Tripada® Yogalehrerausbildung in Wuppertal ab 27.01.24 mit Kassenzulassung nach § 20 SGB V

Location: Tripada Akademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 27.01.2024 09:00 Uhr

End: 28.01.2024 18:30 Uhr

Entry: 4800.00 Euro (non 19% VAT)

Die nächste Klasse der Tripada ® Yogalehrer Ausbildung startet ab dem 27. Januar 2024 in der Tripada Akademie in Wuppertal und geht über 2 Jahre, mit Kassenzulassung bei der Zentralen Prüfstelle Prävention für die Kassenzulassung nach § 20 SGB V.

Die vollständige Ausbildung umfasst ca. 700 Stunden in 2 Modulen.

Modul 1: die Grundausbildung „Basic“ über 10 Seminare.

Modul 2: die Aufbauschulung für weitere 5 zertifizierte Tripada® Kurskonzepte über 5 Seminare.

Insgesamt wird man während der Tripada® Yogalehrerausbildung auf 6 anerkannte und bei der Zentralen Prüfstelle Prävention zentral zertifizierte Kurskonzepte geschult.

– Tripada® Yoga Basic für Anfänger

– Tripada® Yoga Basic Plus und

– Tripada® Yoga Mediate Fortgeschrittene

– Tripada® Yoga für Schwangere

– Tripada® Yoga für Kinder verschiedener Altersstufen

Mit dieser Yoga Ausbildung hat man also gleich das komplette Paket, um im Anschluss als zertifizierter Yogalehrer selbstständig tätig zu sein, bei den Krankenkassen zertifiziert zu werden und sogar verschiedene bereits zertifizierte Tripada Yoga ® Kurse sofort anbieten zu können. So können Sie Ihren Kursteilnehmern von der Krankenkasse nach § 20 SGB V geförderte Kurse anbieten, was einen großen Vorteil darstellt.

Die Tripada® Yogalehrerausbildung richtet sich gesundheitsorientiert und säkular aus. Sie ist daher ideal für die Menschen geeignet, die eine fundierte Yogalehrer Ausbildung mit gesundheitlicher Ausrichtung suchen und weniger einen religiösen Zusammenhang.

Die Tripada Akademie unter der Leitung von Hans Deutzmann stellt also neben der Yogalehrerausbildung noch die perfekte Unterstützung für eine selbständige Arbeit als Yogalehrer/in bereit und liefert Partnerschaft und Unterstützung im Yoga-Dschungel. Wer selbstständige/r Tripada® Yogalehrer/in werden will ist hier genau richtig!

Lizenzpartner bekommen auf Wunsch eine eigene Tripada® – Webseite, Flyer im Tripada® Design, Visitenkarten und Briefpapier sowie vielfältige Unterstützungsleistungen im Tripada® Team.

Mehr Informationen zu der umfangreichen Ausbildung unter www.tripada-yogalehrerausbildung.de

