trinkForm unterstützt STRASSENKICKER.CAMP von Lukas Podolski in Köln

Leckere Erfrischung für Kids im Fußball-Feriencamp

Feriengestaltung aktiv – das ist das STRASSENKICKER.CAMP in der STRASSENKICKER BASE! Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 14 Jahren wird hier in 5-tägigen Camps ein professionelles und kindgerechtes Fußballtraining mit Schwerpunkt auf Elementen des Straßenfußballs angeboten. Traditionelle Bolzplatz-Spiele sowie spannende Bewegungs– und Unterhaltungsangebote runden das Programm ab. Initiator des STRASSENKICKER.CAMP ist kein anderer als Lukas Podolski. Ein erfahrenes Veranstaltungsteam und lizenzierte Trainer*innen sorgen in seinem Namen für eine professionelle, auf die teilnehmenden Kids abgestimmte Durchführung.

Zudem unterstützen zahlreiche Unternehmen – darunter auch trinkForm aus Frechen – das sportliche Ferienangebot. Täglich von 9:30 bis 15:30 Uhr dreht sich an den Camp-Tagen alles um den Fußball, grundsätzlich wird in Kleingruppen mit 15 Kindern pro Trainer trainiert. Und weil so viel Bewegung auch an den Kräften zehrt, ist natürlich auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer*innen gesorgt:

Neben einem reichhaltigen Mittagessen und frischem Obst sind ganztägig leckere Elektrolytgetränke von trinkForm zur gehaltvollen Erfrischung verfügbar. Das STRASSENKICKER.CAMP findet in allen NRW-Ferienwochen an Ostern, im Sommer und im Herbst statt. Veranstaltungsort ist die STRASSENKICKER BASE in Köln-Mülheim, auch bekannt als „Poldis Wohnzimmer“. trinkForm ist jetzt bereits im zweiten Jahr mit seinem Getränkesystem bei den Camps dabei. Für das wachsende Unternehmen mit Wurzeln in Köln ist es seit vielen Jahren selbstverständlich, Veranstaltungen und Einrichtungen rund um den Dom zu fördern. Weitere Informationen zu Terminen, Teilnahmebedingungen und Preisen gibt es unter www.strassenkickerbase.de/strassenkicker-camp!

Über trinkForm

trinkForm ist eine Marke der foliapharm GmbH mit Sitz in Frechen bei Köln. Das im Jahr 1981 von Volkmar Friemel gegründete Unternehmen blickt auf eine bis in die 50er Jahre reichende Geschichte zurück. Im engen Dialog mit medizinischer Forschung und Betriebsärzten entstand ein umfassendes Angebot an Mineralgetränken (Instants und Konzentrate), Healthcare-Produkten und Bedarfsmaterialien für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz, das ermöglichte, Großverbrauchern schnell und günstig bedarfsorientierte Systemlösungen anzubieten. Später wurde das Sortiment um weitere Schutz- und Hygieneartikel sinnvoll ergänzt. Im Jahr 2014 trat Marcus Friemel die Nachfolge seines Vaters als Geschäftsführer an.

Mit Bert Nohl als weiterem Geschäftsführer wird das inhabergeführte Familienunternehmen seit 2017 von einer schlagkräftigen Doppelspitze erfolgreich geleitet. Heute zählen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu den rund 1.000 zufriedenen Kunden der foliapharm GmbH. Tragende Säule ist dabei mit rund zwei Drittel Umsatzanteil der Geschäftsbereich trinkForm Mineralgetränke.

