TUNE IT! SAFE!: Höchste Präzision und maximale Sicherheit

Weltpremiere auf der Essen Motor Show 2025: Initiative für sicheres Tuning präsentiert STEEDA Q500 Ford Mustang als neues Kampagnenfahrzeug

Essen, 28.11.2025. TUNE IT! SAFE! feiert Weltpremiere: Mit dem STEEDA Q500 Ford Mustang im originalen Polizei-Outfit präsentiert die Initiative für sicheres Tuning zum Start der Essen Motor Show 2025 ein kraftvolles Sportcoupe, das eindrucksvoll zeigt, wie sich Performance, Fahrdynamik und Verkehrssicherheit verbinden lassen. Das neue TUNE IT! SAFE!-Kampagnenfahrzeug, das von FIEGEPERFORMANCE individualisiert wurde und mit Hankook Ultra-High-Performance-Reifen ausgerüstet ist, kombiniert höchste Präzision und maximale Sicherheit.

Im unverwechselbaren Polizei-Look und mit einem fahrdynamisch wie sicherheits-technisch konsequent abgestimmten Tuning-Paket von FIEGEPERFORMANCE präsentiert TUNE IT! SAFE! in diesem Jahr einen V8-Sportwagen. Das Basisfahrzeug dazu haben die Ford-Werke mit dem Mustang GT Fastback zur Verfügung gestellt. Damit startet die unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Verkehr stehende Initiative bereits in das 21. Kampagnenjahr. Seit Kampagnen-Beginn 2005 ist Hankook als Hauptsponsor mit an dabei. „Wir sind stolz, seit dem ersten Tag Teil von TUNE IT! SAFE! zu sein. Der STEEDA Q500 Ford Mustang zeigt, wie emotional sich ein Fahrzeug im Rahmen der Regeln individualisieren lässt – mit Hankook UHP-Reifen und einem klaren Bekenntnis zur Verkehrssicherheit“, sagt Roland Hehner, Direktor Deutschland Mitte und Leiter Produkt & Tuning bei Hankook Reifen Deutschland.

Auch Dirk Kreidenweiß, Geschäftsführer des Verbands der Automobil Tuner (VDAT e.V.), sieht im neuen Kampagnenfahrzeug ein starkes Signal: „Der STEEDA Q500 Ford Mustang steht beispielhaft dafür, wie professionelles Tuning und gesetzliche Vorgaben zusammenpassen. Genau das, was wir als Verband der Automobil Tuner seit vielen Jahren fördern. Mit TUNE IT! SAFE! stehen wir allen Automobil-Begeisterten seit über 20 Jahren mit kompetenter Unterstützung bei allen Fragen rund ums Tuning zur Seite.“

TUNE IT! SAFE! live auf der ESSEN MOTOR SHOW 2025

Das neue TUNE IT! SAFE!-Polizeifahrzeug ist während der Essen Motor Show in Halle 7, Stand 7B11, live zu erleben. Besucher erwartet dort nicht nur der STEEDA Q500 Ford Mustang im Polizei-Outfit, sondern vieles mehr: Eine kostenlose Auskunft des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aus dem Fahreignungsregister, kompetente Beratung durch Tuning-Experten von Prüforganisationen und der Polizei mit Tipps rund um sicheres und regelkonformes Tuning. Neben dem druckfrischen TUNE IT! SAFE!-Magazin mit spannenden Storys, Tuning-News und Hintergrundberichten ist auch das überarbeitete Tuning-Ratgeber-Booklet im neuen Look kostenfrei erhältlich. Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen und der neue interaktive Tuning-Ratgeber runden den Auftritt ab.

Präzises Fahrwerks-Setup und standfeste Bremsen

Ein individualisierter Frontsplitter und Heckspoiler werten den V8-Sportwagen optisch und aerodynamisch auf. Im Zentrum der technischen Optimierung steht das STEEDA Basis-Pack. Einstellbare Stabilisatoren reduzieren Wankbewegungen und ermöglichen eine feinfühlige Balance zwischen Vorder- und Hinterachse. Spezielle Dualrate-Fahrwerksfedern senken den Schwerpunkt um rund 20 mm und harmonieren perfekt mit dem adaptiven Dämpfersystem. An der Hinterachse sorgen IRS- und Antihop-System für mehr Steifigkeit und Stabilität, während Jacking Rails ein sicheres Anheben des Fahrzeugs erleichtern. Für zuverlässige Verzögerung kommen vorne zweiteilige Bremsscheiben zum Einsatz. Die zusätzliche Brems- und Radlagerkühlung stabilisiert die Bremsleistung auch bei wiederholten Verzögerungen – ein Plus an Sicherheit.

Hankook Hochleistungsreifen für optimalen Grip und Sicherheit

Optisch wie technisch setzt der STEEDA Q500 Ford Mustang mit seinen markanten BARRACUDA RAZZER Leichtmetallfelgen in „Black milled“ ein klares Statement. Vorne in 9,5 21 Zoll, hinten in 10,5 21 Zoll montiert, reduzieren die Leichtmetallräder die ungefederten Massen und unterstützen das direkte Ansprechverhalten des Fahrwerks. Für den Kontakt zur Straße sorgt der Ultra-High-Performance-Reifen Hankook Ventus evo³, der in den Dimensionen 265/30 ZR21 96Y (VA) und 285/30 ZR21 100Y (HA) gefahren wird. Die UHP-Pneus überzeugen durch hervorragende Nasshaftung, präzises Lenkverhalten und ein stabiles Fahrgefühl auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Polizei-Optik von FOLIATEC.com und moderne Warntechnik von Hänsch

Für den authentischen Auftritt im originalen Polizei-Look zeichnet erneut FOLIATEC.com verantwortlich. Auf eine Vollfolierung in Silber folgen die offiziellen Polizei-Designakzente in Blau und Gelb. An den vorderen Seitenscheiben kommt wieder die SECURLUX-Sicherheitsfolie zum Einsatz, die Splitter- und Durchschlagschutz unterstützt und so einen zusätzlichen Beitrag zur Sicherheit leistet. Ein zentrales Element des Präventionsfahrzeugs ist die moderne Licht- und Signaltechnik von Hänsch. Das Dachbalkensystem DBS 4000 mit zweifarbigen Displays vorne und hinten sorgt für hohe Wahrnehmbarkeit im Verkehr. Ergänzt wird es durch Front-, Kreuzungs- und Heckblitzer, ein rotes Anhalteblitz-Signal sowie ein gelbes Heckwarnsystem.

TUNE IT! SAFE! ist eine Initiative für sicheres und seriöses Tuning, die unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für D Verkehr steht und vom Premium-Reifenhersteller Hankook als Hauptsponsor gefördert wird. Bereits im Jahr 2005 wurde die Aufklärungskampagne ins Leben gerufen und wird seitdem vom Verband der Automobil Tuner (VDAT) und zahlreichen Industrie-Partnern, Organisationen und Institutionen getragen.

Kontakt

TUNE IT! SAFE!

Daniel Exner-Hoffmann

Trotzenburg 1

58540 Meinerzhagen

02354 918218



https://www.tune-it-safe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.