Tunap Sports geht mit leistungsstarker Reifendichtmilch ins Rennen

Pannenschutz für ungestörten Fahrspaß

Ob auf dem Trail, der Straße oder im Gelände – ein platter Reifen kann jede Tour ruinieren. Die neue Reifendichtmilch von Tunap Sports sorgt dafür, dass es erst gar nicht so weit kommt. Sie dichtet Löcher bis zu 7 mm sekundenschnell ab, bleibt bis zu zwölf Monate stabil im Reifen und ist dank ammoniakfreier, wasserbasierter Formel besonders materialschonend. Perfekt für alle, die auf die Vorteile von Tubeless setzen und besten Pannenschutz mit langer Haltbarkeit kombinieren wollen – egal ob Mountain- und Gravelbike oder Rennrad.

„Mit der neuen Tunap Sports Reifendichtmilch erweitern wir unser Portfolio um ein weiteres High-Performance-Produkt, das durch einfache Anwendung und höchste Effektivität überzeugt“, sagt Björn von Dressler, Head of Tunap Sports. „Die Milch wird ganz ohne Werkzeug direkt aus der Flasche ins Ventil gefüllt. Sie schließt Hohlräume zwischen Reifen und Felge beim Aufbau schnell und zuverlässig und dichtet selbst unter extremen Bedingungen und im Dauereinsatz sicher ab. Ungestörter Fahrspaß für alle Biker, die Tubeless lieben!“

Die enthaltenen Aramidfasern unterstützen das Verschließen größerer Schäden und schützen effektiv vor Luftverlust. Die neue Reifendichtmilch garantiert maximalen Pannenschutz bei jedem Wetter im Temperaturbereich zwischen -20 °C bis +45 °C. Sie ist als 250 ml Flasche erhältlich und kostet UVP 14,95 Euro.

Mehr Informationen zur neuen Dichtmilch sowie dem bestehenden Sortiment an hochwertigen Pflege- und Wartungsprodukten von Tunap Sports unter: Reifendichtmilch – 250ml – TUNAP SPORTS

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung der neuen Tunap Sports Reifendichtmilch:

Schritt 1: Zunächst den Heat Seal, sofern vorhanden, entfernen und anschließend den Ventilkern herausdrehen.

Schritt 2: Die Flaschenöffnung auf das Ventil setzen und die gewünschte Menge Dichtmilch einfüllen.

Schritt 3: Den Ventilkern wieder einsetzen und den Reifen aufpumpen.

Schritt 4: Abschließend das Rad drehen und rollen, damit sich die Dichtmilch gleichmäßig verteilt.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendun-gen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen be-reits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaan-lagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erst-klassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Pro-duktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunter-nehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstan-dorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften ver-treten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 269 Millionen Euro (2024).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

