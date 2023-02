TUBELED_70: Austausch-Alternative für alte Maschinenleuchten

„Ausphasung von konventionellen Lampen“ heißt die sperrige Phrase, die das Ende der Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren ankündigt. In der Europäischen Union ist ab Mitte 2023 der Einsatz von Quecksilber in Leuchtmitteln verboten. Das bedeutet, dass ab Jahresmitte keine Energiesparlampen oder Leuchtstoffröhren mehr produziert oder in die EU eingeführt werden. Von Ausnahmen für spezielle Einsätze einmal abgesehen, wird es für diese Leuchtmittel keinen Ersatz mehr geben. Die Austausch-Alternative heißt: LED.

Den Kinderschuhen entwachsen, ist die moderne LED-Technik energieeffizient und überaus lichtstark. Hochwertige LED-Chips, im LED-Binning mit sehr engen Toleranzen sortiert, erzeugen heute ein strahlend sauberes, flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil. Eben diese hochwertigen LED-Chips werden in den Industrieleuchten von LED2WORK verbaut. Mit der Leuchtenserie TUBELED_70 bietet LED2WORK eine der besten Optionen zum Austausch von konventionellen Leuchten in Maschinen und Anlagen. Leuchten, die in den letzten Jahrzehnten verbaut wurden und deren Abmessungen oft noch heute bei der Konstruktion von Werkzeugmaschinen verwendet werden.

Pforzheim, 23. Februar 2023

Die LED-Maschinenleuchte TUBELED_70 passt exakt in die 70 mm Halterungen der weit verbreiteten klassischen Rohrleuchten mit gleichem Durchmesser. Das macht einen sehr schnellen Austausch möglich. Selbst die Anschlussspannung stellt bei der Entscheidung für die LED-Austauschleuchte keinen Hinderungsgrund dar. Je nach Variante kann die TUBELED_70 direkt an die Maschinenspannung von 24V DC oder an die übliche Netzspannung von 220-240V AC angeschlossen werden. Die neue Generation der TUBELED_70 AC kommt darüber hinaus mit einem WIDE RANGE Spannungsanschluss, was die Leuchte für einen Betrieb in Spannungsnetzen zwischen 90-305V AC qualifiziert.

Die gesamte TUBELED_70 Leuchten-Serie hat Hochleistungs-LED-Chips für Tageslichtweiß mit einer, auch für LED-Leuchten, überdurchschnittlichen Lebensdauer von 60.000 Betriebsstunden. Erhältlich sind die Leuchten der Serie in den Längen 300, 560, 1100 und 1580 Millimeter, mit einem Abstrahlwinkel von 60° für eher konzentriertes Licht oder einem Winkel von 100° für eine nahezu flächige Ausleuchtung. Der Lampenlichtstrom liegt bei 1840 Lumen für die kürzeste und bei 9156 Lumen für die längste Variante der TUBELED_70. Ausgewiesen mit der Schutzart IP 67/IP69K eignet sich die TUBELED_70 vor allem für den Einsatz unter rauen Produktionsbedingungen. Oberstes Einsatzlevel ist dabei die Metallbearbeitung mit reichlich Kühl- und Schmiermittel und Spanbeschuss. Der Lichtaustritt wird dabei von einem komplett abgedichteten, robusten Einscheibensicherheitsglas geschützt. Der zylindrische Grundkörper an sich besteht aus profiliertem Aluminium zur optimalen Wärmeabführung, was dazu beiträgt, dass die TUBELED_70 DC mit 24V DC-Anschluss auch in Umgebungen mit bis zu +70°C eingesetzt werden kann.

Fazit: Die TUBELED_70 Serie ist das, wofür sie entwickelt wurde: eine sehr robuste LED-Maschinenleuchte, die als Alternative für konventionelle Leuchten nur Vorteile bringt. Der Austausch dauert, unter günstigen Voraussetzungen, nur Minuten. So ermöglicht die TUBELED_70 einen einfachen Umstieg und bringt eine sichtbar bessere Ausleuchtung sowie höhere Energieeffizienz mit. Verschiedene Längen, Lichtstärken und Abstrahlwinkel bieten einen großen Spielraum bei der Auswahl und die hohe Schutzart lässt einen Einsatz unter raueren Bedingungen zu, sodass die alte Maschinenleuchte getrost in den Ruhestand geschickt werden kann.

Mit erfolgreichen Entwicklungen sowie der Fertigung und Vermarktung von LED-Beleuchtungslösungen für die Industrie hat sich die LED2WORK GmbH innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und mit hochwertigen, zuverlässigen LED-Leuchten Made in Germany durchgesetzt.

Heute beschäftigt die LED2WORK GmbH mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigt am Standort Pforzheim jährlich über 85.000 LED-Leuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau sowie vielen weiteren Wirtschaftszweigen. Das Portfolio reicht von Maschinenleuchten über Industrie- und Signalleuchten bis hin zu Arbeitsplatzleuchten. Stellvertretend seien hier Systemleuchten und Gelenkarmleuchten genannt. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in der Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung sorgen. Des Weiteren sind sie energieeffizient und wartungsfrei.

Seit 2017 wurde die LED2WORK GmbH 4x als Wachstumschampion unter den Top100 Unternehmen im Magazin Focus Business gelistet. 2017 zeichnete die Financial Times LED2WORK als „FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017“ aus und ein Jahr darauf erhielt das Unternehmen den Pforzheimer Wirtschaftspreis.

