf Mini-HDMI) und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107484398

Der TVPeCee Wireless HDMI-Adapter, Sender & Empfänger, Full HD, Dualband 2,4/5 GHz ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8109-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/Azo6nwbXjRSXc4Q

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