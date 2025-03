Trotz Inflation: Nur 12 % aller Verbraucher in Deutschland wollen seltener in Bars und Restaurants gehen

Der Report von CGA zeigt aber auch: Fast die Hälfte ist weiterhin stark von der Teuerung der Lebenshaltungskosten betroffen.

Frankfurt am Main, 25. März 2025_ Die deutschen Verbraucher wollen trotz Inflation weiterhin auswärts essen und trinken gehen. Zu diesem Ergebnis kommt CGA by NIQ, eines der weltweit führenden Daten- und Informationsunternehmen, in seinem aktuellen On Premise Consumer Pulse Report. Die Studie analysiert regelmäßig die Entwicklungen in der deutschen Gastronomie sowie in der Food- & Beverage-Branche. Ein weiterer Schwerpunkt des aktuellen Reports ist die Untersuchung der individuellen Konsumpräferenzen in Bezug auf Getränkekategorien.

Der On Premise Consumer Pulse Report von CGA zeigt, dass der Besuch von Bars und Restaurants im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen ist. 94 % der Verbraucher besuchten im Januar Lokale, was einem Rückgang von 2 Prozentpunkten entspricht. Dieser leichte Rückgang entspricht dem allgemeinen Trend, da fast die Hälfte der Verbraucher (46 %) weiterhin stark oder mäßig von der Krise der Lebenshaltungskosten betroffen ist.

Trotz des Rückgangs bleibt die Gastronomie ein wichtiger Bestandteil im Leben der deutschen Verbraucher. Mehr als zwei Drittel (69 %) geben an, dass sie sich enttäuscht oder verloren fühlen würden, wenn sie nicht mehr außer Haus essen und trinken könnten – ein Wert, der 9 Prozentpunkte über dem weltweiten Durchschnitt liegt. Dennoch gibt es Anzeichen für eine steigende Konsumbereitschaft, da etwa ein Fünftel (21 %) der Verbraucher plant, im nächsten Monat häufiger Bars und Restaurants zu besuchen, während nur 12 % planen, seltener auszugehen. Hotels und Restaurants sind beliebter als Bars, Pubs und Nachtclubs.

Alkoholfreies Bier und Dry January boomen – besonders unter den Jüngeren

Der Bericht zeigt auch: Unter den kleineren Kategorien verzeichnet alkoholfreies Bier bis 2024 ein starkes Absatzwachstum von 8,4 %. Jeder zehnte Liter, der in der deutschen Gastronomie verkauft wird, entfällt auf dieses Segment. Eine besonders interessante Zielgruppe für dieses Biersegment sind junge Erwachsene, die 2025 überdurchschnittlich häufig ihren Alkoholkonsum mäßigen wollen. Dazu gehören vor allem die Millennials und die Generation Z.

Der Absatz von alkoholfreien Getränken wurde durch den Dry January weiter angekurbelt. Wie der On Premise Consumer Pulse Report ermittelt hat, nahmen im Jahr 2025 18 % aller Konsumenten daran teil – ein Anstieg von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Dies führte zu einer allgemeinen Steigerung des Bekanntheitsgrades von alkoholfreiem Bier. Gleichzeitig gaben 20 % der Teilnehmer an, während des Dry January zum ersten Mal alkoholfreies Bier probiert zu haben.

Bierumsatz stieg 2024 um 2,7 %

Die neue und verbesserte On-Premise Measurement (OPM) Lösung von CGA by NIQ zeigt die wichtigsten Trends in der Bierkategorie auf und hilft Anbietern, die Markentreue zu erhöhen und den Vertrieb zu optimieren. Demnach ist der Bierumsatz im Jahr 2024 mit einem Plus von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr relativ stabil geblieben, obwohl das Absatzvolumen um 1,9 % zurückgegangen ist. Ein Grund: Bier leidet unter einer rückläufigen Distribution. In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass die Gesamtzahl der lizenzierten Gastronomiebetriebe in Deutschland bis Juni 2024 um 3 % zurückgegangen ist.

George Argyropoulos, EMEA Client Solutions Director bei CGA by NIQ, sagt: „Es besteht kein Zweifel, dass die Gastronomie in Deutschland unter Druck steht. Dennoch bleibt Bier die beliebteste Getränkekategorie, und es gibt einige positive Anzeichen dafür, dass der Konsum 2025 steigen wird. Die Chancen für Lieferanten, Brauereien und Gastronomen sind also gut. Gleichzeitig gilt es, Wachstumsfelder wie alkoholfreies Bier gezielt zu nutzen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und sich durch Innovationen überzeugend zu differenzieren. Entscheidend ist, die Marken den richtigen Gastronomiebetrieben und Zielgruppen zuzuordnen. Die CGA-Forschung liefert fundierte Erkenntnisse, auf denen Wachstum aufgebaut werden kann.“

Zum Report

Für diese Report-Ausgabe vom Januar 2025 wurden 1.000 Verbraucher (ab 18 Jahren) befragt. Die Befragten stammen aus allen Regionen Deutschlands und müssen in der Regel mindestens einmal in einem Zeitraum von drei Monaten vor Ort ein Lokal besucht haben. Der CGA-Report liefert exklusive Erkenntnisse über das Konsumverhalten in verschiedenen Getränkekategorien und hilft damit Lieferanten und Gastronomen, Konsumgewohnheiten besser zu verstehen und ihre Verkaufs- und Marketingstrategien entsprechend anzupassen.

Den vollständigen Report können Sie hier herunterladen.

Über CGA by NIQ

CGA by NIQ liefert aussagekräftige Verbraucherdaten aus der Gastronomie, die den erfolgreichsten Lebensmittel- und Getränkemarken der Welt neue Wachstumschancen aufzeigen. Mit mehr als 30 Jahren erstklassiger Forschung, Daten und Analysen bietet CGA by NIQ den kompletten Überblick (TM).

CGA by NIQ arbeitet mit Lebensmittel- und Getränkelieferanten, Markeninhabern, Großhändlern, Regierungsbehörden, Caterern, Bars und Restaurants zusammen, um die Zukunft des Vor-Ort-Erlebnisses zu schützen und zu gestalten. Mit den umfangreichsten und genauesten Messungen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen bietet CGA by NIQ einen Wettbewerbsvorteil bei der Entwicklung erfolgreicher Strategien für On-Premise-Unternehmen.

Das 1923 gegründete NIQ ist ein Portfoliounternehmen von Advent International.

Weitere Informationen finden Sie unter NIQ.com oder www.cgastrategy.com

