Das Interesse von Donald Trump an Panama und der strategischen Bedeutung des Panama-Kanals bleibt auch auf der internationalen Bühne hoch. Wir werfen einen Blick auf die historische Partnerschaft zwischen Panama und den USA sowie auf aktuelle Entwicklungen, die das Verhältnis der beiden Länder betreffen, insbesondere im Kontext von Trumps Engagement.

Historische Partnerschaft zwischen Panama und den USA

Die Beziehung zwischen Panama und den USA hat eine lange Geschichte, die über ein Jahrhundert zurückreicht. Der Bau des Panama-Kanals zwischen 1904 und 1914 stellt einen entscheidenden Punkt in dieser Beziehung dar und war bis zum 31. Dezember 1999 unter US-Verwaltung. Der Kanal hat große Bedeutung für den globalen Handel und ist eine zentrale Einnahmequelle für Panama. Der Torrijos-Carter-Vertrag von 1977, unterzeichnet von Omar Torrijos und US-Präsident Jimmy Carter, sicherte Panama schließlich die volle Souveränität über den Kanal. Dies stellte eine wichtige Errungenschaft für Panama dar und stärkte dessen nationale Identität.

Trumps Interesse an Panama: Aktuelle Entwicklungen im Panama-Kanal

Am 2. Februar 2025 fand ein bedeutendes Treffen zwischen US-Außenminister Marco Rubio und dem panamaischen Präsidenten Jose Raul Mulino in Panama City statt. Hierbei wurden Themen wie die Eindämmung illegaler Migration und der Wettbewerb für US-Firmen diskutiert. Ein heikles Thema war der Einfluss Chinas auf den Panama-Kanal. Trump und die USA äußern Bedenken hinsichtlich der Präsenz chinesischer Unternehmen, insbesondere der CK Hutchison Holdings, die auch in den USA tätig ist. Diese Situation wird durch Chinas Engagement in der Seidenstraße-Initiative verstärkt, wo in Infrastruktur investiert wird. Panama hat beschlossen, den bestehenden Vertrag mit China bezüglich der Seidenstraßenpolitik in 2026 nicht zu verlängern. Zudem haben die USA niedrigere Gebühren bei der Kanaldurchfahrt gefordert, um ihre Handelsbedingungen zu verbessern.

BlackRock erwirbt die Panama-Häfen

Nun hat eine Investmentgruppe, die von BlackRock angeführt wird, zwei der größten Hafenoperationen Panamas von der Hongkonger Firma CK Hutchison übernommen. Die Übernahme betrifft die Hafenbetriebe Balboa und Cristobal, die sich an beiden Enden des Panama-Kanals befinden, und ist Teil eines Deals im Wert von 22,8 Milliarden Dollar, der insgesamt 43 Häfen in 23 Ländern umfasst. CK Hutchison hatte die panamaischen Hafenbetriebe über zwei Jahrzehnte lang geleitet.

Präsident Donald Trump hat erklärt, dass der Kauf eine Reaktion auf seine Bemühungen war, die Kontrolle über den Panama-Kanal „zurückzugewinnen“, obwohl der Deal Berichten zufolge bereits seit Monaten in Arbeit war. Offizielle Vertreter des Unternehmens betonten, dass Hutchison zahlreiche Angebote für den Kauf der Häfen erhielt und stellten klar, dass die Transaktion rein kommerzieller Natur sei und in keinem Zusammenhang mit aktuellen politischen Berichten über die Panama-Häfen stehe.

Die Übernahme wird jedoch als Möglichkeit angesehen, die Spannungen rund um den Kanal zu entschärfen. Mit einem amerikanischen Unternehmen, das die beiden Hafenbetriebe kontrolliert, könnte die Rhetorik über die „Kontrolle Chinas“ des Kanals gemildert werden. Dies könnte eine elegante Lösung für beide Seiten sein.

Zusammenarbeit zur Bewältigung der Flüchtlingskrise

Ein weiterer bedeutender Aspekt der bilateralen Beziehungen ist die gemeinsame Arbeit der USA und Panamas zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Viele Flüchtlinge versuchen über Mittelamerika in die USA zu gelangen, und beide Länder haben sich darauf verpflichtet, die illegalen Migrationströme zu kontrollieren und humane Lösungen für die Flüchtlingslage in der Region zu finden. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Nationen, nicht nur in wirtschaftlichen, sondern auch in humanitären Angelegenheiten.

Fazit: Panama als Schlüsselakteur in der globalen Wirtschaft

Panama bleibt ein wichtiger Akteur in der globalen Wirtschaft, und Trumps Interesse an Panama sowie die strategische Rolle des Panama-Kanals beeinflussen die geopolitischen Beziehungen mit den USA. Die Herausforderungen, die durch den Einfluss Chinas auf den Panama-Kanal und die strategischen Häfen entstehen, sind für die US-amerikanische Außenpolitik von Bedeutung. Trotz dieser Spannungen arbeiten beide Nationen zusammen, um einen gemeinsamen Weg zu finden, der ihren Interessen dient und die Stabilität in der Region fördert.

