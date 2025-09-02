Tunap Group erweitert Geschäftsführung

Elisabeth Vag und Daniel Helwig rücken bei Tunap in die Unternehmensleitung auf

Die Tunap Group stellt die Weichen für nachhaltiges Wachstum und verstärkt ihre Geschäftsführung: Elisabeth Vag und Daniel Helwig wurden in die Geschäftsführung der Tunap GmbH & Co. KG berufen. Gemeinsam mit den bisherigen Geschäftsführern Maximilian Buchner (CEO) und Oliver Graetsch bildet das Quartett künftig das Leitungsteam der Unternehmensgruppe.

Sowohl Elisabeth Vag als auch Daniel Helwig sind langjährige Tunap Führungskräfte mit jeweils rund 20 Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Beide verfügen über umfassende Erfahrung in ihren Fachbereichen und stehen für eine werteorientierte, zukunftsgerichtete Unternehmensführung des Familienunternehmens. Elisabeth Vag übernimmt die Ressorts Sales Operations und Human Resources, Daniel Helwig divisionsübergreifend die Gesamtverantwortung für den Vertrieb. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung verfolgt Tunap das Ziel, seine Organisation noch stärker auf Innovationskraft, Kundennähe und zukünftiges Wachstum auszurichten. Oliver Graetsch verantwortet weiterhin die Bereiche Produktion, Finanzen, IT sowie Einkauf und Logistik. Maximilian Buchner wird sich künftig noch intensiver auf die strategische Unternehmensentwicklung konzentrieren – mit besonderem Fokus auf Forschung & Entwicklung, globale Expansion, Investitionen und Akquisitionen.

„Mit dieser neuen Aufstellung sind wir hervorragend gerüstet für die Herausforderungen und Chancen der nächsten Jahre. Als starkes Führungsteam werden wir gemeinsam die Wettbewerbsfähigkeit der Tunap Group weiter stärken und unsere Strukturen optimal auf nationales und internationales Wachstum ausrichten“, so Maximilian Buchner. „Mit Elisabeth Vag und Daniel Helwig vertrauen wir dabei auf erfahrene Führungskräfte aus den eigenen Reihen – ein klares Signal für Kontinuität und Zukunftsorientierung.“

Elisabeth Vag (46) begann ihre Laufbahn im internationalen Vertrieb. Im Jahr 2010 übernahm sie die Verantwortung für die Gründung und den Aufbau der Auslandsgesellschaft in Brasilien. Nach ihrer Rückkehr wurde die Betriebswirtin als Prokuristin in die Geschäftsleitung berufen. In den letzten Jahren hat sie unter anderem die vertrieblichen Zentralfunktionen sowie den B2C-Bereich rund um die Marke Tunap Sports maßgeblich weiterentwickelt. Als Geschäftsführerin richtet sie ihr Augenmerk darauf, tragfähige Prozesse und Strukturen aufzubauen. Gleichzeitig treibt sie den Strategieprozess voran – mit dem Ziel, das Wachstum des Unternehmens zu fördern und seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Daniel Helwig (45) begann seine Laufbahn im Unternehmen 2006 ebenfalls im internationalen Vertrieb und war später für die Betreuung der Auslandsgesellschaften verantwortlich. Im Anschluss war der Betriebswirt sieben Jahre in leitenden Funktionen in der Schweiz tätig, bevor er 2018 nach Wolfratshausen zurückkehrte, um dort den Bereich Private Brand weiterzuentwickeln. „Vertrieb und Kunde als Einheit denken“ lautet sein Credo in der neuen Funktion als Geschäftsführer.

Tunap produziert an drei Standorten: in Wolfratshausen (Bayern), in Lichtenau (Sachsen) und in Märstetten (Schweiz). Mit eigenen Auslandsgesellschaften und einer Vielzahl von Handelspartnern verfügt Tunap über ein ausgezeichnetes internationales Netzwerk. Im oberbayerischen Wolfratshausen ist neben Verwaltung, Vertrieb und Produktion auch der zentrale Bereich Forschung und Entwicklung angesiedelt. Deutschlandweit beschäftigt Tunap aktuell 350 Mitarbeitende.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 269 Millionen Euro (2024).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

