Tunap erweitert Produktportfolio um neuen Spezialreiniger für SCR-Systeme

Schutz und Pflege für das Abgassystem

Tunap, eines der führenden Unternehmen für Aerosole, Schmierstoffe und Reiniger für industrielle und technische Anwendungen, ergänzt seine bewährte Produktpalette für die Automobilbranche um den neuen 923 SCR Spezialreiniger. Der Spezialreiniger beseitigt kristalline Ablagerungen in Harnstoff-Dosiersystemen, Injektoren und SCR-Katalysatoren und stellt so effektiv die Leistungsfähigkeit des SCR-Systems wieder her. Die professionelle Reinigung trägt dazu bei, Leistungseinbußen, vorzeitigen Komponentenverschleiß und einen teuren Teiletausch zu vermeiden und die bestehenden Emissionsstandards für Fahrzeuge einzuhalten.

„Unsere Reinigungstechnologien sorgen für die Werterhaltung des Kraftstoffsystems und verbesserte Fahrleistungen. Eine regelmäßige Reinigung verhindert starke Verschmutzungen des SCR-Systems. Kunden von Kfz-Werkstätten und Autohäusern profitieren so nicht nur von sinkenden Emissionen und geringerem Kraftstoffverbrauch, sondern sparen auch Kosten, weil aufwändige Reparaturen vermieden werden. Gleichzeitig steigen Kundenzufriedenheit und Kundenbindung“, erklärt Anastasios Karpouzidis, Produkt Manager bei Tunap.

Der neue 923 SCR Spezialreiniger ist mit oder ohne Sonde erhältlich. Mittels der Sonde lassen sich schwer zugängliche Teile im SCR System gut erreichen. Für die Anwendung werden die zu reinigenden Teile zunächst gegebenenfalls demontiert und vollständig und reichlich mit dem Reiniger eingesprüht. Nach wenigen Minuten Einwirkzeit sind die Teile bereits gereinigt und können nach Bedarf mit Druckluft getrocknet und wieder eingesetzt werden.

Tunap empfiehlt zusätzlich die regelmäßige Anwendung des 987 System-Wirkstoffs SCR, der im Idealfall bei jeder Befüllung des Harnstofftanks gemeinsam mit der Harnstofflösung zugegeben wird. Insbesondere wenn überwiegend Kurzstrecken gefahren und deshalb nicht die benötigten hohen Temperaturen im Abgassystem erreicht werden, beugt das Additiv der Kristallbildung vor. Bei regelmäßiger Anwendung werden Motorstörungen verhindert und Leistungsverluste durch Verstopfen des SCR-Katalysators effektiv reduziert.

Mehr Informationen zum neuen 923 SCR Spezialreiniger sind hier zu finden.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 16 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group rund 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 231 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter www.tunap.com

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Lukas Papirowski

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 51



http://www.orca-isar.de

