Trotz Chaos im Land: Christen gründen neue Gemeinde

Die Arbeit des Vereins HelpMy e. V. wächst dynamisch in Myanmar

Anfang Februar hat die vierte christliche Gemeinde rund um die Kindergartenarbeit des Bergneustädter Vereins HelpMy e. V. in Yangon gestartet. Vor Ort wurde dafür ein Gebäude gemietet und ein Pastor eingestellt. Die neue Gemeinde ist eng vernetzt mit dem 2020 gegründeten sechsten Kindergarten des Vereins. Er liegt am Rande eines Slum, der von ca. 300 Familien „bewohnt“ wird. Kinder aus dem Slum können so den Kindergarten kostenlos besuchen. „Die Finanzierung des Kindergartens und der Gemeindegründung ist durch Spenden aus Deutschland möglich geworden. Dafür sind die Christen vor Ort unheimlich dankbar. Sie beten ständig für uns!“, wie Veit Claesberg, Vorsitzender des Vereins, Mitte März auf der jährlichen Mitgliederversammlung Bergkamen berichtete.

Im vergangenen Jahr sei es den über 20 einheimischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz der Umstände im Land gelungen, die Arbeit der mittlerweile acht Kindergärten zu stabilisieren. Ende Februar konnte auf einem extra angemieteten Gelände der Abschluss des Kindergartenjahres 2022/2023 begangen werden. Eltern, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feierten ein fröhliches Fest. Dazu seien ca. 420 Personen anwesend gewesen.

Seit Oktober 2022 bieten die Gemeinden rund um die Kindergärten auch eine Lebensmittelausgabe an. „Viele Slumbewohner finden aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie und der bedingt durch den Militärputsch verhängten Wirtschaftssanktionen kaum Arbeit, um Geld zu verdienen und ihre Familien zu versorgen“, berichtet Ute Fittig, Bergkamener Vorstandsmitglied des Vereins. Alle zwei Wochen würden daher Lebensmittelpakete, die jeweils für ca. vier Familienmahlzeiten reichen, kostenlos an Slumbewohner ausgegeben.

„Gerne würden wir die Arbeit noch weiter ausbauen“, wünscht sich Hanno Brüninghaus (Essen), Schatzmeister des Vereins. Ein Kindergarten koste im Jahr ungefähr 5.500 €, inkl. Personal und Gebäudemiete. „Daher können wir mit relativ wenig finanziellem Aufwand einen enormen Mehrwert vor Ort schaffen“, so Brünninghaus weiter. Auch die Bemühungen Schulpatenschaften zu vermitteln gingen weiter, da sich nicht alle Kinder nach Entlassung die Schule leisten könnten.

Insgesamt zog die Mitgliederversammlung ein sehr positives Fazit zur Arbeit des Vereins und entlastete Schatzmeister und Vorstand. Über 100.000 € an Spendengeldern wurden in das Land weitergeleitet. Spendeneingänge in etwa gleicher Höhe sichern die Vereinsarbeit in Myanmar ab. Im Rahmen der turnusmäßigen Vorstandswahl sprach der Verein bisherigen Vorstand für weitere vier Jahre das Vertrauen aus: Ruth Anbergen (Wiehl), Hanno Brünninghaus (Essen), Til Claesberg (Bergneustadt), Veit Claesberg (Bergneustadt), Ute Fittig (Bergkamen) und Thomas Korte (Menden). Vom Vorstand wurde Veit Claesberg als Vorsitzender bestätigt.

Informationen zum Verein HelpMy e. V.

Der Verein HelpMy e. V. unterstützt im Rahmen einer internationalen Kirchenpartnerschaft die Gründung von Kindergärten in den Slums von Yangon, Myanmar. Weiter vermittelt er Schulpatenschaften für abgehende Kinder aus den Kindergärten, fördert den Aufbau von Gemeinden und leistet Nothilfe. Er wurde 2019 in Bergneustadt gegründet und übernahm zum 01.01.2021 die rechtliche Trägerschaft von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wiedenest, die zusammen mit weiteren Partnern seit 2014 Kontakte in das Land pflegt. Mittlerweile sind mit Hilfe von vielen Spendern aus Deutschland und darüber hinaus acht Kindergärten entstanden. Der Verein hat zurzeit rund 25 Mitglieder und wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet. Die drei Schlagworte Bildung, Nothilfe und Evangelium drücken die Ziele der Arbeit in Myanmar aus.

Kindergärten, Patenschaften & mehr für die Menschen in den Slums von Yangon, Myanmar

Kontakt

HelpMy e. V.

Veit Claesberg

Fichtenstr. 6

51702 Bergneustadt



https://www.helpmyanmar.de/

