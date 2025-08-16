„True Dads Deutschland“ startet – Initiative für Bindung und Kindeswohl

Soziale Väter sichtbar machen, Rechte stärken, Diskriminierung beenden

Köln, 14.08.2025 – Mit „True Dads Deutschland – Initiative für Bindung und Kindeswohl“ startet eine neue bundesweite Initiative, die sich für die Rechte sozial-familiärer Väter starkmacht und den Schutz gewachsener Bindungen zwischen Kindern und nicht-leiblichen Vätern fordert. Ab sofort ist die Initiative auch auf Facebook und Instagram aktiv und ruft mit einer Petition auf https://www.openpetition.de/!bqchs zur Unterstützung auf.

Gründer Markus Müller kennt die Problematik aus eigener Erfahrung:

„Ich habe meine Stieftochter fast neun Jahre lang wie ein eigenes Kind begleitet. Nach der Trennung wurde ich komplett ausgeschlossen – ohne Prüfung, ohne Schutz für unsere Bindung. Das passiert in Deutschland jeden Tag. Soziale Väter werden im jetzigen System benachteiligt – das ist nicht nur unfair, es schadet den Kindern.“

Hintergrund: Warum Handeln nötig ist

– In Deutschland verlieren jedes Jahr tausende Kinder den Kontakt zu ihrem sozialen Vater – oft ohne triftigen Grund.

– Laut Statistischem Bundesamt gab es 2024 15.168 Sorgerechtsfälle; in rund 10 % aller Trennungsfälle kommt es zu hochkonflikthaften Umgangsregelungen – häufig mit vollständigem Kontaktabbruch.

– Bundesverfassungsgericht (2008) und OLG Karlsruhe (2013) haben klargestellt, dass Bindungen auch ohne biologische Abstammung schutzwürdig sind.

– Trotzdem scheitert das Umgangsrecht in der Praxis oft an langen Verfahren, fehlender Anwendung von § 1685 BGB und struktureller Diskriminierung sozialer Väter.

Forderungen von True Dads Deutschland

1. Rechtliche Stärkung des Umgangsrechts für soziale Elternteile

2. Verbindliche Leitlinien für Jugendämter zum Schutz gewachsener Bindungen

3. Anerkennung von Entfremdung als Form der Kindeswohlgefährdung

4. Abbau struktureller Diskriminierung im Familienrecht

5. Mehr Unterstützungsangebote für betroffene Väter

True Dads Deutschland ist eine unabhängige, überparteiliche Initiative, die sich für die Anerkennung, den Schutz und den Ausbau von Vater-Kind-Bindungen einsetzt – unabhängig von der biologischen Abstammung. Ziel ist ein Rechtssystem, das gelebte Verantwortung und Fürsorge ebenso schützt wie genetische Verbindungen.

Kontakt

True Dads Deutschland – Initiative für Bindung und Kindeswohl

Markus Müller

Am Bruchborn 6

54570 Kirchweiler

017520792925



https://omm-default.wixsite.com/true-dads

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.