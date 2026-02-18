TTPCG® erweitert Leistungen zu unverändert günstigem Preis

Fort Worth, 18.02.2026 – TTPCG DATING SERVICES® bietet Leistungen, die auf gewachsener Erfahrung seit 1981 basieren, zu unglaublich kleinen Preisen, die in dieser Form keine andere Partnervermittlung bietet.

Module zur schnellen Partnerfindung, wie sie nur TTPCG® bietet



TTPCG DATING SERVICES® ist ein Pionier in Sachen außergewöhnlicher, dazu perfekter Partnervermittlung. Und Tradition verpflichtet. Diese international agierende Partnervermittlung ging Wege, die vorher noch keine Partnervermittlung oder Singlebörse gegangen war. Meilenstein für Meilenstein. So entstanden die ersten wissenschaftlichen und biometrischen Methoden in der Partnervermittlung. Da man bei TTPCG® von seinen Leistungen überzeugt ist, gibt dieser Dating Service seinen Kunden sogar eine Geld-zurück-Garantie. Mit Recht ist das TTPCG-Team stolz darauf, mit dem Modul I like you ab 2025 Nutzern den Service einer Vorabauswahl mittels Videos kostengünstig bieten zu können. Das Modul I like you kann zum Exklusiv-Erfolgsprogramm hinzugebucht werden.

Aus Diashows werden Videos zum Kennenlernen

Neu ab Februar 2026 ist die Optimierung, dass in Videos zur Vorabauswahlanfrage individuelle Motive einfließen. Beispielsweise fließen in die Produktion der Videos mit KI passende Umgebungen zum Wohnen, zum Beruf, zu Hobbys oder auch zum Urlaubsverhalten des jeweiligen Nutzers mit ein. Diese Videos werden autonom von TTPCG® für die Kunden ohne deren Zutun erzeugt. Aus der Forschung, die der Marktführer TTPCG DATING SERVICES® seit Jahren betreibt, weiß man, dass damit im Unterbewusstsein des zuvor ausgewählten partnersuchenden Menschen Reize zum schnellen Kennenlernen ausgelöst werden.

Im Vordergrund steht bei TTPCG® nicht die KI, sondern die Menschlichkeit

Zu Beginn werden alle Interessent*innen, die über die weltweit einmaligen Methoden schnell und günstig von TTPCG® verliebt werden möchten, von Franchisenehmer*innen persönlich beraten. Meist erfolgt die persönliche Beratung via Videokonferenz. Die Beratung kommt quasi auf das Smartphone des Singles auf Partnersuche. Im Verlauf der größtenteils kurzen Vermittlungszeit, werden die Kunden von einem hauseigenen 24/7 Kundensupport in ihrer jeweiligen Landessprache unterstützt. Durch Methoden, die so nur TTPCG DATING SERVICES® zu bieten vermag, werden aus Millionen Partnersuchenden die wirklich passenden Menschen ausgewählt. Ein Risiko haben die Kunden kaum, da TTPCG DATING SERVICES® eine Leistungs- und Geld-zurück-Garantie gibt. Immer mehr Singles auf Partnersuche, die eine nachhaltige Partnerschaft mit einem wirklich passenden Single suchen, vergessen enttäuscht Dating-Apps mit unaufgeforderten Sex-Bildern, Singlebörsen ohne Pepp in den Antworten oder Speed-Dating, bei denen meist nur peinliche Stille herrscht.

Dazu bietet TTPCG® ein seit 1981 bewährtes Franchise-System

Ein Franchisesystem, das sich durch hohe Flexibilität, hohe Einkommensperspektiven (bereits nebenberuflich vierstellig) und den Einstieg ohne Vorkenntnisse auszeichnet. Franchisenehmer nutzen moderne digitale Tools, erhalten umfassende Unterstützung und profitieren von einem mehrfach ausgezeichneten, krisensicheren Konzept. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das System ist einfach zu erlernen, was den Einstieg sehr einfach macht. Ausgezeichnetes System: TTPCG® wurde u.a, als „Aufrichtigster Dienstleister 2025“ und als „Exzellenter Franchisegeber“ ausgezeichnet.

Langjährige Erfahrung bietet dem Unternehmen Expertise und ein in der Praxis in vielen Ländern bewährtes Konzept. Diese Partnervermittlung bietet

Technologie gepaart mit Menschlichkeit: eine Kombination aus moderner, digitaler Partnervermittlung und persönlicher Beratung. TTPCG® ermöglicht Singles schnelles Partnerglück mit dem wirklich passenden Menschen und Jobsuchern somit einen schnellen und risikoarmen Start in die Selbstständigkeit in einem ständig wachsenden Markt.

Sie haben die Übersetzung eines Presseberichts in die deutsche Sprache des Journalisten Steve Johnson c/o LIVE BETTER MAGAZINE von Simone Huber gelesen.

TTPCG DATING SERVICES ® bietet Nutzern seiner Dienste viel Sicherheit, um Partnerglück zielsicher und schnell zu finden.

