TTPCG® Nutzer können Videos zur Partnerwahl einsetzen

Houston, 23.02.2022 – Im Nachtleben, im Supermarkt oder in der MetroRail hat es bei den meisten Singles nie gefunkt und auch die Suche im Internet war eher frustrierend. Sicher sind dies Gründe dafür, dass Singles die Partnersuche irgendwann mit der Nutzung von TTPCG® beenden und dann schnell verliebt werden.

TTPCG® war schon immer ein Innovator

„Der Computer Nr. 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei.“ Die französische Schlagersängerin France Gall schwärmte im Jahr 1968 vom Computer Nr. 3 und belegte damit den dritten Platz beim Deutschen Schlager-Wettbewerb in Berlin. 1981 führte TTPCG® die Partnervermittlung mit dem Computer ein. Ein Computer spielte Amor und versuchte aus einer Datenbank mit Partnersuchenden, denen jeweils mehr als 150 Merkmale zugeordnet waren, Treffer zu landen. 1982 flossen dann wissenschaftliche Erkenntnisse der Forschung ein. So führte TTPCG® die wissenschaftliche Matching Methode, biometrische Erkenntnisse, die TTPCG®-Standort-App, Module zur individuellen Partnersuche für jeden Single, Beratung durch Fachberater, 24/7/365 Service durch das Kundenteam und eine Geld-zurück-Garantie ein. Auch die reale Werbung mit Fotos und Videos sowie der Beschreibung der Menschen auf Partnersuche wurden von TTPCG® eingeführt.

Es gab in den 90er Jahren Versuche der Partnervermittlung mit Video

Kleine regionale Partnervermittlungsanbieter warben in den 90er Jahren damit, die Liebe mittels eines Videos zu produzieren. Von den Kunden, die sich für diese Art der Partnervermittlung entschieden, wurde ein Video produziert, welches sich andere Menschen auf Partnersuche ansehen konnten. Daran, ob die Menschen vom Wesen und der Persönlichkeit überhaupt zueinander passen, daran dachte bei diesen Videoanbietern damals keiner. So verwundert es nicht, dass Partnervermittlungen via Video schon Ende der 90er Jahre wieder verschwunden sind.

Was hat es nun mit Videos bei TTPCG® auf sich?

Seit dem Jahr 2021 sendet TTPCG® in den USA und Japan statt einer Foto Show nun Videos an die Interessenten an den Diensten von TTPCG®. Das Video, ein Selfie, das mit dem Smartphone aufgenommene Selbstportrait liegt ohnehin im Trend. Da nicht jeder Selfie-Schnappschuss vorteilhaft ist, geben Fachleute von TTPCG® Hilfestellung. So gelingt eine perfekte Selfie-Aufnahme. Natürlich dürfen Nutzer statt des Namens nur einen fiktiven Namen und Wohnort nennen. Schliesslich werden die Selfies an Interessenten versendet, welche noch keine Nutzer der Dienste von TTPCG® sind. Bei Nutzung des Moduls I like you kann auf Wunsch des jeweiligen Kunden auch ein Selfie im Rahmen der Vorabanfrage vom Kundenteam übersandt werden. Dies setzt voraus, dass ein entsprechendes Modul gebucht wurde. Manche Leser werden sich jetzt fragen, aus welchem Grund TTPCG® dieses Feature kreierte und nach dem Start in den USA und in Japan sukzessiv auch in anderen Ländermärkten einführt, zumal kleine regionale Partneragenturen Ende der 90er Jahre damit scheiterten. Nun die Antwort ist einfach. Bevor Nutzer des Moduls I like you bei TTPCG® ein Selfie gesendet bekommen, steht durch Matching und Biometrie fest, dass sich der Single auf dem Selfie und der Single, dem das Selfie gesendet wird, für eine harmonische andauernde Partnerschaft perfekt eignen. Dank des Video-Selfies lernt der andere Single den Menschen optisch perfekt kennen, bevor er diesen trifft. Einen Menschen, der wissenschaftlichen Erkenntnissen folgend, perfekt zu ihm passt. Denn wer den Kontakt das erste Mal virtuell zu Hause trifft, kann davon ausgehen, dass er seine authentischste Version kennenlernt. Zu Hause fühlt sich schließlich jeder wohl, ist entspannt und befreit. Somit darf TTPCG® mit Recht behaupten, ein weiteres, in dieser Art einmaliges Feature, in den Markt der Partnervermittlung eingeführt zu haben. Übrigens prüft man derzeit auch, ob die TTPCG®-Standort-App auch in der EU-eingeführt werden kann.

