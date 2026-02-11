Trener Robotics: 32 Mio. US-Dollar in Serie-A-Finanzierungsrunde

Neues Kapital für den Ausbau der agentenbasierten KI-Plattform Acteris

Trener Robotics (ehemals T-Robotics), Entwickler einer KI-gesteuerten Kompetenzplattform für Roboter in der Fertigungsindustrie, gibt heute den Abschluss der Serie-A-Finanzierungsrunde über 32 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wird gemeinsam von Engine Ventures und IAG Capital Partners angeführt, unter Beteiligung der strategischen Investoren Cadence und Geodesic Capital über den NFocus Fund von Nikon. Einschließlich der Seed-Runde beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Trener Robotics damit auf über 38 Millionen US-Dollar. Das frische Kapital soll in den Ausbau von Forschung und Entwicklung in den T-Labs von Trener Robotics fließen, in Schulungsprogramme, die weltweite Rekrutierung neuer Talente sowie in die Erweiterung des Marktes und des Partnernetzwerks.

Acteris von Trener Robotics ist eine roboterunabhängige Kompetenzplattform, mit der Anwender Automatisierungsaufgaben in natürlicher Sprache beschreiben können. Eingegebene Aufforderungen werden dabei direkt in ausführbare Automatisierungsprozesse übersetzt. Durch den Einsatz physischer KI zur Verarbeitung von Bilddaten, Sprache und Bewegung passt sich die Plattform in Echtzeit an wechselnde Teile und unstrukturierte Produktionsumgebungen an.

Die Plattform wurde mit visuellen, haptischen, sprachlichen und aktionsbezogenen Daten trainiert und ermöglicht es Industrierobotern, selbstständig zu lernen und sich als Arbeitskräfte in komplexen Produktionsumgebungen zu bewähren. Hersteller profitieren dabei von folgenden Vorteilen:

Eine agentenbasierte Benutzeroberfläche, die die Programmierung von Robotern über natürliche Konversation, intuitive Aufgabenabläufe und hochpräzise Simulationen ermöglicht – sodass Endnutzer und Systemintegratoren aller Qualifikationsstufen sichere und leistungsstarke Anwendungen eigenhändig erstellen können.

Zuverlässiges Erkennen und Handhabung von Teilen mittels Bildverarbeitung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Optimierte Roboterbewegungen, die robust auf Veränderungen reagieren.

Intelligente Kollisionsvermeidungs- und Sicherheitsfunktionen, die dem menschlichen Urteilsvermögen nachempfunden sind.

Echtzeit- Dashboards zur Überwachung der Produktionsleistung.

„Seit Jahrzehnten schränkt die Komplexität dynamischer Produktionsumgebungen die Industrierobotik ein – Millionen von Roboterarmen verrichten repetitive, zweckgebundene Aufgaben in streng kontrollierten Umgebungen „, sagt Dr. Asad Tirmizi, Mitgründer und CEO von Trener Robotics. „Wir ändern dies grundlegend, indem wir Roboter zu intelligenten, anpassungsfähigen Teamkollegen machen: Anstelle prozeduraler Programmierung setzen wir auf ein Steuerungssystem mit einer wachsenden Bibliothek produktionsreifer Fähigkeiten. Unsere Go-to-Market-Strategie bietet Systemintegratoren und OEMs eine KI-Plattform, mit der sich Roboter flexibel in verschiedenen industriellen Umgebungen einsetzen und steuern lassen.“

Starke Dynamik in Europa und den USA

Im Gegensatz zu starren, eng gefassten Systemen oder forschungsorientierten Generalisten-Plattformen ist Acteris eine praktische, in der Fertigung bewährte Lösung, die auf den bereits vorhandenen Anlagen der Hersteller läuft. Kontinuierliche Verbesserungen werden durch echtes Feedback aus der Produktion vorangetrieben.

Im Jahr 2025 beschleunigte Trener Robotics seine Entwicklung durch die Zusammenarbeit mit 15 Lösungs- und Integrationspartnern in Europa und den USA. Zudem wurden führende Roboterhersteller wie ABB, Universal Robots und FANUC in Acteris integriert.

Die Beteiligung von Cadence und Nikon als strategische Investoren unterstreicht das Potenzial selbstlernender Systeme, da softwaredefinierte Intelligenz für die Fabrikausstattung immer wichtiger wird. Das Engagement von Nikon zeigt, wie wichtig die Kombination von Embodied Intelligence mit fortschrittlichen Bildverarbeitungs- und Präzisionstechnologien ist, um die industrielle Automatisierung zu vereinfachen und zu skalieren. Die Beteiligung von Cadence verdeutlicht die entscheidende Rolle von Rechen-, Simulations- und Systemdesign-Infrastrukturen für den Einsatz von physikalischer KI im industriellen Maßstab. Zusammen stärken diese Partnerschaften das Bestreben von Trener Robotics, als grundlegende KI-Schicht für die nächste Generation softwaredefinierter Robotik zu dienen.

„Als wir die Seed-Runde von Trener Robotics mit angeführt haben, sahen wir ein Team mit einer klaren Vision, eine der größten Herausforderungen in der Automatisierung zu lösen“, sagt Reed Sturtevant, General Partner bei Engine Ventures. „Es ist bemerkenswert, wie das Team diese Vision in die Praxis umsetzt. Damit positioniert sich Acteris als die Intelligenzschicht für physische Automatisierung und stärkt Treners Fähigkeit, durch partnergeführten Vertrieb zu skalieren.“

„Die industrielle Automatisierung befindet sich an einem Wendepunkt. Trener Robotics ist als Plattform für Hersteller jeder Größe gut positioniert und schafft einen wiederholbaren Weg zur Erweiterung der Automatisierungsfähigkeiten über die CNC-Maschinenbedienung hinaus. Genau das brauchen kleine und mittlere Unternehmen weltweit, um im Wettbewerb bestehen zu können, während KI die Fertigung neu definiert“, sagt Dennis Sacha, Partner bei IAG Capital Partners.

Trener Robotics (ehemals T-Robotics) wurde 2024 von CEO Dr. Asad Tirmizi und CTO Dr. Lars Tingelstad gegründet und revolutioniert die Robotik durch die Kombination fortschrittlicher KI für intuitive Programmierung mit vortrainierten Kompetenzmodellen, die bestimmte Aufgaben perfekt beherrschen. Die Software des Unternehmens, Acteris, bietet Anwendern beispiellose Einfachheit und Fähigkeiten für ihre Roboter, sodass diese denken, sich anpassen und komplexe Aufgaben ausführen können. Das Team von Trener Robotics mit Hauptsitz in San Francisco (USA) und Trondheim (Norwegen) besteht aus Branchenexperten mit langjähriger Erfahrung aus führenden Unternehmen in den Bereichen Robotik und Technologie, darunter Universal Robots, ABB, Vicarious, Google, KUKA, Autodesk und TikTok.

