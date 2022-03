Trip Tours Namibia: Endlose Weiten erleben

Lokaler Anbieter für Safaris und Rundreisen in Namibia

Trip Tours ist ein lokaler Anbieter für Safaris und Rundreisen in Namibia. Das Unternehmen bietet seinen Gästen eine persönliche Rundum-Betreuung vor Ort.

Das freundliche Team von Trip Tours spricht Deutsch. So können sie ihren Kunden den Traum einer Reise durch das afrikanische Land ohne Sprachprobleme erfüllen. Wer im Urlaub unvergessliche Momente erleben möchte, findet hier genau das richtige Reiseziel. Die schier endlosen Weiten der namibischen Landschaft verzaubern Reisende seit jeher.

Ein weiterer Höhepunkt auf Safaris in Namibia sind die faszinierenden Tiererlebnisse. Trip Tours bietet auf seinen Touren einen guten Mix von Lodges, Natur, Landschaft und Tierwelt. Afrikas einmaligen Naturschönheiten und der reiche Bestand an Wildtieren lassen sich in Namibia in aller Ruhe bewundern. Die Guide geben den Safari-Teilnehmern ausreichend Zeit, um in der Wildnis die Seele baumeln zulassen und die Eindrücke zu genießen. Mit Trip Tours sind die Touristen live dabei, wenn sich eine Elefantenfamilie zum Baden am Wasserloch trifft oder eine Zebraherde friedlich grast, während im Gebüsch bereits die Löwen auf ihre nächste Mahlzeit lauern. In Namibia können Sie die Big 5 in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten.

Der Reiseveranstalter bietet aber nicht nur Rundreisen und Safaris in Namibia an. Wer im Urlaub vor allem Erholung sucht, ist mit einem traumhaften Strandurlaube im Indischen Ozean inklusive Flüge gut beraten.

Trip Tours ist beim Namibia Tourism Board (NTB) registriert und Mitglied der Tour and Safari Association von Namibia (TASA).

Die Muttergesellschaft Trip Travel besteht bereits seit 1956. Der Hauptsitz befindet sich in Windhoek. Weitere Reisebüros gibt es im Einkaufszentrum in „Kleine Kuppe“ sowie in Swakopmund.

Trip Travel ist ein IATA-registriertes Reisebuero. Die Leistungen umfassen die Buchung von Flügen, Mietwagen, Unterkünften, und Bahnreisen. Auch Transfers, Reiseversicherungen und Pauschalreisen werden angeboten.

Kontakt

Trip Tours Namibia

Herbert Burmeister

Independence Avenue 221-224

0000 Windhoek

+264-61-2055700

tours@trip.com.na

https://trip-tours-namibia.com/