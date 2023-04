TryMoin eröffnet Cafe ohne Kaffeemaschine in Berlin

TryMoin ist mit den innovativen Kaffeekonzentraten seit letztem Sommer durch die Decke gegangen.

Ja, richtig gehört! Ein Cafe ohne Kaffeemaschine. Wir, das Kaffee-Startup „TryMoin“ aus Berlin eröffnen vom 06.05. bis zum 31.05.2023 ein Pop-Up Cafe.

TryMoin ist mit den innovativen Kaffeekonzentraten seit letztem Sommer durch die Decke gegangen. Eventuell haben auch Sie schon die viralen Straßenumfragen gesehen, in den Passanten sagen, der Kaffee sei besser als der von Starbucks und Co. Mit 1-2 Löffeln in Wasser oder Milch soll jeder in Sekunden einen Barista-Kaffee zubereiten können.

Das besondere ist aber nicht nur, dass der Kaffee im Cafe ausschließlich aus den Kaffeekonzentraten zubereitet wird, sondern auch dass ein Kaffee vor Ort nur 0,67EUR kosten wird.

Wir laden Sie hiermit herzlich dazu ein, im TryMoin Cafe in Berlin-Mitte vorbeizukommen und den Kaffee selbst zu probieren.

Am 11.05. findet zudem der „TryMoin Rainforest Day“ statt. An diesem Tag können alle Kunden und Kundinnen selbst bestimmen, wie viel Sie für Ihren Kaffee bezahlen möchten. TryMoin spendet anschließend 100% der Einnahmen des Tages für die Aufforstung von Regenwäldern in Indonesien. Auch zu diesem Event laden wir Sie recht herzlich ein.

Infos auf einen Blick:

– Cafe ohne Kaffeemaschine, 0,67EUR für einen Kaffee

– geöffnet vom 06.05. bis 31.05.2023

– Anschrift: Auguststraße 35, 10119 Berlin

– TryMoin Rainforest Day Event am Donnerstag, den 11.05. von 12 bis 22 Uhr

– reguläre Öffnungszeiten:

Montag: 10-18 Uhr

Dienstag – Donnerstag: geschlossen

Freitag – Sonntag: 10-18 Uhr

TryMoin ist ein Start-Up aus Berlin, welches Kaffeekonzentrate entwickelt und vertreibt.

