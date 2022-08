Två matcher står mellan AIK och ett gruppspel i Europa Conference League. För att det ska bli avancemang måste ”Gnaget” steppa upp rejält från den senaste tidens prestationer Källa Billiga Fotbollströjor.

Den negativa atmosfären fortsätter att cirkulera runt AIK, en ny underkänd prestation mot Värnamo och nu känns det allsvenska guldet långt borta. Därför blir dubbelmötet mot FC Slovacko extremt viktigt och potentiellt säsongsavgörande. Billiga Fotbollströja barn Ett gruppspel i Conference League skulle innebära enormt mycket för AIK, inte bara sportsligt utan även ekonomiskt. Ett avancemang mot FC Slovacko kan enligt en artikel från Fotbollskanalen potentiellt ge AIK 30,6 miljoner kronor, pengar som ”Gnaget” minst sagt behöver.

Köp Fotbollstroja Barn AIK börjar borta och avslutar hemma i dubbelmötet. Därför blir det extremt viktigt att få med sig ett bra resultat i morgondagens match som man sedan kan bygga vidare på i hemmamatchen.

Defensiven blir viktig

För att AIK ska lyckas få med sig ett godkänt resultat från Tjeckien gäller det att man får ordning på defensiven. Försvarsspelet har varit under all kritik de senaste matcherna. Mot Värnamo var det två markeringsmissar som låg till grund för de två målen. I den här typen av dubbelmöten kan varje mål bli avgörande och AIK har inte råd att släppa in ”enkla” mål. En anledning till att ”Gnagets” defensiv sett skakig ut är bristen på kontinuitet i backlinjen. Bartosz har växlat mellan en treback och fyrbackslinje vilket gjort att det ofta varit nya mittbackskonstellationer i princip varje match. Jag vill se mer kontinuitet i backlinjen och att AIK-tränaren bestämmer sig för antingen tre eller fyrabackslinje. Slovacko kommer med största sannolikhet vilja gå framåt på sin hemmaplan och ta tag i matchen, därför blir det viktigt att AIK håller ihop defensiven och undviker kostsamma misstag.

Bartosz har inför mötena mot Vorskla Poltava och Shkendija talat om hur bra motståndaren är och att AIK inte får underskatta dem. Det har slutat med att AIK haft för mycket respekt och lagt sig på motståndarens nivå, vilket har resulterat i svaga prestationer. Mot Slovacko vill jag se ett respektlöst AIK som inte fegar utan går ut och pressar tjeckerna. Vi har sett Djurgården och Malmö möta sina motståndare respektlöst och vågat spela sitt spel, vilket har givit framgång i europaspelet. Det måste AIK också göra om man ska ha någon chans att slå ut Slovacko.

Motståndaren

AIK:s motståndare FC Slovacko vann den tjeckiska cupen förra säsongen, vilket innebar kvalspel i Europa League. Där åkte man ut mot Fenerbahce efter att ha förlorat med 4-1 sammanlagt. Det innebar att tjeckerna hamnade i Europa Conference Leagues playoff runda.

Laget tränas av Martin Svedik som tillträdde 2018. Slovacko har spelat tre omgångar i tjeckiska ligan. Man har vunnit en match och spelat två oavgjorda. Spelartruppen består av mestadels tjeckiska spelare och har en medelålder på 27.7 tillskillnad från AIK:s medelålder som något lägre 25.4.Lagets mest meriterade spelare är mittbacken Michal Kladec, 37 som har gjort 67 landskamper för Tjeckien och spelat för bland annat Bayer Leverkusen och Fenerbahce.

Det är ett relativt anonymt lag AIK möter på torsdag, men personligen håller jag Slovacko som knappa favoriter. Dels sett till dagsform (Tjeckerna lyckades faktiskt spela 1-1 mot Fenerbahce i returmötet) men även sett till rutinen i truppen. Laget har ett flertal rutinerade spelare som har erfarenhet av den här typen av matcher, vilket kan visa sig vara avgörande. AIK har absolut goda chanser till avancemang men då måste man verkligen göra en felfri insats. Spelare som Sebastian Larsson, Mikael Lustig, Bilal Hussein och John Guidetti måste kliva fram, då har AIK goda chanser att få med sig ett bra resultat från Tjeckien.

Bästa tänkbara elva

Med tanke på de knackiga resultaten i allsvenskan är All in Europa som gäller. ”Gnaget” saknar två nyckelspelare till torsdagens match. Som tidigare nämnt missar Alexander Milosevic matchen, det bekräftade Bartosz Grzelak på presskonferensen. Även Erick Otieno stannar hemma då han är avstängd. Utöver duon är Nabil Bahoui fortsatt ett frågetecken, trots inhopp senast. Anfallaren är dock på plats i Tjeckien. Även Nicolas Stefanelli är med i truppen så han bör vara tillgänglig. Argentinaren missade matchen mot Värnamo på grund av sjukdom.

Det finns ingenting att spara på och jag hoppas Bartosz väljer de elva bästa spelarna som är tillgängliga. Jag hoppas att det blir en variant av 4-3-3 där Erik Ring går in som vänsterytter brevid Nicolas Stefanelli och John Guidetti på topp. AIK-talangens inhopp mot Värnamo bör vara tillräckligt för att ta en startplats.