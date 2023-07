Tripada Faszientrainer Ausbildung 18.11.23 in Wuppertal

Location: Tripada Akademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 18.11.2023 09:00 Uhr

End: 19.11.2023 17:30 Uhr

Entry: 390.00 Euro (non 19% VAT)

Am 18. + 19. November 2023 findet die nächste Tripada FAPI® Trainer Ausbildung (Faszien – Pilates) in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® in Wuppertal statt.

Für die Faszientrainer Ausbildung gibt es keine besonderen Teilnahmevoraussetzungen, grundsätzlich können alle Interessierten daran teilnehmen, die etwas intensiver in das Thema Faszien einsteigen wollen.

Besonders bietet sich dieses Modul jedoch als Fortbildung für bereits bestehende Pilatestrainer an, da speziell auf Variationen aus dem Pilatesunterricht eingegangen wird. Auch für Sport- oder Gymnastiklehrer oder auch für Yogalehrer ist das Faszientraining eine bereichernde Zusatzqualifikation.

Die Leiterin und Diplomsportlehrerin Gabriele Möbius hat sich intensiv mit dem Thema Faszien beschäftigt. Als ausgebildete Pilates- und Faszien Trainerin mit jahrzehntelanger Unterrichtserfahrung vermittelt sie die wesentlichen Übungsprinzipien und wie diese in eine Kursstunde integriert werden können. FAPI® optimiert Pilates um ein faszienorientiertes Übungssystem, was auch auf andere Stunden wie Yoga übertragen werden kann.

Die Ausbildung schließt mit einem Zertifikat als Tripada FAPI® Trainer ab.

