Tunap investiert in Lichtenau in Standortsicherung und Verkehrsberuhigung

Plan für neues Tunap Logistikzentrum

Seit über 120 Jahren wird in der Bahnhofstraße in Lichtenau Industriegeschichte geschrieben, ein neuer Meilenstein seitens des Betreibers Tunap ist für 2027 geplant: Der Aerosolspezialist will mit einem modernen Logistikzentrum den Warenfluss und die Produktion optimieren. Für die Region ist das eine gute Nachricht, denn mit der geplanten zweistelligen Millioneninvestition werden nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch der Verkehrsfluss entzerrt und reduziert.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir gegen den regionalen wirtschaftlichen Trend wachsen und dass wir in der Region nun weitere Verbesserungen erreichen können“, sagt Jens Georgi, Direktor der Produktion der Tunap GmbH & Co. KG. TUNAP hat den Standort in Lichtenau 1997 übernommen und bis heute kontinuierlich modernisiert.

Mit der Errichtung des neuen Logistikzentrums und einer neuen Wegeführung sollen grundlegende Verbesserungen im Werk und in der Umgebung erreicht werden: Für die anliefernden LKW werden zusätzliche Ladeflächen bereitgestellt, der Warenfluss innerhalb des Werkes wird optimiert, die Produktion entzerrt, zusätzlicher Lagerplatz errichtet und Umlagerungen reduziert. Für Zuliefernde, Mitarbeitende und Gäste werden innerhalb des Werkes ausreichend Park- und Warteplätze entstehen, um die Verkehrsbelastung in der Bahnhofstrasse deutlich zu senken. Die Zahl der LKWs, derzeit pro Tag um die 30, soll sich nicht erhöhen, die Zahl der in der Bahnhofstraße wartenden LKWs wird sich im Zuge des Baus nach Unternehmensangaben sogar um ca. 80% reduzieren.

Andreas Graf, Bürgermeister von Lichtenau beurteilt das Vorhaben positiv: „Wir begrüßen es sehr, dass Tunap mit seinen Aktivitäten unsere Region stärkt und zur Standortattraktivität beiträgt. Wir schätzen das Unternehmen seit vielen Jahren als verlässlichen Partner und zuverlässigen Arbeitgeber.“

Tunap verbindet innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch

Tunap entwickelt Wartungs- und Reinigungstechnologien, die dabei helfen, Bauteile länger am Leben zu erhalten und Ersatzteile zu sparen. Während über Nachhaltigkeit Ende des letzten Jahrhunderts noch wenig gesprochen wurde, praktizierte Tunap sie bereits damals.

„Wir sind uns als Hersteller chemischer Produkte unserer besonderen Verantwortung bewusst“, betont Oliver Graetsch, Geschäftsführer von Tunap. „Wir legen höchsten Wert auf gesundheits- und ressourcenschonende Produkte nach dem Motto „Erhalten statt Ersetzen“. Nachhaltigkeit ist für uns mehr als nur ein Trend – es ist eine Notwendigkeit, die uns hilft, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Jährlich siebenstellige Investitionen unterstützen uns dabei, dieses Ziel in unseren Werken, speziell in Lichtenau, zu erreichen.“

Als attraktiver Arbeitgeber tief verwurzelt in der Region

Tunap produziert in Wolfratshausen (Bayern), in Märstetten (Schweiz) und in Lichtenau. Im Werk in der Lichtenauer Bahnhofstraße bietet Tunap mehr als hundert Arbeitsplätze. „Seit Jahrzehnten bieten wir in unserem Familienunternehmen sichere Arbeitsplätze, unterstützen Institutionen und Vereine in der Region und wir freuen uns darauf, auch in Zukunft verlässlicher Partner in der Region zu sein. Im Zuge des Neubaus wollen wir der Lichtenauer Feuerwehr Parkplätze auf dem Tunap Firmengelände bereitstellen“, so Jens Georgi.

„Die Tunap Kolleginnen und Kollegen schätzen es, in einem Familienbetrieb tätig zu sein. Flache Hierarchien und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, prägen unsere Unternehmenskultur. Und: Wer bei Tunap einen modernen Arbeitsplatz sucht, ist herzlich willkommen. Auf der Tunap Webseite kann man sich schnell über alle aktuellen Angebote informieren.“ ergänzt Franziska Nestler, Entwicklerin und Betriebsratsvorsitzende in Lichtenau. Stand Mai werden 17 neue Kolleginnen und Kollegen gesucht, acht davon in Lichtenau.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 269 Millionen Euro (2024).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

