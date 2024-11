TUNE IT! SAFE! mit starker Formel für stylisches Tuning

Mit dem BMW M2 by AC Schnitzer feiert das 20. Kampagnenfahrzeug der Initiative für sicheres Tuning auf der Essen Motor Show 2024 Weltpremiere

Essen, 29.11.2024. Im dynamischen Polizei-Design feiert TUNE IT! SAFE! auf der ESSEN MOTOR SHOW 2024 die Weltpremiere des neuen Kampagnenfahrzeugs: Mit dem BMW M2 by AC Schnitzer präsentiert die Initiative eine starke Formel für individuelles und stylisches Tuning. Zum Start des Preview Days wird der Sportwagen enthüllt und zeigt eindrucksvoll, wie sich Sicherheit und Fahrspaß bestens vereinen lassen. Mit Hankook Reifen und maßgeschneiderten Tuning-Elementen von AC Schnitzer ausgestattet sowie im unverwechselbaren Polizei-Look umgesetzt, wird dieses BMW M2 Coupe zum echten Eyecatcher.

Damit startet TUNE IT! SAFE! bereits in das 20. Kampagnenjahr, was für Roland Hehner, Direktor Deutschland Mitte und Leiter Produkt & Tuning bei Hankook Reifen Deutschland, etwas ganz Besonderes ist: „Wir sind stolz darauf Gründungsmitglied und Partner der ersten Stunde zu sein und das nunmehr 20. Kampagnenfahrzeug auf Hankook Reifen vorstellen zu können.“ Auch für Harald Schmidtke, Geschäftsführer des Verbands der Automobil Tuner (VDAT) ist dieses Jubiläum nicht selbstverständlich: „Dass dieses Netzwerk aus kompetenten Partnern bereits seit 2005 besteht und wir uns gemeinsam für regelkonformes und sicheres Automobil-Tuning für alle Tuning-Begeisterten einsetzen können, ist wirklich etwas Außergewöhnliches.“

Kostenlose Auskunft des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) und vieles mehr

Die Besucher der ESSEN MOTOR SHOW können das neue Kampagnenfahrzeug, dessen Basis von der BMW AG zur Verfügung gestellt wurde, vom 30. November bis zum 8. Dezember 2024 in Halle 7, Stand B11, live erleben. Zusätzlich wartet die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und dem Verband der Automobil Tuner (VDAT) unterstützte Initiative mit spannenden Aktionen auf: eine kostenlose Auskunft des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aus dem Fahreignungsregister, umfassende Beratung durch Tuning-Experten und ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Das brandneue TUNE IT! SAFE!-Magazin ist ebenfalls kostenlos erhältlich und liefert auf 64 Seiten abwechslungsreiche Beiträge rund ums Thema sicheres Tuning.

Hochwertige Fahrwerkslösung und optimierte Motorik

Die Modifikationen am BMW M2 by AC Schnitzer umfassen eine Leistungssteigerung auf 560 PS (412 kW) und 650 Nm Drehmoment – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den serienmäßigen 460 PS und 550 Nm. Ein Sport-Schalldämpfer mit Carbon-Endblenden (110 mm Durchmesser) sorgt für unverkennbaren Sound und ein intensives Motorsporterlebnis. Das stufenlos höhenverstellbare RS-Gewindefahrwerk, kombiniert mit einem EDC-Stilllegungs-Kit, senkt den Schwerpunkt um 25 bis 35 mm und bietet präzise Anpassungen für optimale Agilität und Stabilität – perfekt abgestimmt für sichere und sportliche Performance im Präventionseinsatz.

