Troja Reloaded Der moderne Trojaner und die Achillesferse

Start: 25.11.2025 10:00 Uhr

End: 25.11.2025 12:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Haben Sie schon einmal überlegt, wie ein Hacker genau dort eindringen könnte, wo Ihr Unternehmen am verwundbarsten ist – am Endpunkt?

Viele Unternehmen setzen auf Firewalls und Antivirus, vergessen aber oft den wichtigsten Faktor: den Eingang ins Unternehmen selbst. In unserem Live-Webinar zeigen wir gemeinsam mit unseren Partnern Pentaris Security GmbH und FB Pro Gmbh Schritt für Schritt, wie Angriffe wirklich ablaufen – und wie Security-Teams sie stoppen können.

Was dieses Webinar besonders macht:

– Wir zeigen die Perspektive des Angreifers – Welche Schwachstellen werden zuerst genutzt?

– Dann drehen wir das Bild aus Sicht der Verteidigung – Wie erkennen Sie Angriffe frühzeitig? Wie erhöhen Sie Ihre Resilienz?

3 Schwerpunkte im Webinar:

– Angriffserkennung und Abwehr – Frühzeitig erkennen, reagieren und Angriffe stoppen.

– Realistische Angriffssimulation – Schwachstellen aufdecken und prasixnah testen.

– Endpoint-Härtung und Prävention – Systeme sichern, bevor Angreifer sie ausnutzen.

Für wen ist das Webinar geeignet?

– IT-Security Leitung

– CISOs

– Systemadministratoren

– SOC Teams

– Oder alle, die Angriffe erkennen wollen, bevor es brennt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Jetzt Platz sichern und live erleben, wie Hacker vorgehen – bevor es zu spät ist!

Wann: 25. November 2025 um 10 Uhr

„Cyber Samurai schafft eine Welt, in der Unternehmen und Menschen digitale Risiken souverän beherrschen. Unser Ziel ist es, eine starke Sicherheitskultur zu etablieren, die Technologie und menschliches Bewusstsein vereint – für eine vertrauensvolle, resiliente digitale Zukunft.“

Kontakt

Cyber Samurai GmbH

Nicolas Leiser

Brahmsstraße 9

85591 Vaterstetten

+49 8106 39800-60



http://cyber-samurai.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.