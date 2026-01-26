London, 26.01.2026 – Die neutralen Wirtschaftsspezialisten der Londoner Personal Consulting Ltd. haben Anfang des Jahres 2026 das Franchisemodell des Global-Players TTPCG® einer akribischen Prüfung unterzogen. Zu den besten Franchisegebern weltweit zählt laut den Auszeichnungen und Bewertungen über Jahrzehnte der US-amerikanische Franchisegeber TTPCG DATING SERVICES®, der seine Dienste auch in Europa anbietet. Aktuell wurde der ungarische Markt erschlossen. Das 1981 im US-Bundestaat Nevada von Tim Taylor gegründete Unternehmen bietet Singles auf Partnersuche sowie seinen Franchisenehmern Features zu einmalig kleinen Preisen, die so kein Wettbewerber zu bieten vermag.

Vorteile für TTPCG-Franchisenehmer

Sie profitieren von einer schnellen Existenzgründung durch ein weltweit erprobtes Geschäftskonzept, eine etablierte Marke und minimierte Risiken. Zu den Vorteilen für TTPCG-Franchisenehmer zählen umfassende 24/7 Unterstützungen, Marketing durch die Taylor Marketing LLC, Vorteile durch das riesige Netzwerk. Durch das bereits am Markt erprobte Konzept ist die Erfolgschance wesentlich höher als bei einer Neugründung.

Franchisegebühr im Vereinigten Königsreich nur 2.600 GBP

Insbesondere, dass die Franchisegebühr im Vereinigten Königsreich nur 2.600 GBP beträgt und keine Start- oder Folgekosten auf TTPCG-Franchisenehmer zukommen.

Know-how-Transfer und Schulung

Umfassende Einarbeitung, Online-Handbücher und laufende Weiterbildungen durch den Franchisegeber. Franchisenehmer erhalten gratis ein mobiles Endgerät, was eindrucksvoll dokumentiert, dass TTPCG DATING SERVICES® nicht an seinen Franchisenehmern Geld verdient, sondern gemeinsam mit ihnen. Die Provision für TTPCG-Franchisenehmer beträgt mindestens 30 % vom Umsatz.

Markenbotschafter von TTPCG DATING SERVICES®

Als Franchisenehmer sind Sie Markenbotschafter von TTPCG DATING SERVICES® und füllen tagtäglich die Partnersuche von vielen Singles mit Leben. Dafür sucht TTPCG® nach motivierten Damen und Herren mit einer „Packen wir“s an“-Mentalität, die ihre eigene sichere Existenz im Taylor-Team aufbauen wollen. Auch wenn Erfahrung für den Sprung in die TTPCG-Partnerschaft nicht notwendig ist, sind Erfahrungen im Bereich Beratung natürlich von Vorteil.

So ermittelte die Personal Consulting Ltd. TTPCG® als besten Franchisegeber

Bei unserer Prüfung „Englands besten Franchise-Konzepten 2026“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der Franchisenehmer zu ihren Erfahrungen mit TTPCG® befragt wurden. Die Prüfung der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen von Personal Consulting Ltd. sowie des Wirtschaftswissenschaftlers Herrn Dr. Thomas Komarek. In die Befragung gingen Urteile von insgesamt 90 befragten TTPCG-Franchisenehmern, die in England, Schottland, Wales und Nordirland tätig sind. Branchenübergreifend wurde aus 23 Unternehmen die TOP 1 ermittelt. Kein weiteres Franchiseunternehmen konnte eine derart positive Bewertung durch seine Franchisenehmer erreichen wie TTPCG®. Aufgrund der hervorragenden Noten, die das Unternehmen TTPCG® von seinen Franchisenehmern erhielt, wurde TTPCG® von uns als „Herausragender Franchisegeber“ ausgezeichnet.

Autor des Artikels ist Edward Davies care of Personal Consulting Ltd. Der Artikel erschien zuerst in englischer Sprache im Economic reports and information on franchising UK.

PERSONAL CONSULTING LIMITED acts as a neutral partner, providing support and advice to companies of all sizes and in all market segments.

Firmenkontakt

PERSONAL CONSULTING LIMITED

Matthew Johnson

Bell Yard 7

WC2A 2JR London

004420981741



https://franchisevergleich.eu/

Pressekontakt

PERSONAL CONSULTING LIMITED

Petula Lennox

Bell Yard 7

WC2A 2JR London

004420981741



https://franchisevergleich.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.