Trotz Home-Schooling wieder ganz persönlich

Die Gemeinschaft an Schulen wieder stärken durch nachhaltige Mode

Vom allerersten Kontakt bis zum Abschlussfeedback werden bei LYTD-Fashion alle Termine für die Umsetzung von Abschlussprojekten ausschließlich persönlich geführt. Vor Ort oder digital. Das junge Fair-Fashion Start-Up, rund um den Kerngedanken durch hochwertige und nachhaltige Produkte neue und individuelle Klamotten zu kreieren, legt trotz der durch Corona erschwerten Situation besonders Wert darauf, die Kundennähe zu fördern. Dies ist ebenso wichtig in der Design-Erstellung, da diese von Projekt zu Projekt individuell angepasst wird, um allen Ideen und Wünschen der Kunden zu entsprechen. Genau aus diesem Grund wird jede Designidee, als auch jede kleine Designänderung grundsätzlich mit den Kunden besprochen. Diese Mischung aus der Möglichkeit etwas für die Umwelt zu tun und gleichzeitig einzigartige Motive und Designs zu erhalten, macht dieses Start-Up innovativ.

Nachhaltigkeit

Aber nicht nur in dem kompletten Herstellungsprozess wird nachhaltig und fair für alle Beteiligten produziert und verarbeitet. Die Gründer Florian Schimmer und Vincent Azimian sind in stetigem Kontakt mit einer Non-Profit-Organisation und geben mit ihrer “1 Produkt = 1 Baum” Devise auch noch etwas an die Umwelt zurück. So spendet das Unternehmen regelmäßig an die NPO “Trees for the Future”, welche mit den erhaltenen Spendengeldern das Pflanzen neuer Bäume in Afrika unterstützt.

Zusammengefasst werden die Rohmaterialien ohne Pestizide und 90% CO² reduziert angebaut, sodass die fertigen Produkte eine Reihe von Zertifizierungen wie GOTS, FairWear, Peta Vegan und mehr besitzen. Mehr über die Zertifizierungen kann auf der Website des Unternehmens erfahren werden: https://www.lytd.de/certificates

Darüber hinaus werden dabei noch weitere Bäume gepflanzt. So leistet das Start-Up durch deren alltägliche Arbeit nicht nur einen bemerkbaren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit in der Textilbranche, sondern weckt gleichzeitig den Bezug und das Verständnis für Nachhaltigkeit in vielen jungen Menschen. Eine klassische Win-Win Situation.

Anfragen für potentielle Projekte werden anhand eines standardisierten und skalierbaren Prozesses abgewickelt. Aber wie genau passiert das?

Bevor aus Kundensicht ein erster Termin vereinbart wird, gibt es die Möglichkeit ein kostenloses Infopaket zu bestellen. Wenn dieses für weiteres Interesse gesorgt hat, kann mit den unverbindlichen Terminen begonnen werden. Hierbei ist der erste Kontakt immer als Kennenlernen ausgelegt. Dabei will das Start-Up neben der Vorstellung der Hintergründe der Projekte, auch intensiv mit den Kunden beschäftigen, um nicht nur ein vertrautes Gefühl zu erzeugen, sondern von Anfang an zu 100% auf die Kunden einzugehen. Nach dem Wunsch und Ideenaustausch fangen die Designverantwortlichen im Unternehmen direkt mit ihrer Arbeit an und erstellen die ersten vollständig unverbindlichen Designs. Sobald diese als auch alles andere nicht mehr nur noch ausreichend oder zufriedenstellend, sondern tatsächlich genau das Richtige sind, kann nach der Vorbestellungsphase im individuellen Online-Shop mit der Produktion begonnen werden. Und kurze Zeit später ist die fertige “ID-Fashion” auf dem Weg direkt zu den Kunden. Und somit sind auch schon neue Bäume bereit ihre Wurzeln in unserem Planeten zu schlagen.

Der gesamte Prozess ist hierbei nachhaltig, digital und individuell. Diese einzigartige Kombination sorgt für spürbaren Mehrwert bei den jungen Schülern und Institutionen.

LYTD Fashion ist ein junges Fair Fashion Start-Up aus Memmingen mit dem Fokus auf Branding & Design. Im Oktober 2019 von Vincent und Florian gegründet, haben Sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Gemeinschaft deutscher Schulen & Bildungseinrichtungen durch nachhaltige Fashion mit digitaler Abwicklung zu stärken.

