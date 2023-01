Trinkvergnügen aus der Südsteiermark: der Sauvignon Blanc

Ein Glas Sauvignon Blanc ist eine köstliche Art, einen Abend zu genießen. Diese Sorte ist eine der beliebtesten und elegantesten Weißweine der Welt und aus der Steiermark ist er besonders lecker. In diesem Artikel geben wir Ihnen Tipps, wie Sie das perfekte Trinkvergnügen mit Sauvignon Blanc aus der Steiermark erleben können.

Warum sollten Sie Sauvignon Blanc aus der Steiermark trinken?

Der möglicherweise beste Grund, Sauvignon Blanc aus der Steiermark zu trinken, ist sein einzigartiger und unvergleichlicher Geschmack. Dieser fruchtige, frische Wein eignet sich hervorragend für jeden Anlass, sei es ein Abendessen oder ein Treffen mit Freunden. Vor allem die Weine aus dem Gebiet der Südsteiermark, an der Grenze zu Slowenien, sind bekannt für die Kunst des Sauvignon Blanc. Die Dichte an hervorragendem Wein ist in dieser Region sagenhaft und in ihrem Variantenreichtum nur mehr mit Frankreich oder Südafrika zu vergleichen.

Welche Weine liefert die Region Südsteiermark?

Die Steiermark liefert ausgezeichnete Weine in vielen verschiedenen Sorten. Der Klassiker unter den Steirischen Weinen ist natürlich der Sauvignon Blanc. Aber auch Sorten wie Chardonnay, Grauburgunder, Gelber Muskateller, Weißburgunder und viele mehr sind in der Steiermark zu Hause. Diese Vielfalt an Weinen ist bei vielen Weintrinkern sehr beliebt und sorgt für ein beeindruckendes Trinkerlebnis. Doch mit der Vielfalt der Geschmacksaromen einer guten Flasche Sauvignon Blanc kann wohl keine andere Weinsorte mithalten.

Was macht den südsteirischen Sauvignon Blanc so besonders?

Diese Sorte ist ein Weißwein, der aus der Rebsorte Sauvignon Blanc hergestellt wird. Er ist in vielen Regionen der Welt beliebt, aber besonders aus der Steiermark kommt er in besonderer Weise zur Geltung. Durch den einzigartigen Geschmack und die verschiedenen Noten wie Gras, Grapefruit, Ananas und andere, ist er eine willkommene Abwechslung zu den üblichen weißen Weinen. Nirgends ist die Dichte an Qualitätsweinen in diesem Segment wohl höher als in der Südsteiermark. Unzählige Winzer rittern um die Gunst ihrer Kunden und diese verlangen höchste Qualität. So bewegt sich die Qualität dieser Weine nicht nur auf einem enorm hohen Level, sondern auch manchmal die Preise.

Guter Sauvignon automatisch teuer?

Leider sagt der Preis einer Flasche Sauvignon Blanc selten etwas über die Qualität aus. Als Faustregel darf man in Zeiten gestiegener Inflation für eine gute Flasche Sauvignon aus der Südsteiermark durchaus 12 Euro und mehr rechnen. Die Preise für so manche Flasche orientieren sich auch durchaus an der 50 Euro-Marke.

Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, orientiert sich an verschiedenen Auszeichnungen, Prämierungen und anderen Gütesiegeln. Wir vom Weingut Pongratz sind beispielsweise stolz darauf, mit unserem Wein Schwalbenhimmel 2020 einen wahren Weltmeister an Bord zu haben. Sagenhafte 95 Fallstaff-Punkte und 19 Gault-Millau-Punkte unterstreichen die fantastische Qualität unseres Weins. Und das alles zu einem sagenhaften Preis.

Wie sollten Sie Ihren Sauvignon Blanc servieren?

Wenn Sie den richtigen Sauvignon Blanc für sich entdeckt haben, müssen Sie ihn auch entsprechend servieren, um sein volles Potenzial zu genießen. Der Sauvignon Blanc aus der Steiermark schmeckt am besten bei einer Temperatur zwischen 8 und 10 °C serviert. Um den Geschmack des Weines am besten zur Geltung zu bringen, empfehlen Experten, die Flasche mindestens 30 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank zu nehmen und immer in einem entsprechenden Weinglas zu servieren. Für noch mehr Geschmack sollten Sie ihn zu dekantieren, wie es bei Rotweinen üblicherweise der Fall ist. Dies bedeutet, dass Sie den Wein einige Stunden vor dem Trinken in eine Karaffe umfüllen, um die Aromen voll zur Geltung zu bringen. Bei einem holzgereiften Sauvignon Blanc durchaus eine überlegenswerte Strategie. Ihre Gäste werden Augen machen.

Welche Speisen passen am besten zum Sauvignon Blanc?

Sauvignon Blanc passt hervorragend zu Fischgerichten, Gemüsegerichten und kräftigem Käse. Sehr treue und gut passende Begleiter des Sauvignon Blanc sind Fisch oder Meeresfrüchte. Er harmoniert besonders gut mit Meeresfrüchten wie Lachs oder Muscheln und eignet sich auch hervorragend als Aperitif oder als Begleiter von Salaten oder Gemüsegerichten. Käse kann auch hervorragend zu Sauvignon Blanc passen und es ist eine ideale Kombination für alle, die das Aroma des Weines voll genießen wollen. Kurzum – Sauvignon Blanc passt beinahe für alle Speisen und zu allen Gelegenheiten.

Fazit

Der Sauvignon Blanc aus der Steiermark ist ein exzellenter Weißwein, der jeden Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen kann. Mit seinem frischen und fruchtigen Geschmack eignet er sich ideal als Begleiter von Salaten, Fischgerichten oder Käse und macht jedes Essen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wenn Sie den perfekten Abend genießen wollen, dann sind Sie mit einem Glas Sauvignon Blanc aus der Steiermark bestens versorgt! Besuchen Sie dazu gern unsere Website und erfahren Sie mehr.

Wir sind ein Familienbetrieb und wir leben nach unserer ganz eigenen Pongratz-Philosophie: Am Boden bleiben und das wertschätzen und verarbeiten, was uns die Erde zur Verfügung stellt. Die Rauchschwalbe – unser Wappentier – ist unser eigener ganz besonderer Glücksbringer und unsere Botin der Natur. Auf dieser Grundlage kreieren wir Wein auf höchstem Niveau.

