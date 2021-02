TROUBLE TRAVEL COLONIA – DAS NEUE ONLINE ESCAPE GAME AUF KÖLSCH

Mit dem neuen Online Escape Game Trouble Travel Colonia machen die Kölner Eventagentur Menschen * Emotionen * Erlebnisse und Spielproviel Teambuilding auch während Lockdown und Social Distancing Erlebnisse möglich.

CORONA KONFORMES TEAMBUILDING UND TEAMEVENT-KONZEPT

Das Besondere an dem 90-minütigen Programm: Es findet komplett auf Kölsch statt. Die Teilnehmer*innen erleben eine virtuelle Zeitreise durch die Geschichte Kölns, lernen interessante Fakten und lösen währenddessen miteinander kölsche Rätsel. Ob für kleine Teams ab sechs Personen oder große Firmen – das Online Escape Game ist für bis zu 250 Teilnehmer*innen ausgelegt und durch die webbasierte Anwendung ortsungebunden und zeitlich flexibel einsetzbar. Seit dem 17. Februar 2021 ist das Online-Teambuilding erlebbar.

ONLINE ESCAPE GAME MIT ECHTEM KÖLSCHEN FLAIR

Um schon zu Beginn des Spiels für echten kölschen Flair zu sorgen, holen Spielproviel mit dem online Game Trouble Travel und die Kölner Eventagentur den bekannten Kölner Musiker Helmut A. Wiemer ins Boot. Nach seiner Begrüßung und Einführung per Video werden die Teilnehmer*innen zu Teams mit rund fünf Personen in virtuelle Gruppenräume eingeladen. In den folgenden 90 Minuten spielen die einzelnen Kleingruppen zunächst gegeneinander und lösen unterhaltsame Rätsel. Im Lauf der Zeit stellen sie fest, dass sie mit anderen Teams kooperieren müssen, um weiterzukommen.

AUF GEHT ES IN DIE ZEITEPOCHEN KÖLNS

Ziel der Aufgaben ist es, Koordinaten ausfindig zu machen, die die Teilnehmer*innen durch verschiedene Zeitepochen Kölns führen – z. B. ins römische Köln durch die Koordinaten zum Peristylhaus, ins Mittelalter mit einer virtuellen Führung zur Eigelsteintorburg und sogar in die Zukunft anhand der Koordinaten des Kölner Doms als Symbolik für die fortschreibende Kölner Geschichte. Ziel des Online Escape Games ist das Erfolgsgefühl der Teilnehmer*innen, das durch Kooperation, Kreativität und Spannung beim gemeinsamen Rätseln entsteht.

Mit dem Online Escape Game auf Kölsch machen Spielproviel und Ellen Kamrad mit Ihrem Event Team, Teambuilding corona-konform möglich und erschaffen damit gleichzeitig ein kulturelles Programm, das generationsübergreifend unterhält und weiterbildet.

Diese und weitere Informationen erhalten Sie auch hier: https://ellenkamrad.de/news/trouble-travel-online-escape-game-auf-koelsch

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

