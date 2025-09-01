Pionier in der gesundheitsorientierten Yoga-Ausbildung mit Kassenzulassung

Tripada Yogalehrerausbildung: Pionier in der gesundheitsorientierten Yoga-Ausbildung mit Kassenzulassung

In Zeiten wachsenden Interesses an präventiver Gesundheitsförderung etabliert sich die Tripada Yogalehrerausbildung als Vorreiter für professionelle Yogalehrer in Deutschland.

Mit einem modularen Konzept, das von 20 über 200 bis 700 Stunden reicht, kombiniert Tripada traditionelle Yogaphilosophie mit moderner Wissenschaft und ermöglicht Absolventen, kassenfinanzierte Kurse anzubieten. Die Ausbildung, die seit 2008 in sechs Lehrgängen zahlreiche Yogalehrer qualifiziert hat und den siebten mit bis zu 12 Teilnehmern plant, betont Praxisnähe und berufliche Chancen – ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Die Tripada-Ausbildung zeichnet sich durch ihre Flexibilität aus: Das Basic-Training (300 Stunden, 2.400 EUR) vermittelt Grundlagen in Philosophie und Didaktik, während die Lizenz-Variante (700 Stunden, 4.900 EUR) mit umfassenden Praktika und ZPP-Zertifizierung abschließt. „Unsere Reform integriert Yoga Sutra, Gesundheitswissenschaften und humanistische Psychologie, um echten Nutzen für die Menschen zu schaffen“, erklärt Hans Deutzmann, Gründer und Autor von „Yoga als Gesundheitsförderung“. Als Diplom-Sozialarbeiter und Sozialwissenschaftler hat Deutzmann seit 25 Jahren die Brücke zwischen Yoga und Gesundheitswesen geschlagen.

Ein Highlight ist die integrierte Kassenzulassung (§20 SGB V): Absolventen können direkt Präventionskurse leiten, die von Krankenkassen gefördert werden. Kleine Gruppen (max. 12 Teilnehmer), erfahrene Dozenten und eine Online-Akademie sorgen für persönliche Betreuung. Finanziell attraktiv: Zinsfreie Ratenzahlung ab 1.000 EUR Anzahlung und früher Praxis-Einstieg ermöglichen einen schnellen ROI.

Erfolgsbeispiele unterstreichen den Wert: Christina Bußhoff, Absolventin und Franchise-Partnerin, führt erfolgreich Studios in Bocholt und Rhede. „Das Tripada-Konzept hat mich überzeugt – heute biete ich geförderte Kurse für alle Altersgruppen an“, sagt Bußhoff. Ihre Standorte profitieren von der starken Marke und ziehen vielfältige Teilnehmer an.

Tripada setzt Maßstäbe in der Prävention: „Wir verbinden Tradition mit Evidenz, ohne unnötige Kosten“, so Deutzmann. Interessierte finden Termine bis 2027 und Buchungsmöglichkeiten auf der Webseite.

Über Tripada

Tripada ist seit 2008 führend in der yoga-basierten Gesundheitsförderung. Mit Sitz in Wuppertal bietet das Unternehmen zertifizierte Ausbildungen und Kurse, die wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert sind. Weitere Infos: tripada-yogalehrerausbildung.de, Termine, Buchung. Partner: tripada-bocholt.de, tripada-wuppertal.de.

Kontakt:

Hans Deutzmann

Tripada Akademie

Telefon: +49 202 9798540

E-Mail: info@tripada.de

