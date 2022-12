Trimetis: Stärkung des Wachstums der Gruppe mit einem neuen Delivery Center in Kairo

Hochwertige IT-Dienstleistungen in den Bereichen Software-Entwicklung und -Testing

Die Trimetis Gruppe, eine in Wien ansässige Beratungs- und IT-Dienstleistungsgesellschaft mit mehreren Beteiligungen, verstärkt ab sofort ihre Lieferfähigkeiten im Softwarebereich mit einem neuen Delivery Center in Kairo. Ägypten setzt einen erheblichen Fokus auf den Ausbau des Standorts als Offshore Lokation für Europa; Trimetis ( Trimetis) und viele andere internationale IT-Dienstleister ergreifen diese Möglichkeit.

„Der IT-Fachkräftemangel in Europa veranlasste uns, die Erweiterung ins nahe gelegene Ausland, über die Grenzen Europas hinweg, ernsthaft zu erwägen. Aktuell betreiben wir ein IT-Nearshoring-Center in Polen und bereiten seit Monaten eine Erweiterung um einen Standort außerhalb Kerneuropas vor. Kairo ist für uns ein äußerst interessanter und geeigneter Standort, und hat sich in unserem Evaluierungsprozess final gegen eine Vielzahl anderer interessanter Optionen in und außerhalb Europas durchgesetzt. Neben sehr guter Infrastruktur und einem hohen Bildungsniveau können wir in Kairo auch auf einen breiten Talente-Pool zurückgreifen. Die Englisch-Sprachkenntnisse sowie die gleiche Zeitzone sind gute Ergänzungen des Gesamtpakets“, führt Gottfried Madl, Vorstand und Leiter des Bereichs Application Services bei Trimetis, aus.

„Die ägyptische Regierung und ITIDA (verantwortliche Regierungsstelle für die Entwicklung der nationalen IT-Industrie) unterstützen die Investitionsvorhaben in stärkstem Maße, da diese zusätzlich $ 1 Milliarde an digitalen Umsätzen im Export bis 2025 generieren“, erläutert Dr. Amr Talaat, der Minister für Kommunikation und Informationstechnologie. Im Herzen von Ägyptens pulsierender Hauptstadt Kairo nahmen kürzlich der ägyptische Präsident, Vertreter der Regierung sowie namhafte internationale IT-Unternehmen an einer Zeremonie zur Unterzeichnung von Neugründungen in Ägypten teil. Dabei besiegelte ITIDA mit namhaften international agierenden IT-Unternehmen, unter anderem auch der Trimetis AG, eine Vereinbarung für Investitionen in einer der bedeutendsten Business Lokationen des Mittleren Ostens. „Diese Verträge spiegeln Ägyptens modernes, tragfähiges Wirtschaftsumfeld wider, als auch das Vertrauen, welches internationale Unternehmen in unseren Pool an qualifizierten, örtlich niedergelassenen Arbeitskräften setzen“, kommentiert Talaat.

Amr Mahfouz, Geschäftsführer der ITIDA, stellt fest: „Die aktuellen geopolitischen Risiken führen zu beträchtlichen Herausforderungen und Lieferschwierigkeiten betreffend verteilter Delivery Standorte, in Kombination mit dem schmerzlichen Fachkräftemangel am Globus. Unsere Aufgabe, die Entwicklung des Technologie-Sektors in Ägypten zu unterstützen, hatte zum Resultat, dass ITIDA in der Lage war, etlichen Playern in der Industrie den Zugriff auf höchst kompetente, verlässliche Fachkräfte zu ermöglichen. Was in der Konsequenz Ägypten zu einer der besten Optionen für Unternehmen macht, welche Teile ihres Geschäfts outsourcen.“

In exakt diese Kerbe stößt die Trimetis Gruppe mit der Gründung ihres neuen Software-Centers: „Es geht um den Ausbau der qualitativ hochwertigen und rasch skalierbaren IT-Dienstleistungen für bestehende und zukünftige Kunden“, kommentiert Christoph Drescher MBA, Operations Director und Geschäftsführer der gegründeten Niederlassung in Kairo. „Dabei wird das neu etablierte Center in Kairo als Teil einer integrativen Leistungskette mit den anderen Trimetis Standorten – hier aber vor allem mit dem Center in Polen – hochwertige IT-Dienstleistungen erbringen. Neben der Software Entwicklung werden wir uns auch auf den Software Testing Bereich fokussieren. In beiden Bereichen verfügt Kairo über einen umfangreichen Pool an Fachkräften“, so Drescher weiter.

Christoph Drescher sagt: „Wir sind stolz, dass wir in kürzester Zeit die Firmengründung und das Staffing der ersten Projekte abschließen konnten und bereits per Jahresende mit der Erbringung von Software-Entwicklungsleistungen für unsere Kunden starten können.“

Über die Trimetis AG

Die Trimetis AG entfaltet ihre Geschäftsentwicklung in den Bereichen Consulting- und Application Services. Die Dienstleistungen erbringt Trimetis in Verbindung mit Senior Onsite-Beratern und skalierbaren Kapazitäten aus den eigenen Nearshore Centern in Polen und Ägypten. Zudem verfügt Trimetis in der Gruppe über eine Mehrheitsbeteiligung an der Expert-Sourcing Services Holding Tridicta GmbH, zu der wiederum zu 100 % die adegna GmbH in Stuttgart sowie die aldoluck AG im Raum Zürich gehören.

Die Absatzmärkte der Gruppe sind Deutschland, Schweiz und Österreich. Das Geschäftsmodell der Trimetis AG in den Bereichen Consulting- und IT-Services sowie Expert Sourcing Services beinhaltet sowohl eigene festangestellte Berater als auch Partnerfirmen und Freiberufler. Derzeit hat die Gruppe rund 400 Berater in Projekten im Einsatz. Neben dem Angebot an eigenen Beratern werden für Kunden auch externe Experten gesucht und vermittelt. Trimetis wendet sich mit ihrem Angebot an große und mittlere Unternehmen der Branchen Finanzdienstleistung, Telekom, Industrie, Handel und Dienstleistung. Die Gruppe tritt derzeit mit den Marken Trimetis (für die Bereiche Consulting & Application Services), Trimetis GFB (für den Bereich Application Testing), adegna und aldoluck (für den Bereich Expert Sourcing Services) und TriLease (ein hauseigenes Softwareprodukt für Leasingmanagement) am Markt auf.

Die Vorstände der Gesellschaft sind Mag. Peter Laggner (CEO) und Gottfried Madl (COO). Weitere Partner sind in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig. Als Aufsichtsratspräsident fungiert DI Dipl.-Kfm. Antonio Schnieder, Ehrenpräsident des BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Die Zentrale der Gruppe ist in Wien. Weitere Standorte existieren derzeit in Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Zürich, Hamburg, Kairo und Lublin.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://www.trimetis.com

