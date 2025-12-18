turingpoint GmbH erhält BSI-Zertifizierung als Pentest-Dienstleister

Hamburger IT-Sicherheitsberatung erfüllt höchste Qualitätsstandards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik

Hamburg, 18.12.2025 – Die turingpoint GmbH ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als Pentest-Dienstleister zertifiziert worden. Mit dieser Zertifizierung bestätigt die Bundesbehörde, dass das Hamburger Unternehmen die strengen Anforderungen an Qualität, Methodik und Fachkompetenz im Bereich der Penetrationstests erfüllt.

Das BSI-Zertifikat gilt als wichtiger Qualitätsnachweis in der IT-Sicherheitsbranche. Unternehmen und Behörden können damit sicherstellen, dass beauftragte Sicherheitsprüfungen nach anerkannten Standards durchgeführt werden. Die Zertifizierung umfasst unter anderem Anforderungen an die technische Expertise der Prüfer, die Vertraulichkeit im Umgang mit sensiblen Informationen sowie strukturierte Vorgehensweisen bei der Schwachstellenanalyse.

„Die BSI-Zertifizierung ist für uns ein wichtiger Meilenstein“, sagt Jan Kahmen, Geschäftsführer der turingpoint GmbH. „Sie bestätigt, dass unsere Arbeitsweise den höchsten Anforderungen entspricht – und gibt unseren Kunden die Sicherheit, dass ihre IT-Infrastruktur nach anerkannten Standards geprüft wird.“

Die turingpoint GmbH wurde 2019 von Jan Kahmen und Till Oberbeckmann gegründet und hat sich auf Penetrationstests sowie IT-Sicherheitsberatung spezialisiert. Zum Kundenkreis zählen Unternehmen verschiedener Branchen, von Start-ups bis hin zu Finanzinstituten. Neben der Identifikation von Schwachstellen bietet das Team konkrete Handlungsempfehlungen und unterstützt bei der Implementierung von Sicherheitslösungen.

Die Standorte des Unternehmens befinden sich in Hamburg, Paderborn und Zürich.

Die turingpoint GmbH ist eine BSI-zertifizierte Boutique-Beratung mit Schwerpunkt Penetrationstest. Das Expertenteam entwickelt Lösungen zur Minimierung von Angriffsflächen und stärkt das Vertrauen in Technologien, Systeme und Unternehmen – von Start-ups bis zu Banken.

Kontakt

turingpoint GmbH

Jan Kahmen

Neuer Wall 80

20354 Hamburg

+49 40 52477883

–



http://turingpoint.de