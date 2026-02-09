TTPCG® bietet Einmaliges für Franchisenehmer

München, 09.02.2026 – Dienstleistungen wie Seniorenbetreuung und Dating-Service gelten für 2026 als besonders profitabel und liegen voll im Wachstumstrend. Ein System wird häufig als führend im Bereich Dating-Services genannt und wurde in vergangenen Jahren in Fachpublikationen als „bester Franchise-Geber“ in diesem Marktsegment ausgezeichnet. Das Konzept ermöglicht die Beratung von Singles im Homeoffice oder via Fernberatung.

TTPCG® – eine Partnervermittlung mit einem einmaligen Leistungsportfolio

Singles auf Partnersuche finden den*die Partner*in, der*die perfekt zu ihrem Leben passt. Statt Profilbilder zu wischen, führt TTPCG DATING SERVICES® Singles zu Menschen, die wirklich zu ihren Zielen und ihrem Lebensstil passen.

TTPCG DATING SERVICES® ist völlig anders aufgebaut als jede andere klassische Partnervermittlung oder Online-Singlebörse. TTPCG-Franchisenehmer profitieren von einem Netzwerk, das ihnen den Rücken freihält und sie mit viel Wissen, seit 1981 gewachsener Erfahrung und Herzblut unterstützt.

Egal ob in den USA, Japan oder Europa – Auszeichnungen würdigen TTPCG®

TTPCG DATING SERVICES® ist ein internationaler Premium-Dienstleister für Singles auf Partnersuche, einem Markt, der kontinuierlich am Wachsen ist. Das Besondere dabei ist, dass eine in dieser Art weltweit einmalige Dienstleistung für wenig Geld geboten und garantiert werden kann. Unter den Dienstleistern im Bereich Dating und Vermittlung sticht TTPCG® hervor, weil Module geboten werden, die jedem individuellen Partnerwunsch gerecht werden und die sich jeder Single auch leisten kann. Ganz wichtig dabei: Auch jeder Jobsucher kann sich die Franchisegebühr leisten. In den EU-Ländern genügen nur 2900 Euro zum Start. Einmalig dabei, dass keine Folgekosten auf die Franchisenehmer zukommen. Wer keinen Laptop zum Arbeiten besitzt – kein Problem. Den erhalten Franchisenehmer zum Start gratis. Auch die erforderliche Software samt Software-Updates kosten den TTPCG-Franchisenehmer keinen Cent.

Mehr Freiheit. Mehr Zeit. Hohes Einkommen als Franchisepartner

Wer gerne mit Menschen spricht, findet auch als Quereinsteiger*in sein Betätigungsfeld. Ob jung oder 60 plus, spielt dabei keine Rolle. Vollzeit oder zweites Standbein? Es ist die Entscheidung von Menschen, die ihren Fokus auf Erfolg richten. TTPCG® bietet beides. Beispielsweise brauchen TTPCG-Franchisenehmer nicht sofort Ihre Festanstellung verlassen, um mit einer starken Marke zusammenzuarbeiten. Franchisenehmer werden ihr eigener Chef in Partnerschaft mit einem Unternehmen, mit einer erfolgreichen langen Historie, gegründet von Tim Taylor 1981 im US-Bundestaat Nevada.

© 2026 Journalistin Franziska Huber, D 81541 München.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird im Zeitalter der Information zu einem zentralen Medienpunkt. Netapressearbeit betreibt Journalismus mit Herzblut!

Firmenkontakt

Netapresse

Wolfgang Braun

Franz-Joseph-Str. 11

80801 München

089 89 64 18



https://netapresse.blogspot.com/

Pressekontakt

Netapressearbeit

Franziska Huber

Franz-Joseph-Str. 11

80801 München

089 89 64 18



https://netapresse.blogspot.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.