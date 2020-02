Tripada Yoga ® – Neuer Kurs ab 24.03.2020

Location: TripadaAkademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 24.03.2020 19:00 Uhr

End: 24.03.2020 20:30 Uhr

Entry: 150.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Ab dem 24.03.2020 beginnt ein neuer Kurs Tripada Yoga ® Basic für Anfänger in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga Wuppertal. Immer dienstags von 19:00 – 20:30 Uhr können dann Yoga-Neulinge den Tripada Yoga ® Kurs kennen lernen.

Was ist Tripada Yoga ® ?

Tripada Yoga ® versteht sich als eigenständige Methode der Gesundheitsförderung. Sie wurde von Hans Deutzmann (Diplom Sozialarbeiter, Sozialwissenschaftler sowie Yoga – und Entspannungspädagoge und Gründer der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ®) aus einer langjährigen Erfahrung als Yogalehrer einerseits und einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema der Gesundheitsprävention andererseits entwickelt. Im Tripada Yoga ® werden alle Methoden des klassischen und modernen Hatha Yoga eingesetzt, die gesundheitlich sinnvoll sind. Dabei ist die Yogapraxis rückensicher, teilnehmerorientiert und weltanschaulich neutral/säkular (also nicht esoterisch) ausgerichtet.

Wie alle Tripada Yoga ® Kurskonzepte ist auch der Anfängerkurs „Basic“ bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert, sowie die Tripada ® Yogalehrer. Somit kann der Kurs von allen gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert werden, zwischen 50 – 100 % (je nach Kasse).

Anmeldungen für den neuen Yogakurs in Wuppertal ist ab sofort auf der Webseite www.tripada-wuppertal.de möglich, oder telefonisch unter 0202/9798540.

Um mit Tripada Yoga ® einen qualitativ hohen Standard auf dem Yogamarkt zu etablieren, bildet die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal ihre Tripada ® Yogalehrer selber aus. Dadurch gibt es Tripada Yoga ® bereits neben Wuppertal auch in verschiedenen Städten wie Bocholt, Wesel oder Hilden.

Weitere Infos hierzu finden Sie unter www.tripada.de oder www.tripada-yogalehrerausbildung.de

