TV-Star David Suppes sucht Investoren für deutschlandweite Expansion

Erfolgreiches, krisenresistentes Geschäftsmodell; Beschleunigtes Wachstum mithilfe von Fremdkapital angestrebt

(Wiesbaden, März 2026) David Suppes ist den meisten Menschen im deutschsprachigen Raum bekannt als der sympathische Händler aus der berühmten ZDF-Show „Bares für Rares“. Was weniger Leute wissen: Im eigentlichen Hauptberuf ist Suppes ein äußerst erfolgreicher und ambitionierter Unternehmer auf starkem Wachstumskurs. Der Experte für Antiquitäten und Schätze betreibt in dritter Generation das Handelshaus SUPPES, das Schmuck, Edelmetalle, historische Schätze, Kunst und Kuriositäten an- und verkauft. „Unser Umsatz ist in den letzten Jahren kontinuierlich stark gestiegen, wir machen mittlerweile über 20 Millionen Euro Umsatz jährlich, bei einer hervorragenden Marge. Das Tolle an unserem Business ist: In schlechten Zeiten verkaufen die Menschen oft ihre persönlichen Schätze und Wertgegenstände. Und in guten Zeiten gönnen sie sich etwas. Von beidem profitieren wir enorm“, so der 37-Jährige. Jetzt hat sich David Suppes vorgenommen, seine Firma strategisch zu skalieren und mit externen Investoren die Expansion zu beschleunigen. „Wir haben große Chancen im Markt und wollen das positive Marktumfeld unbedingt nutzen“, so der Geschäftsführer. „Unsere Zeit ist jetzt!“

„Wir haben festgestellt, dass organisches Wachstum doch viele Ressourcen benötigt, vor allem personeller Natur. Darum haben wir die Entscheidung getroffen: Um unser Wachstum weiter zu beschleunigen, möchten wir mit Fremdkapitalgebern zusammenarbeiten, die sich operativ an unserem Unternehmen und dem Erfolg beteiligen möchten.“ Die ersten Gespräche wurden bereits geführt.

Das Unternehmen SUPPES handelt mit Antiquitäten, Gold, Schmuck und anderen persönlichen Schätzen – nicht nur im klassischen Ankauf, sondern auch mit einem erweiterten Set von Dienstleistungen. Dazu zählt zum Beispiel die Einlieferung zu Auktionen über das eigene Auktionshaus- und Kundennetzwerk, um Gold, Schmuck, Uhren, Briefmarken, Kunst und vieles mehr weltweit zu bestmöglichen Preisen zu versteigern. Kunden und Interessierte können ihre Objekte persönlich in einer der Filialen vorstellen oder vorab Bilder und Informationen per WhatsApp, E-Mail oder über ein Onlinekontaktformular zusenden, um eine Ersteinschätzung zu erhalten. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf einen respektvollen und vertrauensvollen Umgang mit den Kunden und ihren Wertgegenständen. Egal ob Direktankauf durch SUPPES oder Einlieferung zu einer Auktion, die Verkäufer und Einlieferer werden durch den gesamten Prozess begleitet – persönlicher Service steht hier an erster Stelle.

Traditionshaus mit starkem Wachstum

Antiquitäten SUPPES ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Welt der Schätze und Assets. Über 50 Jahre Erfahrung, 24.000 versteigerte Objekte, teilweise mit Auszahlungen im zweistelligen Millionenbereich, sowie die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von renommierten Auktionshäusern weltweit wie Sotheby“s, Christie“s und VAN HAM, machen das Unternehmen zu einem wichtigen Player im deutschlandweiten Handel mit Gold, Schmuck, Kunst, Antiquitäten und mehr. Nebenbei ist SUPPES bereits heute einer der größten Gold- und Edelmetallhändler im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Seit der Übernahme durch David Suppes im Jahr 2023 hat sich eine ganz neue Wachstumsdynamik entwickelt, der Umsatz hat sich seither mehr als verdoppelt und das Unternehmen plant weiterhin ein jährliches Umsatzwachstum von 15-20 Prozent. „Unser Konzept und unser Dienstleistungsmix funktionieren. Gerade in größeren Städten und wirtschaftsstarken Regionen ist unser Kundenpotenzial riesig. Und wir haben kaum Konkurrenz – die traditionellen Auktionshäuser engagieren sich nur bei Wertgegenständen und den klassischen Goldhändlern und Pfandleihhäusern fehlt jegliche Kunst- und historische Expertise. Außerdem sind wir eine starke Marke mit hoher Bekanntheit, bewiesener Expertenkompetenz und gutem Image. So etwas lässt sich nur schwer reproduzieren.“

Interessierte Investoren können sich gerne vertrauensvoll an die Agentur wenden und werden dann an die richtigen Ansprechpartner weitergeleitet.

Suppes befindet sich seit über 40 Jahren im Familienbesitz und wird auch heute noch von der Familie Suppes geführt. Ursprünglich im Wiesbadener Stadtteil Biebrich entstanden, hat sich das Unternehmen schnell und nachhaltig in der Region verwurzelt. Bei der Beratung setzt das Unternehmen auf Kundennähe, Vertrauen und einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe.

