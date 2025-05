München, 26.05.2025 – Singles auf Partnersuche werden als Nutzer der Dienste von TTPCG DATING SERVICES ® schnell ihr oftmals lange erträumtes Partnerglück finden. Die Anzahl der Menschen auf Partnersuche im Vermittlungspool ist sehr hoch, weil diese Dienstleistung zum einen sehr preiswert ist und Dinge geboten werden, die in dieser Form kein anderer Dienstleister im Bereich Partnervermittlung/Singlebörse bieten kann. Das Team des TTPCG DATING SERVICES ® steht Kunden an jedem Tag 24 Stunden mit Rat und Tat zur Seite. Die Anzahl der Kontakte wird garantiert. Individuelle Module für jeden Anspruch kann der Kunde zum Exklusiv-Erfolgsprogramm günstig gleich mitbuchen. Einmalig dürfte sein, dass Kunden eine Geld-zurück-Garantie erhalten. Diese bedeutet, kein Risiko für Kunden, denn sollte TTPCG DATING SERVICES ® die schriftlich zugesicherten Leistungen nicht vollständig erbringen, bekommt der Kunde sein Geld zurück. Für Damen und Herren jeden Alters, jeder sozialen Schicht gilt, nutze die Dienste von TTPCG DATING SERVICES ® und du triffst schnell deine neue Liebe, mit Leistungs- und Geld-zurück-Garantie.

TTPCG-Franchise: Modern, effizient, zukunftsgerichtet

Gründe mit TTPCG DATING SERVICES -Franchise deine eigene TTPCG-Agentur. Profitiere von einem stabilen, mit ständig ansteigender Nachfrage und hohem Wachstumspotenzial. Wofür steht TTPCG DATING SERVICES? TTPCG DATING SERVICES ® ist in 53 Ländern vertreten – tausende Franchisepartner*innen stehen auf mehreren Kontinenten für Beratungen von Interessenten bereit. Die Marke steht für Top-Dienstleistung seit 1981. Durch innovative digitale Technologien wird das Kundenerlebnis stetig verbessert. Als Franchisenehmer*in von TTPCG DATING SERVICES ® profitierst du von einem bewährten Konzept, das Innovation und Effizienz verbindet. Du hast die Chance, deine eigene Agentur zu führen – mit einer starken Marke und klarer Wachstumsstrategie. Werde Teil des globalen Netzwerks eines Konzerns. Klingt das spannend?

Geprüfte Qualität und geprüfte Sicherheit

Je umfangreicher das Leistungspaket, desto mehr Geld investiert ein Franchisegeber in den Erfolg seiner Franchisenehmer, das letztlich auch zu seinem Erfolg beiträgt. Zertifizierungen und Prüfverfahren, im positiven Sinne betrachtet, bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Glaubwürdigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu steigern. Sie dienen als Nachweis für die Erfüllung bestimmter Qualitäts- und Sicherheitsstandards, was das Vertrauen von Kunden und Partnern stärkt und die Marktposition verbessert. Dazu werden mit Prüfverfahren Leistungen eines Unternehmens ausgeleuchtet und deren Qualität nach erfolgter Prüfung gewürdigt. Auszeichnungen internationaler Behörden und Organisationen würdigen die Arbeit des TTPCG-Teams ebenso wie Empfehlungen zufriedener Nutzer der Dienstleistungen.

Der Sachverständigenrat vom Wirtschaftsportal Franchise-Vergleich empfiehlt TTPCG® als besten Franchisegeber im Bereich Dating-Services

Voraussetzung der Empfehlung ist, dass das von Wirtschaftsfachleuten, wie Unternehmensberatern, Rechtsanwälten unter Vorsitz von Dr. Thomas Komarek geforderte Leistungsportfolio vom Franchisegeber für Franchisenehmer bereitsteht und das Leistungsportfolio in einem Vertragswerk zugesichert wird. Ein erfolgreiches Franchise-Geschäftsmodell basiert auf der mängelfreien Architektur des Systems, welche sich in einer klaren Vertragsgestaltung, ohne vorsätzlich in 6 Punkt kleingeschriebene Bestimmungen spiegelt, einer fundierten Vorbereitung und einer guten Zusammenarbeit zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer*in. Um das Prädikat von Franchise-Vergleich empfohlen zu erhalten, werden folgende Punkte des Franchisegebers durchleuchtet:

Architektur der gesamten Unternehmensstruktur, Höhe der Franchisegebühren, Folgekosten für Franchisenehmer, Analyse des bedienten Marktsegments, juristische Prüfung des Geschäftsmodells und des Franchisevertrags, Umsatz und Zufriedenheit vorhandener Franchisenehmer, Registereintrag der Marke, Verdienstmöglichkeit der Franchisenehmer, Qualität der Unterstützung der Franchisenehmer, Marketing sowie PR-Arbeit des Franchisegebers.

Da sämtliche Prüfpunkte positiv absolviert worden sind, hat TTPCG DATING SERVICES ® das Zertifikat der Prüfung Von Franchise-Vergleich empfohlener Franchisegeber erhalten. Berater*innen zeigen dir, wie du mit diesem erfolgreichen Franchise-Konzept deine Karriere als dein eigener Chef selbst in die Hand nimmst.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Franziska Huber, D 81541 München gelesen. Vielen Dank dafür.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

