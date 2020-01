Trotz Schietwetter viele nette Leute auf der Ballermann Ranch

Erste offene Führung im neuen Jahr über die Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH in Blockwinkel gut besucht.

Knapp 30 Tierliebhaber, davon 25 große und 6 kleine, besuchten am ersten Wochenende des neuen Jahres die geretteten Tiere auf Gut Aiderbichl in Scholen-Blockwinkel (Landkreis Diepholz). Die meisten Besucher kamen aus dem Sulinger Land, allerdings waren zwei Damen auch extra aus Dortmund angereist, um ihr Aiderbichl-Patentier, Pferd Junior, zu besuchen. “Es ist so toll, dass es Gut Aiderbichl jetzt auch im Norden gibt”, schwärmte eine Dortmunderin. “Da müssen wir jetzt nicht mehr 7 Stunden nach Süddeutschland fahren, um mit unseren Paten-Tieren zu schmusen.”

Trotz des trüben Schmuddelwetters war die Stimmung bei Groß und Klein super. Die von den ehrenamtlichen Gutsverwaltern der Ballermann Ranch, Annette und André Engelhardt (markenrechte Ballermann), betreuten Besucher waren mittendrin in den Herden der kleinen Shetty-Ponys und der Esel mit den Babys Harry u. Sally. Ein großer Spaß gerade auch für die kleinen Gäste, die den Tieren im direkten Kontakt auf “Augenhöhe” begegnen.

Da auch einige Westernreiter zu den Besuchern am Wochenende zählten, war ein intensiv diskutiertes Themen das sogenannte “Horsemanship”, der respektvolle Umgang mit dem Pferd, dass dabei nicht als “Sportgerät”, sondern als Partner bzw. Kamerad verstanden wird.

Jeden ersten Samstag im Monat, um 10:00 Uhr, öffnet die zu Europas größtem Gnadenhofverbund gehörende Ballermann Ranch im Scholener-Ortsteil Blockwinkel für ca. 2,5 Stunden ihre Tore für jedermann. “Es ist uns wichtig”, so Annette Engelhardt, “dass die Leute sehen, was wir machen und mehr darüber erfahren, warum wir das tun.” Darüber hinaus bietet die Öffnung der Ranch den Aiderbichlern und der stetig wachsenden Anzahl von Tierpaten aus der Region Gelegenheit, sich über die Haltung und den Pflegezustand der Tiere zu informieren. Anmeldungen sind an diesem Tag nicht erforderlich – einfach um 10:00 Uhr da sein reicht. Nächstes öffentliche Treffen auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen am 01. Februar 2020.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

