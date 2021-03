Treppensteiger Skipper: elektrisch und dynamisch

Die neue Generation des Treppensteigers Skipper gibt dem Transport von schweren, sperrigen Gütern eine bisher nicht bekannte Beweglichkeit bei maximaler Sicherheit.

Mit seinem elektrischen Doppelmotor und den speziell beschichteten Raupen lassen sich Laststücke bis 400 kg durch nur einen Bediener mühelos transportieren. Sie können be- und entladen sowie über Treppen und unebene oder glatte Böden mit der Treppensackkarre Skipper befördert werden, ohne dass die Last ein einziges Mal umgeladen werden muss.

Der neue Treppensteiger Skipper von Zonzini mit seinem verbesserten Treppenraupenwerk ist für die besondere Art des Warentransports gemacht und bewältigt jetzt selbst Wendeltreppen dynamisch und sicher.

LEISTUNGSSTARKER DOPPELMOTOR

Skipper verfügt über einen leistungsstarken Doppelmotor, wobei jeder Motor bis zu 1.000 Schritte mit nur einer einzigen Aufladung bewältigt. Aufgrund der doppelten Elektro-Motorisierung sind beide Treppenraupen komplett unabhängig voneinander bedienbar. Somit ist es möglich, die Fahrtrichtung jeweils so zu verändern, dass selbst auf engen Treppenabsätzen eine Drehung um 360 Grad möglich wird. Richtungsänderungen selbst schwerer und hoher Lasten sind daher mit dem elektrischen, autark voneinander steuerbaren, Treppenraupenwerk ideal manövrierbar.

ELEKTRISCHER TREPPENSTEIGER MIT SPEZIELLEN ANTIRUTSCH-RAUPEN

Zwei 70 mm breite Raupen mit spezieller Antirutsch-Mischung garantieren eine maximale Sicherheit und geben sowohl auf unebenem, wie auf glattem und empfindlichem Untergrund absolut festen Halt.

Durch die perfekte Stellung der Gummi-Zahnung bewältigen sie sogar unregelmäßige Treppenstufen. Beim Warentransport mit dem elektrischen Treppensteiger Skipper besteht keinerlei Gefahr, dass Güter in eine ungewollte Schräglage oder ins Rutschen geraten.

Auch Unterböden, wie glatter Marmor, empfindliches Parkett oder lockere bzw. rutschige Kies- und Wiesenwege lassen sich leicht und flexibel befahren. Das Bewegungssystem des Treppenraupenwerks ist so ausgeglichen, dass weder Boden, noch Ware oder gar Bediener zu Schaden kommen.

HÖCHSTE MANÖVRIERBARKEIT UND SICHERHEIT

Manövrierfähigkeit und Sicherheit harmonieren hervorragend miteinander.

Laststücke, die eine besondere Transportsicherheit benötigen, können mit Skipper unbeschadet und durchgehend befördert werden. Ab dem Abladen vom Transporter, bis zum Ziel bedarf es beim Transport mit dieser elektrischen Treppensackkarre keiner Umlagerung. Daher ist Skipper die ideale Lösung für die Beförderung von Fensterscheiben, Türen, oder auch elektrischen Schaltschränken und massiven Möbeln.

Jedes Transportgut, selbst mit einer Gesamthöhe von über zwei Metern kann mit Skipper standfest von einem Standort zum anderen gebracht werden.

Die Stellung der Last kann ganz nach den Erfordernissen des Einzelfalles angepasst werden und unabhängig von Ebene oder Auf- bzw. Abstieg in dieser Bedarfsstellung durchgängig auf dem gesamten Weg gehalten werden. Selbst schmale Türen oder niedrige Deckenhöhen lassen sich mit dem Treppensteiger Skipper aufgrund seines großen Neigungswinkels bestmöglich und sicher überwinden.

LEICHTE BEDIENUNG DANK DES JOYSTICKS

Die Führung der beiden Raupenketten wird über einen anwenderfreundlichen Joystick gesteuert und kann damit praktisch von einer Person mit nur einem Finger einfach zu bedient werden. Der perfekte Neigungswinkel für das Transportgut kann entsprechend leicht reguliert und positioniert werden.

Durch die Möglichkeit der Positionsverlagerung bietet sich ein optimaler Gewichtsausgleich, so dass die schwere und sperrige Ware nicht durch den Bediener im Gleichgewicht gehalten werden muss. Selbst das Be- und Entladen vom und in den Transporter ist ohne die Verwendung einer Laderampe für nur eine einzige Person problemlos möglich.

Die Grundladefläche verfügt zudem über vier verschiedene Höheneinstellungen. Diese Funktion bietet auch für Waren mit Füßen, wie beispielsweise schwere Schränke, eine optimale Standfestigkeit auf der Basisfläche.

Mit seinen platzsparenden Klappmechanismus und den seitlichen Anschluss zur Akku-Aufladung wird der elektrische Treppensteiger Skipper zum praktischen Helfer in allen Bereichen, wenn es um den Transport schwerer Lasten geht.

FÜR SCHWERE LASTEN MIT EINER GESAMTLÄNGE ÜBER METER

Die neue elektrische Treppensteiger-Sackkarre von Zonzini ist jetzt auch für drei unterschiedliche Höchstgewichte erhältlich. Je nach Anforderung mit den drei Tragfähigkeiten bis 160 kg, bis 300 kg oder bis 400 kg.

Wobei mit allen drei Versionen, Transportgut befördert werden kann, das eine Gesamtlänge von zwei Metern überschreitet.

Wendigkeit, Dynamik und Leistungsfähigkeit der Treppenraupe Skipper sind einzigartig.

ELEKTRISCHE TREPPENRAUPE

Das elektrische Treppenraupenwerk gewährleistet eine höchstmögliche Zuverlässigkeit sowie beste Manövrierfähigkeit. Durch seine beiden unabhängig voneinander bedienbaren Raupen, die jeweils durch einen eigenen Elektromotor betrieben werden können, schafft Skipper volle 360-Grad-Drehungen auf engstem Raum.

Aufgrund der speziellen Antirutschbeschichtung der Raupen bietet der Treppensteiger besonders festen Halt auf jedem Untergrund im Außen- und Innenbereich. Gleichzeitig bleibt das Transportgut in seiner Ladestellung. Die entsprechende Neigung der Last wird dabei ohne Kraftanstrengung elektronisch angepasst und kann entsprechend dem jeweiligen Gefälle bzw. der Steigung eingestellt werden.

Zonzini hat mit dem neuen Skipper die technische Herausforderung gemeistert, die höchste Dynamik bei maximaler Sicherheit für Ware, Untergrund und Bediener garantiert.

SEIT MEHR ALS 40 JAHREN HABEN WIR UNS IN DER PLANUNG UND PRODUKTION VON ELEKTRISCHEN TREPPENSTEIGERN, DIE ALLE ERFORDERNISSE DES TREPPENTRANSPORTS ERFÜLLEN, WEITERENTWICKELT UND WELTWEIT BEHAUPTET.

