TUNE IT! SAFE! presents the ID.Buzz in the police edition

Mit dem ID.Buzz by Irmscher zeigt die Initiative für sicheres Tuning auf der Essen Motor Show 2023 erstmals einen Van als Kampagnenfahrzeug

Im Blaulicht-Glanz feiert TUNE IT! SAFE! auf der ESSEN MOTOR SHOW die Weltpremiere des neuen Kampagnenfahrzeugs: Der ID.Buzz by Irmscher kombiniert Sicherheit und Stil. Zum Auftakt des Preview Days präsentiert die Initiative für sicheres Tuning erstmals einen Van im originalen Polizei-Look. Mit Hankook Reifen und einem maßgeschneiderten Tuning-Paket von Irmscher ausgestattet, wird der ID.Buzz in der Polizei-Edition zum echten Eyecatcher.

Das neue TUNE IT! SAFE!-Polizeifahrzeug ist vom 1. bis 10. Dezember 2023 auf der ESSEN MOTOR SHOW in Halle 7, Stand B11 live zu bewundern. Neben dem veredelten Elektro-Bus hat die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), dem Verband der Automobil Tuner (VDAT), Premium-Reifenhersteller Hankook sowie vielen weiteren Partnern getragenen Initiative noch mehr im Gepäck. Wer den VDAT-/TUNE IT! SAFE!-Gemeinschaftsstand besucht, erhält kompetente Beratung durch Tuning-Experten verschiedener Prüforganisationen und der Polizei, eine kostenlose Auskunft des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aus dem Fahreignungs-register und kann sich auf ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen freuen. Dazu gibt es das neue TUNE IT! SAFE!-Magazin und weitere Tuning-Highlights zum Mitnehmen.

Maßgeschneiderte Tuning-Elemente von Irmscher für mehr Performance

Mit einem VW ID.Buzz präsentiert die Initiative erstmals einen Van als Symbol für verkehrssicheres und regelkonformes Automobil-Tuning. Auch das 19. TUNE IT! SAFE!-Kampagnenfahrzeug besticht durch sein originales Polizei-Outfit. Tuning-Partner Irmscher Automobilbau sorgt dafür, dass mit maßgeschneiderten Tuning-Elementen die Performance und Optik des ID.Buzz by Irmscher auf ein neues Level gehoben werden. Bereits seit mehr als 55 Jahren entwickelt das Remshaldener Unternehmen individuelle Fahrzeuglösungen. Im Bereich der Elektromobilität verfügt die Irmscher Firmengruppe, nicht zuletzt wegen der Elektrifizierung des eigenen Roadsters Irmscher Selectra, über einen großen Erfahrungsschatz.

Aerodynamik-Paket verleiht Kult-Bus mehr Charakteristik

Beim ID.Buzz by Irmscher im originalen Polizei-Look war es das Ziel, dem bereits kultigen Bus noch mehr Charakteristik zu verleihen. Die Frontpartie wird durch eine neu gestaltete Frontschürze betont, in die eine Irmscher Frontspoilerlippe nahtlos integriert ist. Bei der Seitenansicht stechen die geschickt in die Fahrzeuglinie eingefügten Seitenschweller hervor, die das Design elegant verlängern. Diese Linienführung setzt sich bis zum Heck fort, wo der Heckschürzenansatz in Kombination mit einem aerodynamischen Dachspoiler für eine dynamischere Optik sorgt und dem Fahrzeug eine stärkere Präsenz auf der Straße verleiht. Das Aerodynamik-Paket von Irmscher kommt in dieser Kombination erstmalig zum Einsatz.

Mit Hydra-Star-Rädern wie auf Schienen unterwegs

Das neue TUNE IT! SAFE!-Kampagnenfahrzeug steht auf Irmscher Rädern im Hydra-Star-Design, die komplett in schwarz gehalten sind und dafür sorgen, dass der Van wie auf Schienen fährt. An der Vorderachse sind die Räder in der Dimension 8 20 Zoll montiert, während hinten Felgen in der Größe 9,5 20 Zoll zum Einsatz kommen. Diese sind optimal auf das tiefergelegte Fahrwerk angepasst. Ein Fahrwerksfedernsatz sorgt an beiden Achsen für eine Tieferlegung um 25 bis 30 mm.

Hankook iON Reifenfamilie – speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt

Auch das neue Kampagnenfahrzeug der Initiative TUNE IT! SAFE! steht auf Reifen von Hauptsponsor Hankook. Und hier wird der ID.Buzz by Irmscher ebenfalls maßgeschneidert ausgestattet. Der Sommerreifen Hankook iON evo SUV wurde speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt. Durch seine spezielle Konstruktion und Gummimischung wird der Bodendruck gleichmäßig verteilt und somit der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht! Damit reagiert Hankook auf das Gewicht von Elektrofahrzeugen, die durch die Batterien bis zu 30 % schwerer sind. Minimierte Laufflächengeräusche, ein reduzierter Rollwiderstand, eine verbesserte Kurvenstabilität und eine verbesserte Nasshaftung sind weitere Merkmale, die den iON evo SUV auszeichnen. Auf dem TUNE IT! SAFE!-Polizeifahrzeug kommen diese Hankook-Pneus in den Dimensionen 235/50 ZR 20 vorne und 265/45 ZR 20 an der Hinterachse zum Tragen.

Optisches und akustisches Warnsystem von Hänsch

Neu zählt auch die Hänsch GmbH aus Herzlake, die den ID.Buzz by Irmscher mit der Warnanlage DBS 5000 LED ausgestattet hat, zu den Fahrzeug-Partnern. Sie kombiniert modernes Design mit einem breiten Spektrum an Funktionen und fortschrittlicher LED-Lichttechnologie. Ihre maximale Warnwirkung erhöht die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer und trägt so zu erhöhter Sicherheit im Einsatz bei. Darüber hinaus wurden die LED-Frontblitzer Sputnik Flat (mobil), ein Heck-Anhaltesignalgeber und die Tonfolgeanlage 724 mit 2x DKL604 von Hänsch am neuen TUNE IT! SAFE!-Kampagnenfahrzeug installiert. Für das offizielle Polizei-Foliendekor zeichnet erneut FOLIATEC.com verantwortlich, die auch wieder die SECURLUX-Sicherheitsfolie an den vorderen Seitenscheiben zum Einsatz bringen.

TUNE IT! SAFE! ist eine Initiative für sicheres und seriöses Tuning, die unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Digitales und Verkehr steht und vom Premium-Reifenhersteller Hankook als Hauptsponsor gefördert wird. Bereits im Jahr 2005 wurde die Aufklärungskampagne ins Leben gerufen und wird seitdem vom Verband der Automobil Tuner (VDAT) und zahlreichen Industrie-Partnern, Organisationen und Institutionen getragen.

TUNE IT! SAFE!

Daniel Exner-Hoffmann

Trotzenburg 1

58540 Meinerzhagen

02354 918218



https://www.tune-it-safe.de