Aerodynamisches Design und maßgeschneiderte Tuning-Komponenten

Ein Aerodynamik-Kit von AC Schnitzer optimiert die Abtriebswerte des BMW M2 und sorgt für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Frontsplitter, Seitenschweller und ein speziell entwickelter Carbon-Heckflügel betonen die Dynamik des Fahrzeugs und verbessern die Fahrstabilität. Ergänzt wird das Design durch einen Dachheckspoiler sowie markante Akzente an Kotflügeln und Motorhaube. Exklusive AC4 Leichtbau-Schmiede-Felgen in „techgold“ (20 Zoll vorne, 21 Zoll hinten) tragen durch ihr geringes Gewicht (11,8 kg vorne, 12,8 kg hinten) zur Reduktion der ungefederten Massen bei und fördern ein agiles Fahrverhalten – ideal für ein sportliches und präzises Fahrerlebnis.

Hankook Hochleistungsreifen für optimalen Grip und Sicherheit

Für beste Bodenhaftung sorgt der Ultra-High-Performance-Reifen Ventus S1 evo 3 des Premium-Reifenherstellers Hankook. An der Vorderachse wurde die Größe 285/30 R20 und an der Hinterachse 295/25 R21 montiert. Diese UHP-Reifen bieten eine exzellente Nasshaftung und Präzision beim Handling und gewährleisten auch bei hoher Geschwindigkeit ein sicheres und kontrolliertes Fahrverhalten. Der Ventus S1 evo 3 überzeugt als Bereifung nicht nur in der Tuning-Szene durch seine sportlichen Eigenschaften, sondern auch in der Erstausrüstung und wird von vielen Premiumherstellern ab Werk verbaut. Auch auf Langstrecken und in wechselnden Fahrbedingungen bieten diese Reifen Komfort und Kontrolle.

Polizei-Optik von FOLIATEC.com und Warn- und Signaltechnik von Hänsch

Das offizielle Polizeidekor wurde von FOLIATEC.com ebenso eingesetzt, wie die neue und innovative ULTRALUX Nano-Keramik-Scheibenfolie. Diese setzt nicht nur optische Akzente, sondern sorgt auch für optimalen Hitzeschutz. Dazu kommt an den vorderen Seitenscheiben wieder die SECURLUX-Sicherheitsfolie zum Einsatz. Ein echter Blickfang – und ein entscheidendes Sicherheitsmerkmal – ist die moderne Licht- und Signaltechnik, die durch die Firma Hänsch realisiert wurde. Die Warnanlage DBS 4000 mit leistungsstarker LED-Lichttechnik ist ein zentrales Element. Ergänzend dazu sorgen gerichtete Blitzer vom Typ SPUTNIK SL und die neue LED-Warnanlage Sputnik mini für eine intensive und gezielte Lichtverteilung. Zusätzlich ist das Fahrzeug mit der mobilen Warnanlage Sputnik Flat ausgestattet, die flexibel an verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann.

TUNE IT! SAFE! – die Initiative für sicheres Tuning

Die Initiative TUNE IT! SAFE! zeigt auf, dass ansprechendes kreatives Tuning mit den gesetzlichen Vorgaben keinesfalls in Widerspruch stehen muss. Getragen wird die Initiative vom BMDV (Bundesministerium für Digitales und Verkehr), von Hankook Reifen Deutschland, dem VDAT (Verband der Automobil Tuner), dem ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), vom TÜV SÜD, dem AvD (Automobilclub von Deutschland), dem BRV (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.), dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) e.V., der DEKRA, der Essen Motor Show, der Initiative „Gib acht im Verkehr“, der GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH), vom KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), von der Polizei NRW, vom TÜV Rheinland, dem DSK (Deutscher Sportfahrer Kreis), der KÜS (Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V.) und vom ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.).

TUNE IT! SAFE! ist eine Initiative für sicheres und seriöses Tuning, die unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Digitales und Verkehr steht und vom Premium-Reifenhersteller Hankook als Hauptsponsor gefördert wird. Bereits im Jahr 2005 wurde die Aufklärungskampagne ins Leben gerufen und wird seitdem vom Verband der Automobil Tuner (VDAT) und zahlreichen Industrie-Partnern, Organisationen und Institutionen getragen.

Kontakt

TUNE IT! SAFE!

Daniel Exner-Hoffmann

Trotzenburg 1

58540 Meinerzhagen

02354 918218



https://www.tune-it-safe.de

