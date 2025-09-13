Hypoallergenes Trockenbarf wie Lammfleisch ohne künstliche Zusätze hilft besonders französischen Bulldoggen

Berlin, 13. September 2025 – Französische Bulldoggen gehören zu den Hunderassen, die besonders häufig unter Futtermittelunverträglichkeiten und Futterallergien leiden. Typische Beschwerden wie Juckreiz, Blähungen, Durchfall oder ein glanzloses Fell beeinträchtigen nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Lebensqualität der Tiere. Entscheidend ist daher die Wahl eines gesunden Hundefutters, das auf die besonderen Bedürfnisse sensibler Hunde eingeht. Hypoallergenes Trockenbarf Hundefutter wie das von Naturalis hat schon oft bewiesen, dass es dieses Problem lösen kann.

Ein Beispiel dafür ist die Bulldogge Louis. Über Monate litt er unter deutlichen Symptomen einer Futterallergie. Erst die Umstellung auf ein hypoallergenes Trockenbarf brachte die gewünschte Besserung. Durch die klare Single-Protein-Rezeptur mit Lamm, den Verzicht auf Getreide sowie künstliche Zusatzstoffe und die schonende Lufttrocknung verschwanden Blähungen und Hautprobleme bereits nach kurzer Zeit.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Futtersorten, die häufig Mischungen aus verschiedenen Proteinen, Getreide und unklar deklarierten Inhaltsstoffen enthalten, setzt Trockenbarf auf eine transparente, natürliche Zusammensetzung. Für Hunde mit Futterallergie oder Futtermittelunverträglichkeit ist diese Form des gesunden Hundefutters eine wertvolle Alternative. Sie verbindet die Idee der artgerechten Rohfütterung mit den Vorteilen eines praktischen, haltbaren Produkts.

Das Beispiel zeigt, dass eine gezielte Ernährung entscheidend zur Gesundheit beitragen kann. Besonders Französische Bulldoggen profitieren von einer klaren, getreidefreien und hypoallergenen Fütterung. Weitere Informationen und den vollständigen Artikel finden Interessierte im Blog von Naturalis Barf unter: https://naturalis-barf.de/blog/futterallergie-bei-franzoesischer-bulldogge-wie-trockenbarf-hilft.

Naturalis Trockenbarf Hund ist das getrocknete Premium BARF Hundefutter. Es ist so nahrhaft wie das 4-Fache eine Nassfutters und damit äußerst effektiv und schonend für den Hund. Das biologisch artgerechte Alleinfuttermittel für Hunde ist ohne jegliche Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei. Das Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, Muskelfleisch, Innereien, Knochen, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten in Lebensmittelqualität ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Es hilft Hunden besonders bei Futterallergien, wieder ein normales Hundeleben zu führen. Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter.

