Trustwave mit Microsoft Security 20/20 Partner Award in der Kategorie “Top Managed SOC” ausgezeichnet

Neues Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association

Chicago/Frankfurt a.M., 19. Mai 2021 – Trustwave erhält den Microsoft Security 20/20 Award in der Kategorie “Top Managed Security Operations Center” (SOC). Als einer der führenden Managed Security Services Provider mit Fokus auf Managed Detection und Response wurde Trustwave aus den globalen Top-Microsoft-Partnern ausgewählt und in den Bereichen Innovation, Integration und Kundenimplementierung mit Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

Trustwave bietet Co-managed SOC-Services an, die sich mit Microsoft Azure Sentinel integrieren lassen, um die Ressourcen von Sicherheitsteams zu erweitern. Die Services richten sich an Unternehmen, die eine skalierbare, cloud-native SIEM-Lösung für ihre Sicherheitsabläufe nutzen möchten. Dazu bieten die Trustwave Managed Detection- und Response-Services für Microsoft Azure Sentinel einen agilen Plan, um Sicherheitsbedrohungen schneller zu erkennen, schneller darauf zu reagieren und sich früher den aktuellen Bedrohungen anzupassen.

“Diese Anerkennung bestätigt unsere einzigartige Fähigkeit, unsere Kunden weltweit vor den neuesten Cyber-Bedrohungen zu schützen, indem wir eine Kombination aus branchenführender Threat Intelligence und fortschrittlicher Sicherheitsautomatisierung einsetzen, die von unserem Elite-Team von Trustwave SpiderLabs unterstützt wird”, sagt Suzanne Swanson, Vice President of Global Partners bei Trustwave. “Wir werden unsere erstklassigen Services und Talente gemeinsam mit unserer wachsenden Partner-Community weiterentwickeln, um Kunden auf der ganzen Welt vor den neuen Bedrohungen zu schützen, mit denen wir alle konfrontiert werden.”

“Die Pandemie hat unsere Sicht auf das Arbeiten, das Privatleben und die Sicherheit verändert. Sie stellt uns vor neue Herausforderungen und hat uns aber auch neue Möglichkeiten eröffnet”, sagt Vasu Jakkal, CVP, Security, Compliance und Identity bei Microsoft Corp. “Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie unsere Branchenpartner mit Innovation, Mitgefühl, Belastbarkeit und Entschlossenheit reagiert haben, um Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zu schützen. Wir freuen uns, die herausragenden Leistungen unserer führenden Partner bei den zweiten jährlichen Microsoft Security 20/20 Awards zu würdigen.”

In diesem Jahr stimmten die Mitglieder der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) über die Gewinner der Microsoft Security 20/20 Awards ab. Dies bot die Möglichkeit, ihre Branchenkollegen zu ehren, die sich an Microsofts Grundwerten orientieren und im vergangenen Jahr außergewöhnliche Microsoft-basierte Lösungen und Services geliefert haben. MISA wurde gegründet, um das Sicherheits-Ökosystem zu fördern und eine Umgebung zu schaffen, in der Lösungsanbieter zusammenarbeiten können, um eine Zukunft zu schaffen, die für Menschen und Organisationen gleichermaßen sicherer ist.

Trustwave wurde kürzlich für seine Managed Detection und Response Services für Microsoft Azure Sentinel und Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) zum Mitglied der MISA ernannt. Die Services bieten Trustwave-Kunden Beobachtung, Analyse, Untersuchung, Reaktion und Behebung von Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit.

Weitere Informationen zur Integration von Trustwave mit Microsoft finden Sie auf dem Microsoft Azure Commercial Marketplace.

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services mit dem Fokus auf Threat Detection and Response. Der Security-Experte unterstützt weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

